В Петербурге объявили сбор средств для эвакуации тел погибших альпинистов
В Петербурге объявили сбор денег для эвакуации тел погибших в Непале альпинистов
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Сбор денежных средств для эвакуации тел российских альпинистов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, объявили в Санкт-Петербурге, сообщает городская Школа альпинизма.
"Родственникам потребуется финансовая помощь для организации эвакуации тел, примерно 15 тысяч долларов", - сообщает Школа альпинизма Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
На странице также указаны реквизиты счета, куда можно перечислять деньги.
Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. В федерации альпинизма Ленинградской области заявили, что погибшие были опытными спортсменами, у каждого за плечами более 200 восхождений. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 06.00 утра 6 октября.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.