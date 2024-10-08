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День зимнего солнцестояния 2025: какого числа в декабре, приметы и традиции праздника
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14:46 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/solntsestoyanie-1840355681.html
Зимнее солнцестояние: когда в 2025 году, какие с ним связаны традиции
День зимнего солнцестояния 2025: какого числа в декабре, приметы и традиции праздника
Зимнее солнцестояние: когда в 2025 году, какие с ним связаны традиции
День зимнего солнцестояния - астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2025 году этот день выпадает на РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:46
2024-10-08T14:46
день зимнего солнцестояния
в мире
зима
солнце
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МОСКВА, 07 окт — РИА Новости. День зимнего солнцестояния - астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2025 году этот день выпадает на 21 декабря, сколько длится самый короткий день в году, на какой высоте в это время находится солнце и какие обряды совершали наши предки во время праздника, - в материале РИА Новости. День зимнего солнцестояния 2025С давних времен люди внимательно наблюдали за природой и отмечали для себя важные даты, так как именно от ее капризов зависела жизнь человека. День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире астрономии, именно в этот день Солнце для северного полушария земли (в котором наступает астрономическая зима) проходит через самую южную точку большого круга небесной сферы, а для южного (находящегося в астрономическом лете) - через самую северную. В результате расстояние от горизонта до Солнца самое минимальное по сравнению с другими днями. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и длинная ночь, а небесное светило "встает" на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу. Несколько дней до этого момента и некоторое время после него Солнце находится примерно на одной высоте, поэтому явление и называется "солнцестоянием". После дня зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается и к 1 января его продолжительность становится больше на целых 7 минут.Какого числа и точное времяПо данным астрономов в 2024 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 12:20 по московскому времени. В Северном полушарии начало зимнего солнцестояния случится в 09:20.Календарная зима начинается 1 декабря, а астрономическая - в день зимнего солнцестояния. Длина светового дня в эти даты значительно отличается:Высота солнца в этот деньВысота Солнца в истинный полдень во время зимнего солнцестояния составляет 11°47'. Истинным полднем считается тот момент, когда видимый центр солнечного диска проходит через небесный меридиан и находится над точкой юга. Так как на земле существует несколько часовых поясов, истинный полдень отличается от полудня по местному времени (12 часов дня).История праздника в день зимнего солнцестоянияДень зимнего солнцестояния стал официально отмечаться во времена правления Юлия Цезаря, который в 45 году до нашей эры сделал 25 декабря праздничным днем. Но из-за того, что календарный год на несколько минут длиннее солнечного, один раз в четыре века праздник сдвигался на три дня в меньшую сторону, в итоге в XVI веке его отмечали уже 12 декабря. В 1582 году папа Григорий ХIII решил устранить разницу, поэтому по григорианскому календарю зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. Однако считается, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день раз в 3000 лет.Приметы, традиции и обрядыНаши предки связывали этот день с рождением бога зимнего солнца Коляды, который должен противостоять злому духу Карачуну и не давать украсть светило. Древние славяне ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток - сокращаться. Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, сулившие хозяевам дома богатство и процветание, в ответ полагалось одаривать гостей сладостями и мучными изделиями.Хозяйки пекли пироги в форме солнца, для праздничной трапезы не жалели припасов, заготовленных осенью, в меню обязательно должно было присутствовать мясо. Люди дарили друг другу подарки, собирались за большим столом, пели песни и просили у богов хороший урожай в следующем году. Наши предки верили, что в этот день можно изменить судьбу к лучшему и исполнить заветные желания, поэтому на рассвете становились лицом на восток и, глядя на горизонт, загадывали то, о чем мечталось. Позже, с принятием христианства, колядки и гадания были перенесены на Святки.Издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния нужно провести генеральную уборку в доме и выкинуть все ненужные старые вещи, тогда в жизни освободится место чему-то новому и светлому.А для того, чтобы будущий год стал лучше уходящего, необходимо на закате дня перед солнцестоянием написать на листке бумаги плохое, что произошло и хочется забыть, листок сжечь на улице, думая о том, что весь негатив навсегда уходит.Можно в этот день принять горячую ванну с целебными травами при свете свечей, представляя, как тело и душа очищаются, а в конце мысленно собрать все плохое в кулак и выбросить в воду, только после этого слить ее.Приметы, связанные с праздником:Как праздновали другие народыПраздник отмечали не только славяне, свои традиции имеют и другие народы. Например, древние римляне праздновали зимнее солнцестояние с 17 по 23 декабря. Этот период назывался Сатурналии, люди восхваляли бога Сатурна, который считался покровителем земледельцев, в школьных заведениях объявлялись каникулы, прекращались все работы, народ веселился на шумных застольях и приносил в жертву свиней.В Шотландии в этот день спускали с горы горящие бочки, которые считались символом солнца, а древние германцы праздновали рождение Короля Дуба, который отогревал холодную землю и помогал взойти семенам. В Китае считалось, что день зимнего солнцестояния - начало нового цикла жизни, поэтому народ не работал, ходил в гости и устраивал застолья. Отмечали праздник и жители Индии, там он назывался Санкранти. Индийцы разжигали костры, символизирующие солнечный свет и тепло.Что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестоянияСуществовали в этот день и запрещающие приметы, например, не рекомендовалось:Приветствовалось провести день с семьей, устроить застолье, попросить у богов удачи и благоденствия в грядущем году.
https://ria.ru/20221221/kolyadki-1840041352.html
https://ria.ru/20221221/solntsestoyanie-1839920482.html
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день зимнего солнцестояния, в мире, зима, солнце
День зимнего солнцестояния, В мире, Зима, Солнце

