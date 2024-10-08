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Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.10.2024
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12:32 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/putin-1976945992.html
Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина
Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.10.2024
Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, отметив, что РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:32
2024-10-08T12:32
политика
россия
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, отметив, что очень теплое послание было от китайского лидера Си Цзиньпина. "От тех стран, с которыми поддерживаем отношения плотные, (были подарки точно)", - сообщил представитель Кремля. Он особо отметил, что "очень теплое послание было от китайского лидера" Си Цзиньпина". Ушаков затруднился уточнить, были ли получены поздравления из недружественных стран: "Не знаю, если честно, не фиксировал. По моему, нет". Седьмого октября Путину исполнилось 72 года.
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политика, россия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин
Политика, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин
Путин получил очень теплое послание от Си Цзиньпина

Ушаков: Путин получил очень теплое послание от Цзиньпина на день рождения

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, отметив, что очень теплое послание было от китайского лидера Си Цзиньпина.
"От тех стран, с которыми поддерживаем отношения плотные, (были подарки точно)", - сообщил представитель Кремля. Он особо отметил, что "очень теплое послание было от китайского лидера" Си Цзиньпина".
Ушаков затруднился уточнить, были ли получены поздравления из недружественных стран: "Не знаю, если честно, не фиксировал. По моему, нет".
Седьмого октября Путину исполнилось 72 года.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Эрдоган прислал Путину подарок ко дню рождения
Вчера, 12:20
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковСи Цзиньпин
 
 
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