https://ria.ru/20241008/putin-1977018355.html

Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ с БРИКС

Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ с БРИКС - РИА Новости, 08.10.2024

Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ с БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество стран СНГ с БРИКС укрепит позиции Содружества в мировых делах. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:59

2024-10-08T16:59

2024-10-08T17:00

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество стран СНГ с БРИКС укрепит позиции Содружества в мировых делах. "Считаем, что налаживание тесного сотрудничества с БРИКС посредством участия СНГ между интересов укрепило позиции нашего сотрудничества, нашего Содружества в мировых делах", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241008/putin-1976940821.html

https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976979700.html

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россия, бразилия, индия, владимир путин, алексей оверчук, сергей лавров, брикс, снг, содружество