https://ria.ru/20241008/stoltenberg-1977070363.html

Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции

Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции - РИА Новости, 08.10.2024

Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции

Назначение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года станет опасным для всего мира,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:43

2024-10-08T22:43

2024-10-08T22:44

в мире

россия

сша

европа

йенс столтенберг

алексей пушков

нато

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_223b59163f90490579e684b07ee92b01.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Назначение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года станет опасным для всего мира, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Во вторник Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала заявление, согласно которому Столтенберг в феврале 2025 года станет ее председателем. "Теперь Столтенберг выступает уже просто за политику неограниченного силового давления на Россию. И, разумеется, полностью следует установкам американских "ястребов", являясь для США их человеком в Европе. Он также отрицает необходимость учета интересов России для формирования системы европейской безопасности. В силу этого было бы правильно переименовать Мюнхенскую конференцию по безопасности в Мюнхенскую конференцию по опасности для мира. Это будет намного точнее", - написал он в Telegram-канале. Пушков отметил, что Столтенберг заменит на этом посту экс-помощника Ангелы Меркель и бывшего представителя ФРГ в ООН Кристофа Хойсгена, а до него конференцию долгое время возглавлял немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который "все же пытался сохранять диалог Запада с Россией". Глава комиссии Совфеда по информполитике подчеркнул, что раньше был регулярным участником конференции и хорошо помнит, как Столтенберг с ее трибуны постоянно выступал, наоборот, за "диалог с позиции силы". "На деле это отрицало диалог как таковой, поскольку такой подход сводился к попыткам подчинить Россию позициям и целям НАТО. Что из этого вышло - известно", - заключил он.

https://ria.ru/20240312/pushkov-1932410050.html

https://ria.ru/20241008/grushko-1976877991.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, европа, йенс столтенберг, алексей пушков, нато, совет федерации рф, оон