https://ria.ru/20241008/putin-1976940464.html

Путин и Алиев начали переговоры в Кремле

Путин и Алиев начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024

Путин и Алиев начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:15

2024-10-08T12:15

2024-10-08T12:15

россия

азербайджан

баку

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле. Встреча проходит "на полях" саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. У Путина во вторник также запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. Как сообщил журналистам накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия играет активную и позитивную роль в нормализации отношений Баку и Еревана. Москва исходит из того, что основой урегулирования конфликта являются трехсторонние договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20241008/putin-1976893977.html

россия

азербайджан

баку

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россия, азербайджан, баку, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, снг