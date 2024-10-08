https://ria.ru/20241008/putin-1976940464.html
Путин и Алиев начали переговоры в Кремле
Путин и Алиев начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024
Путин и Алиев начали переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:15
2024-10-08T12:15
2024-10-08T12:15
россия
азербайджан
баку
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле. Встреча проходит "на полях" саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. У Путина во вторник также запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. Как сообщил журналистам накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия играет активную и позитивную роль в нормализации отношений Баку и Еревана. Москва исходит из того, что основой урегулирования конфликта являются трехсторонние договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20241008/putin-1976893977.html
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россия, азербайджан, баку, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, снг
Россия, Азербайджан, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, СНГ
Путин и Алиев начали переговоры в Кремле
Путин и Алиев начали переговоры в Кремле "на полях" саммита СНГ