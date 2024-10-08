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Александр Грушко: риск военного столкновения России и НАТО растет

Александр Грушко: риск военного столкновения России и НАТО растет - РИА Новости, 08.10.2024

Александр Грушко: риск военного столкновения России и НАТО растет

Риски военного столкновения России и НАТО растут, сегодня вся политическая и военная деятельность альянса нацелена на конфронтацию с Россией. Об этом, а также о РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:00

2024-10-08T09:00

2024-10-08T09:00

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Риски военного столкновения России и НАТО растут, сегодня вся политическая и военная деятельность альянса нацелена на конфронтацию с Россией. Об этом, а также о том, чего в Москве ждут от нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, используется ли сейчас горячая линия между российскими военными и военными стран НАТО, и к чему может привести разрешение западных стран Киеву наносить удары их оружием вглубь России, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.– Новый генсек НАТО Марк Рютте известен своей антироссийской позицией. Повышается ли в связи с этим риск того, что при нем альянс может стать полноценным участником конфликта вокруг Украины и военного столкновения с Россией?– Наличие антироссийской заряженности, по сути, было одним из обязательных условий при выборе нового генсекретаря НАТО. Хотелось бы напомнить о его роли – функционера, который озвучивает консолидированную позицию союзников, по своему служебному положению руководит секретариатом Североатлантического альянса. Он не определяет политику блока, это делает Совет НАТО. По ключевым вопросам – под диктовку США.Что касается риска военного столкновения России и альянса, то он растет. Связано это не с личностью нового генсекретаря, а с курсом НАТО в целом, где радикалы во главе с англосаксами последовательно продвигали установку на конфронтацию с Россией. Сейчас политическая и военная деятельность блока нацелена именно на это.НАТО развязала и ведет против нас гибридную войну, в которой основным расходным материалом являются украинцы. Страны альянса поставляют режиму Зеленского все более дальнобойные вооружения, направляют своих консультантов, участвуют в планировании операций, обеспечивают разведданными. Все это повышает риски прямого военного столкновения России и НАТО.– Ранее Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО. Каковы, на ваш взгляд, на сегодняшний день шансы Киева вступить в альянс?– Следуя логике уже бывшего генсекретаря НАТО, мир на Украине может наступить после ее присоединения к альянсу. Принять же ее могут, если страна одержит победу над Россией. То есть пока она этого не добьется, все разговоры о возможном вступлении в Североатлантический блок преждевременны. Заклинания о необратимом движении к членству в НАТО служат цели сохранения Украины в качестве наконечника в гибридной войне против России.Напомню, что перспектива членства Украины в НАТО – это чисто геополитический проект, навязанный США союзникам. Многие европейцы высказывали опасения, что евроатлантическая интеграция Украины не только разрушит остатки архитектуры евробезопасности, но и похоронит под ее обломками сам альянс.Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление Североатлантического альянса любой ценой затянуть в свои ряды как можно больше государств. Остановись НАТО на границе Одер-Нейсе, как было обещано советскому руководству, единственной зоной соприкосновения России и блока была бы граница в районе Киркенеса (Норвегия) протяженностью чуть больше 100 километров. Но тогда было бы невозможно дурачить людей мифической угрозой с Востока, которая и сегодня используется Вашингтоном для контроля европейцев и их встраивания в мировой и европейский порядок, выгодный США, и сохранения американской гегемонии в мире.– Как Москва воспринимает дискуссии стран-членов альянса о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России?– Позиция России на этот счет была исчерпывающе изложена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта.– Существуют ли сейчас между Россией и НАТО открытые каналы связи для снижения напряженности?– Есть так называемые горячие линии связи и возможности для экстренных контактов. Сохраняется диалог на уровне министров обороны России и США. Тем не менее эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности. О каком снижении напряженности может идти речь, когда НАТО в своих стратегических документах обозначает Россию "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов альянса", и в своем военном строительстве готовится к столкновению с нашей страной?Хочу еще раз напомнить о том, что Россия неоднократно выступала с различными предложениями по деэскалации, начиная с 2016 года. Ни по одному из них к серьезному разговору альянс не был готов. Проект договора о гарантиях безопасности, переданный Брюсселю в декабре 2021 года, был отвергнут НАТО. Полагаю, что думающие люди на Западе сегодня об этом сильно жалеют.– Проводят ли в Москве моделирование гипотетических сценариев полномасштабной войны с НАТО? Сохраняется ли еще возможность ее избежать?– Такие задачи находятся не в компетенции МИД России. Скажу только, что ответственное планирование в области обороны должно учитывать любые варианты и должно быть нацелено на то, чтобы демонстрировать бесперспективность разговаривать с нами языком силы.Еще раз подчеркну: не Россия, а Североатлантический альянс встал на путь конфронтации. Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих.Более того, сейчас натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России. Обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг". Там же размещаются склады с вооружениями, развертываются контингенты иностранных сил. В сценарии крупнейших с момента окончания "холодной войны" маневров Steadfast Defender, проходивших с 22 января по 31 мая, впервые в качестве противника фигурировало не фиктивное государство, а Россия. Идет накачка военных бюджетов, милитаризируется экономика.– По словам Йенса Столтенберга, в НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности. Как мы оцениваем повышение градуса конфронтационной риторики со стороны стран-членов НАТО?– Помимо конфронтационной риторики, НАТО непрерывно повышает и градус напряженности по отношению к России. Объявив нас в 2022 году "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности" стран-членов, в этом году альянс добавил, что таковой Россия является во всех сферах и на долгосрочную перспективу. Нашу страну обвиняют во всем: в нарушениях международных договоренностей, Устава ООН, прав человека, агрессивной ядерной риторике, развале архитектуры контроля над вооружениями. Как говорится, с больной головы на здоровую.Что касается заявлений Йенса Столтенберга, сделанных в июне этого года по поводу приведения в боеготовность ядерного оружия, то от них он сам поспешил откреститься. Преподнес так, что его неправильно поняли журналисты. Речь шла, по его словам, о давно всем известной теме – идущей модернизации ядерного оружия, в том числе американских авиабомб, размещенных в европейских странах.Факт остается фактом: и в концептуальном, и в политическом, и в военно-техническом смыслах ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса.Мы учитываем всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность. С этой целью обновляем Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, чтобы у оппонентов не было никаких иллюзий относительно нашей готовности обеспечить безопасность Российской Федерации всеми имеющимися средствами.

https://ria.ru/20241008/nato-1976868779.html

https://ria.ru/20241007/filippo-1976684509.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976798831.html

https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976828667.html

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

https://ria.ru/20241004/khersonskoe-1976407743.html

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александр грушко, россия, украина, киев, йенс столтенберг, марк рютте, нато, интервью, в мире