Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, зачем нужны разговоры о членстве Киева в НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 08.10.2024 (обновлено: 09:04 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/mid-1976881966.html
В МИД рассказали, зачем нужны разговоры о членстве Киева в НАТО
В МИД рассказали, зачем нужны разговоры о членстве Киева в НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД рассказали, зачем нужны разговоры о членстве Киева в НАТО
Заклинания о необратимом движении Киева к членству в НАТО нужны для сохранения Украины как наконечника в гибридной войне против РФ, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:43
2024-10-08T09:04
в мире
россия
украина
киев
александр грушко
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заклинания о необратимом движении Киева к членству в НАТО нужны для сохранения Украины как наконечника в гибридной войне против РФ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Отвечая на просьбу прокомментировать высказывание экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО, замглавы МИД РФ заметил, что "следуя логике уже бывшего генсекретаря НАТО, мир на Украине может наступить после ее присоединения к альянсу". "Принять же ее могут, если страна одержит победу над Россией. То есть пока она этого не добьется, все разговоры о возможном вступлении в Североатлантический блок преждевременны", - добавил он. "Заклинания о необратимом движении к членству в НАТО служат цели сохранения Украины в качестве наконечника в гибридной войне против России", - заключил Грушко. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241008/mid-1976881720.html
https://ria.ru/20241008/mid-1976879217.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_451:0:3096:1984_1920x0_80_0_0_3f8a2d894fc9610e9c1f9112c3b3446e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, александр грушко, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Александр Грушко, Йенс Столтенберг, НАТО
В МИД рассказали, зачем нужны разговоры о членстве Киева в НАТО

МИД: разговоры о членстве Киева в НАТО нужны для гибридной войны против РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заклинания о необратимом движении Киева к членству в НАТО нужны для сохранения Украины как наконечника в гибридной войне против РФ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Отвечая на просьбу прокомментировать высказывание экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО, замглавы МИД РФ заметил, что "следуя логике уже бывшего генсекретаря НАТО, мир на Украине может наступить после ее присоединения к альянсу".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД
08:40
"Принять же ее могут, если страна одержит победу над Россией. То есть пока она этого не добьется, все разговоры о возможном вступлении в Североатлантический блок преждевременны", - добавил он.
"Заклинания о необратимом движении к членству в НАТО служат цели сохранения Украины в качестве наконечника в гибридной войне против России", - заключил Грушко.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
У России и НАТО есть линии связи для чрезвычайных случаев, заявили в МИД
08:09
 
В миреРоссияУкраинаКиевАлександр ГрушкоЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала