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Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии Forbes - РИА Новости, 08.10.2024
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Шоубиз
 
17:37 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/svift-1977031570.html
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии Forbes
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии Forbes - РИА Новости, 08.10.2024
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии Forbes
Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии журнала Forbes, ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:37
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии журнала Forbes, ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров Forbes Свифт занимает 2123-е место. Условный рейтинг женщин-исполнительниц ранее возглавляла певица Рианна, которая сейчас расположилась на второй строчке с состоянием в 1,4 миллиарда долларов. Самым богатым музыкантом по версии журнала является американский рэпер Jay-Z с 2,5 миллиардами долларов. По данным издания, певица стала миллиардером в октябре 2023 года благодаря кассовому успеху ее концертного тура Eras Tour. При этом Свифт – первая певица, чье состояние главным образом основано на заработке от песен и выступлений. В 2023 году журнал Time назвал Свифт "человеком года". В рейтинге она обошла президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.
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россия, китай, тейлор свифт (певица), рианна (робин фенти), владимир путин, forbes, новости культуры
Шоубиз, Россия, Китай, Тейлор Свифт (певица), Рианна (Робин Фенти), Владимир Путин, Forbes, Новости культуры
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии Forbes

Певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии Forbes

© AP Photo / Natacha PisarenkoПевица Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Певица Тейлор Свифт. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии журнала Forbes, ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов.
В общем списке миллиардеров Forbes Свифт занимает 2123-е место. Условный рейтинг женщин-исполнительниц ранее возглавляла певица Рианна, которая сейчас расположилась на второй строчке с состоянием в 1,4 миллиарда долларов. Самым богатым музыкантом по версии журнала является американский рэпер Jay-Z с 2,5 миллиардами долларов.
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Forbes назвал богатейшего человека в США
1 октября, 16:18
По данным издания, певица стала миллиардером в октябре 2023 года благодаря кассовому успеху ее концертного тура Eras Tour. При этом Свифт – первая певица, чье состояние главным образом основано на заработке от песен и выступлений.
В 2023 году журнал Time назвал Свифт "человеком года". В рейтинге она обошла президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.
Людмила Коган - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В России появилась новая женщина-миллиардер
30 августа, 13:41
 
ШоубизРоссияКитайТейлор Свифт (певица)Рианна (Робин Фенти)Владимир ПутинForbesНовости культуры
 
 
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