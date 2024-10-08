Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции
Пушков счел назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции опасным
© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Назначение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года станет опасным для всего мира, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Во вторник Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала заявление, согласно которому Столтенберг в феврале 2025 года станет ее председателем.
"Теперь Столтенберг выступает уже просто за политику неограниченного силового давления на Россию. И, разумеется, полностью следует установкам американских "ястребов", являясь для США их человеком в Европе. Он также отрицает необходимость учета интересов России для формирования системы европейской безопасности. В силу этого было бы правильно переименовать Мюнхенскую конференцию по безопасности в Мюнхенскую конференцию по опасности для мира. Это будет намного точнее", - написал он в Telegram-канале.
Пушков отметил, что Столтенберг заменит на этом посту экс-помощника Ангелы Меркель и бывшего представителя ФРГ в ООН Кристофа Хойсгена, а до него конференцию долгое время возглавлял немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который "все же пытался сохранять диалог Запада с Россией".
Глава комиссии Совфеда по информполитике подчеркнул, что раньше был регулярным участником конференции и хорошо помнит, как Столтенберг с ее трибуны постоянно выступал, наоборот, за "диалог с позиции силы".
"На деле это отрицало диалог как таковой, поскольку такой подход сводился к попыткам подчинить Россию позициям и целям НАТО. Что из этого вышло - известно", - заключил он.