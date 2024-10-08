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Путин и Алиев начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024
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12:15 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/putin-1976940464.html
Путин и Алиев начали переговоры в Кремле
Путин и Алиев начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024
Путин и Алиев начали переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:15
2024-10-08T12:15
россия
азербайджан
баку
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле. Встреча проходит "на полях" саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. У Путина во вторник также запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. Как сообщил журналистам накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия играет активную и позитивную роль в нормализации отношений Баку и Еревана. Москва исходит из того, что основой урегулирования конфликта являются трехсторонние договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20241008/putin-1976893977.html
россия
азербайджан
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россия, азербайджан, баку, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, снг
Россия, Азербайджан, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, СНГ
Путин и Алиев начали переговоры в Кремле

Путин и Алиев начали переговоры в Кремле "на полях" саммита СНГ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле.
Встреча проходит "на полях" саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. У Путина во вторник также запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.
Как сообщил журналистам накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия играет активную и позитивную роль в нормализации отношений Баку и Еревана. Москва исходит из того, что основой урегулирования конфликта являются трехсторонние договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном.
Путин на саммите СНГ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Саммит СНГ под председательством Путина. Прямая трансляция
Вчера, 11:43
 
РоссияАзербайджанБакуВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянСНГ
 
 
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