Зимнее солнцестояние: когда в 2025 году, какие с ним связаны традиции

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСнег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища
Снег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Снег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища. Архивное фото
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МОСКВА, 07 окт — РИА Новости. День зимнего солнцестояния - астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2025 году этот день выпадает на 21 декабря, сколько длится самый короткий день в году, на какой высоте в это время находится солнце и какие обряды совершали наши предки во время праздника, - в материале РИА Новости.

День зимнего солнцестояния 2025

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДевушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области. Архивное фото
С давних времен люди внимательно наблюдали за природой и отмечали для себя важные даты, так как именно от ее капризов зависела жизнь человека. День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире астрономии, именно в этот день Солнце для северного полушария земли (в котором наступает астрономическая зима) проходит через самую южную точку большого круга небесной сферы, а для южного (находящегося в астрономическом лете) - через самую северную. В результате расстояние от горизонта до Солнца самое минимальное по сравнению с другими днями. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и длинная ночь, а небесное светило "встает" на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу. Несколько дней до этого момента и некоторое время после него Солнце находится примерно на одной высоте, поэтому явление и называется "солнцестоянием". После дня зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается и к 1 января его продолжительность становится больше на целых 7 минут.
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Праздник Коляды: как отметить день зимнего солнцестояния
21 декабря 2022, 08:00

Какого числа и точное время

По данным астрономов в 2024 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 12:20 по московскому времени. В Северном полушарии начало зимнего солнцестояния случится в 09:20.
Календарная зима начинается 1 декабря, а астрономическая - в день зимнего солнцестояния. Длина светового дня в эти даты значительно отличается:
  • 1 декабря по московскому времени - 7 ч. 28 мин. 09 с.;
  • 22 декабря по московскому времени - 7 ч. 00 мин. 16 с.

Высота солнца в этот день

Высота Солнца в истинный полдень во время зимнего солнцестояния составляет 11°47'. Истинным полднем считается тот момент, когда видимый центр солнечного диска проходит через небесный меридиан и находится над точкой юга. Так как на земле существует несколько часовых поясов, истинный полдень отличается от полудня по местному времени (12 часов дня).
Зимний лес - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
День зимнего солнцестояния
21 декабря 2022, 02:14

История праздника в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния стал официально отмечаться во времена правления Юлия Цезаря, который в 45 году до нашей эры сделал 25 декабря праздничным днем. Но из-за того, что календарный год на несколько минут длиннее солнечного, один раз в четыре века праздник сдвигался на три дня в меньшую сторону, в итоге в XVI веке его отмечали уже 12 декабря. В 1582 году папа Григорий ХIII решил устранить разницу, поэтому по григорианскому календарю зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. Однако считается, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день раз в 3000 лет.

