https://ria.ru/20241008/putin-1976969610.html

Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле

Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024

Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:49

2024-10-08T13:49

2024-10-08T14:13

россия

армения

баку

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Кремле. Встреча проходит на полях саммита СНГ, главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Ранее во вторник Путин провел отдельную встречу лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщил журналистам накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия играет активную и позитивную роль в нормализации отношений Баку и Еревана. Москва исходит из того, что основой урегулирования конфликта являются трехсторонние договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20241008/putin-1976940821.html

россия

армения

баку

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Переговоры Путина и Пашиняна Кадры переговоров Путина и Пашиняна. 2024-10-08T13:49 true PT1M15S

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россия, армения, баку, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, снг