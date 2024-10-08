https://ria.ru/20241008/pobeda-1977018613.html
Путин отметил слова Рахмона о победе в Великой Отечественной войне
Путин отметил слова Рахмона о победе в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 08.10.2024
Путин отметил слова Рахмона о победе в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе отметил слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который на неформальном РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:00
2024-10-08T17:00
2024-10-08T17:00
таджикистан
россия
ссср
владимир путин
эмомали рахмон
снг
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе отметил слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который на неформальном вечере сказал, что Победа в Великой Отечественной войне (ВОВ) - это общее достояние всех народов СССР. "Вчера вечером президент Таджикистана еще раз напомнил о том, что победа в Великой Отечественной войне – это общее достояние всех народов Советского Союза", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
https://ria.ru/20241008/putin-1977008991.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таджикистан, россия, ссср, владимир путин, эмомали рахмон, снг, великая отечественная война (1941-1945)
Таджикистан, Россия, СССР, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин отметил слова Рахмона о победе в Великой Отечественной войне
Путин: президент Таджикистана напомнил, что победа в ВОВ — общее достояние СССР