https://ria.ru/20241008/pobeda-1977018613.html

Путин отметил слова Рахмона о победе в Великой Отечественной войне

Путин отметил слова Рахмона о победе в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 08.10.2024

Путин отметил слова Рахмона о победе в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе отметил слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который на неформальном РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:00

2024-10-08T17:00

2024-10-08T17:00

таджикистан

россия

ссср

владимир путин

эмомали рахмон

снг

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе отметил слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который на неформальном вечере сказал, что Победа в Великой Отечественной войне (ВОВ) - это общее достояние всех народов СССР. "Вчера вечером президент Таджикистана еще раз напомнил о том, что победа в Великой Отечественной войне – это общее достояние всех народов Советского Союза", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.

https://ria.ru/20241008/putin-1977008991.html

таджикистан

россия

ссср

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Ольга Фомченкова

таджикистан, россия, ссср, владимир путин, эмомали рахмон, снг, великая отечественная война (1941-1945)