Приметы, традиции и обряды

Наши предки связывали этот день с рождением бога зимнего солнца Коляды, который должен противостоять злому духу Карачуну и не давать украсть светило. Древние славяне ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток - сокращаться. Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, сулившие хозяевам дома богатство и процветание, в ответ полагалось одаривать гостей сладостями и мучными изделиями.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкУчастницы святочных колядок в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Участницы святочных колядок в казачьем поселке Черноречье Челябинской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Участницы святочных колядок в казачьем поселке Черноречье Челябинской области. Архивное фото
Хозяйки пекли пироги в форме солнца, для праздничной трапезы не жалели припасов, заготовленных осенью, в меню обязательно должно было присутствовать мясо. Люди дарили друг другу подарки, собирались за большим столом, пели песни и просили у богов хороший урожай в следующем году. Наши предки верили, что в этот день можно изменить судьбу к лучшему и исполнить заветные желания, поэтому на рассвете становились лицом на восток и, глядя на горизонт, загадывали то, о чем мечталось. Позже, с принятием христианства, колядки и гадания были перенесены на Святки.
Издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния нужно провести генеральную уборку в доме и выкинуть все ненужные старые вещи, тогда в жизни освободится место чему-то новому и светлому.
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А для того, чтобы будущий год стал лучше уходящего, необходимо на закате дня перед солнцестоянием написать на листке бумаги плохое, что произошло и хочется забыть, листок сжечь на улице, думая о том, что весь негатив навсегда уходит.
Можно в этот день принять горячую ванну с целебными травами при свете свечей, представляя, как тело и душа очищаются, а в конце мысленно собрать все плохое в кулак и выбросить в воду, только после этого слить ее.
Приметы, связанные с праздником:
  • Погода на день солнцестояния предсказывает то, каким будет 31 декабря: если солнечно - день будет морозным, пасмурно - в канун Нового года ожидается оттепель.
  • Появился иней - грядущий год будет урожайным.
  • Весь день безветренная погода - стоит ожидать обильный урожай фруктов.
  • Дождливая погода обещает мокрую и дождливую весну.
  • Сильный снегопад сулит снежную зиму.

Как праздновали другие народы

CC BY 2.5 / Mark Grant / Восход солнца в Стоунхендже в день зимнего солнцестояния
Восход солнца в Стоунхендже в день зимнего солнцестояния - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 2.5 / Mark Grant /
Восход солнца в Стоунхендже в день зимнего солнцестояния. Архивное фото
Праздник отмечали не только славяне, свои традиции имеют и другие народы. Например, древние римляне праздновали зимнее солнцестояние с 17 по 23 декабря. Этот период назывался Сатурналии, люди восхваляли бога Сатурна, который считался покровителем земледельцев, в школьных заведениях объявлялись каникулы, прекращались все работы, народ веселился на шумных застольях и приносил в жертву свиней.
В Шотландии в этот день спускали с горы горящие бочки, которые считались символом солнца, а древние германцы праздновали рождение Короля Дуба, который отогревал холодную землю и помогал взойти семенам. В Китае считалось, что день зимнего солнцестояния - начало нового цикла жизни, поэтому народ не работал, ходил в гости и устраивал застолья. Отмечали праздник и жители Индии, там он назывался Санкранти. Индийцы разжигали костры, символизирующие солнечный свет и тепло.
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Что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния

Существовали в этот день и запрещающие приметы, например, не рекомендовалось:
  • ссориться, так как помириться будет сложно;
  • обижать других, так как сам будешь скоро обижен;
  • грустить, иначе весь год будет грустным;
  • делать уборку, иначе весь год проведешь в тяжелом труде;
  • проводить обряды, не связанные с праздником;
  • девушкам нельзя распускать в этот день волосы, иначе потеряешь женское счастье.
Приветствовалось провести день с семьей, устроить застолье, попросить у богов удачи и благоденствия в грядущем году.
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