https://ria.ru/20241008/putin-1976969610.html
Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле
Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024
Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:49
2024-10-08T13:49
2024-10-08T14:13
россия
армения
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Кремле. Встреча проходит на полях саммита СНГ, главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Ранее во вторник Путин провел отдельную встречу лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщил журналистам накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия играет активную и позитивную роль в нормализации отношений Баку и Еревана. Москва исходит из того, что основой урегулирования конфликта являются трехсторонние договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20241008/putin-1976940821.html
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Переговоры Путина и Пашиняна
Кадры переговоров Путина и Пашиняна.
2024-10-08T13:49
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россия, армения, баку, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, снг
Россия, Армения, Баку, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, СНГ
Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле
Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле на полях саммита СНГ