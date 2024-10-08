https://ria.ru/20241008/mid-1976881966.html

В МИД рассказали, зачем нужны разговоры о членстве Киева в НАТО

В МИД рассказали, зачем нужны разговоры о членстве Киева в НАТО - РИА Новости, 08.10.2024

В МИД рассказали, зачем нужны разговоры о членстве Киева в НАТО

Заклинания о необратимом движении Киева к членству в НАТО нужны для сохранения Украины как наконечника в гибридной войне против РФ, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:43

2024-10-08T08:43

2024-10-08T09:04

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заклинания о необратимом движении Киева к членству в НАТО нужны для сохранения Украины как наконечника в гибридной войне против РФ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Отвечая на просьбу прокомментировать высказывание экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО, замглавы МИД РФ заметил, что "следуя логике уже бывшего генсекретаря НАТО, мир на Украине может наступить после ее присоединения к альянсу". "Принять же ее могут, если страна одержит победу над Россией. То есть пока она этого не добьется, все разговоры о возможном вступлении в Североатлантический блок преждевременны", - добавил он. "Заклинания о необратимом движении к членству в НАТО служат цели сохранения Украины в качестве наконечника в гибридной войне против России", - заключил Грушко. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

https://ria.ru/20241008/mid-1976881720.html

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в мире, россия, украина, киев, александр грушко, йенс столтенберг, нато