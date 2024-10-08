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Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции - РИА Новости, 08.10.2024
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22:43 08.10.2024 (обновлено: 22:44 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/stoltenberg-1977070363.html
Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции
Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции - РИА Новости, 08.10.2024
Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции
Назначение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года станет опасным для всего мира,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:43
2024-10-08T22:44
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Назначение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года станет опасным для всего мира, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Во вторник Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала заявление, согласно которому Столтенберг в феврале 2025 года станет ее председателем. "Теперь Столтенберг выступает уже просто за политику неограниченного силового давления на Россию. И, разумеется, полностью следует установкам американских "ястребов", являясь для США их человеком в Европе. Он также отрицает необходимость учета интересов России для формирования системы европейской безопасности. В силу этого было бы правильно переименовать Мюнхенскую конференцию по безопасности в Мюнхенскую конференцию по опасности для мира. Это будет намного точнее", - написал он в Telegram-канале. Пушков отметил, что Столтенберг заменит на этом посту экс-помощника Ангелы Меркель и бывшего представителя ФРГ в ООН Кристофа Хойсгена, а до него конференцию долгое время возглавлял немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который "все же пытался сохранять диалог Запада с Россией". Глава комиссии Совфеда по информполитике подчеркнул, что раньше был регулярным участником конференции и хорошо помнит, как Столтенберг с ее трибуны постоянно выступал, наоборот, за "диалог с позиции силы". "На деле это отрицало диалог как таковой, поскольку такой подход сводился к попыткам подчинить Россию позициям и целям НАТО. Что из этого вышло - известно", - заключил он.
https://ria.ru/20240312/pushkov-1932410050.html
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в мире, россия, сша, европа, йенс столтенберг, алексей пушков, нато, совет федерации рф, оон
В мире, Россия, США, Европа, Йенс Столтенберг, Алексей Пушков, НАТО, Совет Федерации РФ, ООН
Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции

Пушков счел назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции опасным

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Назначение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года станет опасным для всего мира, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Во вторник Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала заявление, согласно которому Столтенберг в феврале 2025 года станет ее председателем.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине
12 марта, 06:25
"Теперь Столтенберг выступает уже просто за политику неограниченного силового давления на Россию. И, разумеется, полностью следует установкам американских "ястребов", являясь для США их человеком в Европе. Он также отрицает необходимость учета интересов России для формирования системы европейской безопасности. В силу этого было бы правильно переименовать Мюнхенскую конференцию по безопасности в Мюнхенскую конференцию по опасности для мира. Это будет намного точнее", - написал он в Telegram-канале.
Пушков отметил, что Столтенберг заменит на этом посту экс-помощника Ангелы Меркель и бывшего представителя ФРГ в ООН Кристофа Хойсгена, а до него конференцию долгое время возглавлял немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который "все же пытался сохранять диалог Запада с Россией".
Глава комиссии Совфеда по информполитике подчеркнул, что раньше был регулярным участником конференции и хорошо помнит, как Столтенберг с ее трибуны постоянно выступал, наоборот, за "диалог с позиции силы".
"На деле это отрицало диалог как таковой, поскольку такой подход сводился к попыткам подчинить Россию позициям и целям НАТО. Что из этого вышло - известно", - заключил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Вчера, 09:00
 
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