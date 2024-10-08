https://ria.ru/20241008/putin-1976945992.html
Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина
Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.10.2024
Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, отметив, что РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:32
2024-10-08T12:32
2024-10-08T12:32
политика
россия
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, отметив, что очень теплое послание было от китайского лидера Си Цзиньпина. "От тех стран, с которыми поддерживаем отношения плотные, (были подарки точно)", - сообщил представитель Кремля. Он особо отметил, что "очень теплое послание было от китайского лидера" Си Цзиньпина". Ушаков затруднился уточнить, были ли получены поздравления из недружественных стран: "Не знаю, если честно, не фиксировал. По моему, нет". Седьмого октября Путину исполнилось 72 года.
https://ria.ru/20241008/erdogan-1976942350.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин
Политика, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин
Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина
Ушаков: Путин получил очень теплое послание от Цзиньпина на день рождения
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, отметив, что очень теплое послание было от китайского лидера Си Цзиньпина.
"От тех стран, с которыми поддерживаем отношения плотные, (были подарки точно)", - сообщил представитель Кремля. Он особо отметил, что "очень теплое послание было от китайского лидера" Си Цзиньпина".
Ушаков затруднился уточнить, были ли получены поздравления из недружественных стран: "Не знаю, если честно, не фиксировал. По моему, нет".
Седьмого октября Путину исполнилось 72 года.