https://ria.ru/20241008/peterburg-1976991229.html

В Петербурге объявили сбор средств для эвакуации тел погибших альпинистов

В Петербурге объявили сбор средств для эвакуации тел погибших альпинистов - РИА Новости, 08.10.2024

В Петербурге объявили сбор средств для эвакуации тел погибших альпинистов

Сбор денежных средств для эвакуации тел российских альпинистов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, объявили в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:08

2024-10-08T15:08

2024-10-08T15:12

непал

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Сбор денежных средств для эвакуации тел российских альпинистов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, объявили в Санкт-Петербурге, сообщает городская Школа альпинизма. "Родственникам потребуется финансовая помощь для организации эвакуации тел, примерно 15 тысяч долларов", - сообщает Школа альпинизма Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте". На странице также указаны реквизиты счета, куда можно перечислять деньги. Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. В федерации альпинизма Ленинградской области заявили, что погибшие были опытными спортсменами, у каждого за плечами более 200 восхождений. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 06.00 утра 6 октября. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/alpinist-1976968353.html

непал

санкт-петербург

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непал, санкт-петербург, ленинградская область, в мире