https://ria.ru/20241008/wildberries-1977010386.html
В Wildberries появится бесплатная доставка крупных товаров на дом
В Wildberries появится бесплатная доставка крупных товаров на дом - РИА Новости, 08.10.2024
В Wildberries появится бесплатная доставка крупных товаров на дом
Wildberries к концу 2025 года масштабирует бесплатную грузовую доставку крупногабаритных товаров "до двери" на всю территорию России, а также на страны... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:25
2024-10-08T16:25
2024-10-08T16:25
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Wildberries к концу 2025 года масштабирует бесплатную грузовую доставку крупногабаритных товаров "до двери" на всю территорию России, а также на страны присутствия компании в СНГ, сейчас такая возможность уже есть в 24 российских регионах и около 400 населенных пунктов, сообщил маркетплейс. "Зона бесплатной доставки крупногабаритных товаров до дверей покупателей - бытовой техники, мебели, стройматериалов, сантехники и товаров для дачи — охватит к концу 2025 года всю территорию России и стран присутствия компании в СНГ. ...На текущий момент получить доставку на дом с подъемом заказа прямо в квартиру могут потребители уже в 24 регионах и около 400 населенных пунктов", - сказано в релизе. Маркетплейс тестировал такую функцию с начала 2023 года, курьерская доставка крупногабаритных товаров была доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской и Рязанской областей. На данный момент около 3 тысяч продавцов на Wildberries предлагают покупателям возможность бесплатной доставки таких товаров. В компании рассказали, что по сравнению с 2023 годом количество заказов крупногабаритных товаров выросло почти в шесть раз. "Например, диванов купили в 16 раз больше, а матрасов - в 3,5 раза. Спрос на стиральные машины с бесплатной доставкой увеличился вдвое, на холодильники - в полтора раза", - отметили в Wildberries, добавив, что также растет интерес пользователей к покупке на маркетплейсе душевых кабин и ванн, промышленных инструментов и разных строительных материалов. "В этом году, после завершения тестирования, мы сосредоточились на расширении географии и запускаем новые маршруты каждую неделю. До конца года намерены не только сделать заказы крупногабаритных товаров доступным во всех крупных городах России, но и привлечь к сотрудничеству продавцов из стран СНГ. В ближайших планах - Армения, Казахстан и Беларусь", - прокомментировал руководитель направления "Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries" Евгений Булдыгин.
https://ria.ru/20241007/bakalchuk-1976738406.html
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технологии, россия, москва, санкт-петербург, wildberries, снг, общество
Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Wildberries, СНГ, Общество
В Wildberries появится бесплатная доставка крупных товаров на дом
Бесплатная доставка на дом крупных товаров с Wildberries заработает в 2025 г
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Wildberries к концу 2025 года масштабирует бесплатную грузовую доставку крупногабаритных товаров "до двери" на всю территорию России, а также на страны присутствия компании в СНГ, сейчас такая возможность уже есть в 24 российских регионах и около 400 населенных пунктов, сообщил маркетплейс.
"Зона бесплатной доставки крупногабаритных товаров до дверей покупателей - бытовой техники, мебели, стройматериалов, сантехники и товаров для дачи — охватит к концу 2025 года всю территорию России и стран присутствия компании в СНГ. ...На текущий момент получить доставку на дом с подъемом заказа прямо в квартиру могут потребители уже в 24 регионах и около 400 населенных пунктов", - сказано в релизе.
Маркетплейс тестировал такую функцию с начала 2023 года, курьерская доставка крупногабаритных товаров была доступна в Москве
, Санкт-Петербурге
, Калужской, Тульской и Рязанской областей
. На данный момент около 3 тысяч продавцов на Wildberries предлагают покупателям возможность бесплатной доставки таких товаров.
В компании рассказали, что по сравнению с 2023 годом количество заказов крупногабаритных товаров выросло почти в шесть раз. "Например, диванов купили в 16 раз больше, а матрасов - в 3,5 раза. Спрос на стиральные машины с бесплатной доставкой увеличился вдвое, на холодильники - в полтора раза", - отметили в Wildberries, добавив, что также растет интерес пользователей к покупке на маркетплейсе душевых кабин и ванн, промышленных инструментов и разных строительных материалов.
"В этом году, после завершения тестирования, мы сосредоточились на расширении географии и запускаем новые маршруты каждую неделю. До конца года намерены не только сделать заказы крупногабаритных товаров доступным во всех крупных городах России, но и привлечь к сотрудничеству продавцов из стран СНГ. В ближайших планах - Армения
, Казахстан
и Беларусь", - прокомментировал руководитель направления "Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries" Евгений Булдыгин.