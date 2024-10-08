https://ria.ru/20241008/ushakov-1976981284.html
Ушаков рассказал о влиянии темы мигрантов на отношения Путина и Рахмона
Ушаков рассказал о влиянии темы мигрантов на отношения Путина и Рахмона - РИА Новости, 08.10.2024
Ушаков рассказал о влиянии темы мигрантов на отношения Путина и Рахмона
Дискуссии по теме мигрантов не влияют на отношения президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона: они остаются теплыми и дружескими,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:24
2024-10-08T14:24
2024-10-08T14:24
политика
россия
таджикистан
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эмомали рахмон
юрий ушаков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дискуссии по теме мигрантов не влияют на отношения президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона: они остаются теплыми и дружескими, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отношения у лидеров дружеские, теплые. Они друг друга знают, общаются и хотят общаться", - сказал он в ответ на вопрос, не возникает ли напряженность из-за темы мигрантов.
https://ria.ru/20241005/peterburg-1976565345.html
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политика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, юрий ушаков
Политика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о влиянии темы мигрантов на отношения Путина и Рахмона
Ушаков: дискуссии по теме мигрантов не влияют на отношения Путина и Рахмона