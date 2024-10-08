https://ria.ru/20241008/putin-1977070533.html

Западу нужно сесть за стол переговоров с Путиным, пишут СМИ

Западу нужно сесть за стол переговоров с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024

Западу нужно сесть за стол переговоров с Путиным, пишут СМИ

Западным странам следует начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:38

2024-10-08T22:38

2024-10-08T22:57

в мире

владимир путин

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киев

украина

юрий ушаков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Западным странам следует начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет DikGAZETE."Чтобы решить все проблемы, западным государствам необходимо сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным", — говорится в статье.Отмечается, что российский лидер неоднократно выступал посредником при урегулировании различных региональных конфликтов. По этой причине автор публикации предполагает, что Путин поддержит любую позитивную инициативу."Президент России, заручившийся поддержкой народа, стал фигурой баланса сил в Казахстане, Белоруссии, Армении, Тихоокеанском регионе, Европе и Африке. Запад теперь не может делать что хочет", — резюмируется в публикации.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1977031827.html

https://ria.ru/20241008/vsu-1977005662.html

россия

киев

украина

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в мире, владимир путин, россия, киев, украина, юрий ушаков, вооруженные силы украины