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Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии Forbes

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии Forbes - РИА Новости, 08.10.2024

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии Forbes

Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии журнала Forbes, ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:37

2024-10-08T17:37

2024-10-08T17:37

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китай

тейлор свифт (певица)

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владимир путин

forbes

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом по версии журнала Forbes, ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров Forbes Свифт занимает 2123-е место. Условный рейтинг женщин-исполнительниц ранее возглавляла певица Рианна, которая сейчас расположилась на второй строчке с состоянием в 1,4 миллиарда долларов. Самым богатым музыкантом по версии журнала является американский рэпер Jay-Z с 2,5 миллиардами долларов. По данным издания, певица стала миллиардером в октябре 2023 года благодаря кассовому успеху ее концертного тура Eras Tour. При этом Свифт – первая певица, чье состояние главным образом основано на заработке от песен и выступлений. В 2023 году журнал Time назвал Свифт "человеком года". В рейтинге она обошла президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.

https://ria.ru/20241001/forbes-1975760810.html

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Ольга Фомченкова

россия, китай, тейлор свифт (певица), рианна (робин фенти), владимир путин, forbes, новости культуры