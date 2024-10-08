https://ria.ru/20241008/putin-1976945992.html

Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина

Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.10.2024

Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, отметив, что РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:32

2024-10-08T12:32

2024-10-08T12:32

политика

россия

владимир путин

юрий ушаков

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, отметив, что очень теплое послание было от китайского лидера Си Цзиньпина. "От тех стран, с которыми поддерживаем отношения плотные, (были подарки точно)", - сообщил представитель Кремля. Он особо отметил, что "очень теплое послание было от китайского лидера" Си Цзиньпина". Ушаков затруднился уточнить, были ли получены поздравления из недружественных стран: "Не знаю, если честно, не фиксировал. По моему, нет". Седьмого октября Путину исполнилось 72 года.

https://ria.ru/20241008/erdogan-1976942350.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин