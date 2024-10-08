https://ria.ru/20241008/klyukva-1602844768.html

Клюква - природный антибиотик для иммунитета и против холестерина

Клюква - польза и вред ягод для здоровья человека

Клюква - природный антибиотик для иммунитета и против холестерина

Клюква - природный источник витаминов и минералов. В чем польза и вред клюквы для организма женщин и мужчин, что она лечит, сколько ее нужно есть в день, а... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:52

2024-10-08T10:52

2024-10-08T10:53

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клюква

витамины

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Клюква - природный источник витаминов и минералов. В чем польза и вред клюквы для организма женщин и мужчин, что она лечит, сколько ее нужно есть в день, а также как правильно выбрать и сколько хранить клюкву - в материале РИА Новости.Состав и калорийность- Клюква – это ягода, которая на 88% состоит из воды, также в ее состав входят клетчатка и углеводы. Из жирорастворимых витаминов в клюкве присутствуют A, бета-каротин, E и K. Из водорастворимых - витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. Ягода содержит кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен, - рассказала РИА Новости диетолог Мария Старогодская.КБЖУ на 100 грамм продукта:Полезные свойства клюквы- Клюква содержит массу антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления и предупреждают развитие злокачественных новообразований. Например, доказано, что мирицетин, который есть в клюкве, эффективен в профилактике опухолей, снижении вероятности их метастазирования. Также этот антиоксидант предотвращает развитие хронических заболеваний со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем, - рассказала медик.Канадские ученые определили, что клюква снижает концентрацию общего холестерина в крови, а также его атерогенных, оседающих не стенках сосудов, фракций (липопротеины низкой плотности - ЛПНП, и очень низкой плотности - ЛПОНП). А специалисты из Тайваня обнаружили повышение уровня "полезного" холестерина (ЛПВП - липопротеины высокой плотности) на фоне употребления ягоды. Такие эффекты снижают риск развития патологий: ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, хронической ишемии мозга.Также специалисты считают клюкву природным антибиотиком и средством, которое помогает укрепить иммунитет.Вред и противопоказанияНесмотря на всю пользу, которую несет клюква, она, как и любой продукт, имеет противопоказания, среди которых аллергические реакции и индивидуальная непереносимость.Также клюква может нанести вред при диспепсических расстройствах. Употребление ягод в таких случаях может повлечь за собой тошноту, диарею, вздутие живота.В состав ягоды входят оксалаты, которые являются структурным элементом отдельных видов конкрементов (камней). Избыточное включение клюквы в рацион может усугубить течение мочекаменной болезни или способствовать ее развитию.При наличии сахарного диабета употребление клюквы в большом количестве может вызвать резкий подъем уровня глюкозы в крови.- Клюква противопоказана при обострении болезней ЖКТ, воспалительных процессов в печени и желчном пузыре. Употребление ее нельзя людям, страдающим непроходимостью желчевыводящих путей. Однако как профилактическое средство, до начала желчнокаменной болезни, ягоды незаменимы, - пояснила медик.Польза и вред клюквы для организма женщины- Клюква эффективна при инфекциях мочевыводящих путей, а женщины наиболее уязвимы в этом отношении. Мужчины значительно реже страдают от этих заболеваний, - отметила диетолог.При беременностиМедики рекомендуют употреблять ягоду женщинам во время беременности, но в умеренных количествах.- Она содержит много микроэлементов, макроэлементов, витаминов, необходимых для нормального развития плода, - пояснила Мария Старогодская.По словам врача, клюква способна уменьшить выраженность токсикоза у будущей матери (особенно на ранних сроках), помочь в укреплении иммунитета. Однако каждая беременность уникальна, потому перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.Польза и вред клюквы для здоровья мужчин- Ягода помогает предотвратить инфекции мочевого пузыря у людей, у которых есть проблемы с его полным опорожнением, например, у мужчин с увеличением простаты. Но прежде чем использовать клюкву, все же необходимо посоветоваться с врачом, так как возможны противопоказания, - сообщила специалист.Польза и вред видов клюквыСамый полезный способ употребления клюквы – в свежем виде, без добавления других продуктов. Однако многих отпугивает ее кислый вкус, потому ягоду часто употребляют в составе морсов, компотов, добавляют к ним сахар.Замороженная клюкваЗамороженная клюква сохраняет максимальный объем витаминов и антиоксидантов. Такой вариант хранения ягоды считается наиболее полезным.- Для замораживания нужно выложить промытые и высушенные ягоды на доску и поместить в морозилку на 4-8 часов. Затем ягоды перекладываются в пакет. В таком виде они хранятся до года, - отметила диетолог. Клюква в сахареКлюква в сахаре вредна из-за самого сахара, так как он влияет на гликемический индекс и количество углеводов в продукте.- Менее полезны, чем свежая клюква, различные варенья, а также ягоды, протертые с сахаром. Употреблять такие блюда лицам, страдающим сахарным диабетом или ожирением, категорически запрещено, - подчеркнула специалист.Морс из клюквыВитаминов в морсе из клюквы несколько меньше, чем в соке, однако такой напиток не очень концентрированный, а значит, не слишком кислый.- Для приготовления морса из клюквы ягоды толкут и заливают кипяченой водой на полчаса. Затем его процеживают и употребляют. Такой напиток улучшает общее состояние и борется с воспалениями, - пояснила диетолог.Сушеная клюкваСушеная клюква сохраняет часть витаминов и минералов, но при этом в разы увеличивается ее калорийность и содержание углеводов.- Употреблять сушеную клюкву при сахарном диабете и ожирении нежелательно, поскольку она может негативно отразиться на гликемическом фоне и массе тела, - пояснила эксперт.Клюква с медомКлюква хорошо сочетается с медом. Вместе продукты оказывают помощь иммунитету, способствуют активной борьбе с болезнями.- При этом стоит помнить, что оба продукта аллергенны. Такое сочетание также противопоказано людям с сахарным диабетом и избыточным лишним весом, - отметила врач.Кисель из клюквыКисель из клюквы - полезное блюдо славянской кухни. Он является питательным и высококалорийным блюдом за счет содержания крахмала и при умеренном приеме положительно сказывается на состоянии организма.- Клюква идеально подходит для приготовления киселя. Можно использовать как цельные ягоды, так и сок. Напиток помогает улучшить микрофлору кишечника, защитить слизистую желудка, - пояснила эксперт.Осторожными с киселем нужно быть людям, страдающим ожирением, и тем, у кого есть аллергия на крахмал.Клюквенный чайКлюквенный чай готовят не только из самих ягод, но и из листьев и веток растения. Такой напиток в горячем виде часто пьют при простуде как потогонное средство, а теплый или холодный — как мочегонное.- Клюквенный чай улучшает обменные процессы, оказывает противомикробное действие, улучшает пищеварение. Главное, не добавлять в него сахар, - подчеркнула врач.Применение в медицинеПри давленииВыраженное антиоксидантное действие ягоды, по данным ученых из США, может способствовать снижению артериального давления и уменьшить риск гипертонии.- Клюква снижает концентрацию общего холестерина в крови. Ее употребление помогает улучшить работу сердца и сосудов, предотвратить ряд смертельно опасных патологий, - подчеркнула Мария Старогодская.При простудеВ клюкве содержатся такие антиоксиданты как проантоцианы. Они имеют противовоспалительный эффект и способны вызывать гибель вредоносных микроорганизмов.- Входящий в состав клюквы антиоксидант урсоловая кислота обладает выраженным противовоспалительным действием: помогает бороться с хроническими воспалениями, замедляет старение организма в целом, - отметила диетолог.При циститеПроантоцианы, которые имеются в составе клюквы, замедляют размножение бактерий на слизистых оболочках мочевыделительного тракта, что важно для профилактики болезней. Британские ученые считают, что включение клюквы в рацион существенно снижает риск развития инфекций мочевого пузыря.- При этом клюква может использоваться исключительно для профилактики болезней мочеполовой системы. При наличии активного воспалительного заболевания нужна консультация врача и прием медикаментов, - отметила врач.Клюква в кулинарииПомимо того, что из клюквы готовят витаминные напитки, ее часто добавляют в салаты, делают из нее соусы к мясу, рыбе, птице, используют для приготовления сладкой выпечки, десертов, желе, пастилы. Ягода хорошо сочетается с апельсинами, яблоками, свежими овощами, солеными грибами, орехами.Рецепты приготовленияПирог с клюквойИнгредиенты:Приготовление:Яйца, 1 стакан сахара и размягченное сливочное масло взбить миксером в течение 3-4 минут. Муку и разрыхлитель перемешать и частями добавить к яичной массе, после чего продолжить взбивать, замешивая тесто.Форму для выпечки застелить пекарской бумагой. На дно формы поместить клюкву и крупно рубленные орехи, посыпать сахаром (0,5 стакана). Сверху выложить тесто.Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую духовку. Выпекать пирог нужно 40 минут при температуре 200 градусов. Затем фольгу важно снять и дать выпечке постоять в духовке еще 5 минут.Готовый пирог с клюквой нужно перевернуть на тарелку, дать ему остыть и посыпать сахарной пудрой.Салат "Таежный"Ингредиенты:Приготовление:Картофель и морковь отварить, остудить, очистить и нарезать кубиками. Зеленый лук и укроп измельчить. Сложить все ингредиенты в салатник и заправить растительным маслом, посолить по вкусу и тщательно перемешать.Как правильно выбратьСвежую ягоду надо покупать в сентябре, потому что именно в это время она созревает. Качественная клюква должна быть упругой, ароматной и подпрыгивать, как мячик, при бросании на стол.Обычно ягоды клюквы продаются в свежемороженом виде. Важно, чтобы в пакетах было мало льда, а надпись на этикетке должна сообщать, как был выращен продукт: "садовая" - это клюква с плантаций, "дикорастущая" - собрана в природе. Последняя считается полезнее.При этом желательно быть уверенным, что клюква собрана в экологически чистых местах, так как она больше других ягод склонна к накоплению радионуклидов.Как и сколько хранитьСвежую клюкву нужно хранить в холодильнике. Там она останется пригодной для употребления в течение 2-3 недель. Для более длительного хранения ягоду лучше заморозить, разложив в один слой на противне, а потом, уже заледенелую, высыпать в пакет и хранить в морозилке до года. Размораживать перед употреблением ягоды нужно при комнатной температуре.ВопросыСколько ягод клюквы нужно съедать в день?- Рекомендованная суточная доза клюквы – 75-100 грамм. Лучше всего не употреблять ее натощак, поскольку она раздражает слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Также стоит воздержаться от нее в вечерние часы, поскольку возможна перегрузка ЖКТ и появление проблем со сном, - отметила Мария Старогодская.Как правильно заваривать клюкву?- Перед завариванием клюкву – свежую или оттаявшую после заморозки - необходимо помять. На один стакан кипятка потребуется одна столовая ложка мятых ягод, - рассказала врач.Можно ли пить клюквенный морс при грудном вскармливании?- Клюквенный морс при грудном вскармливании разрешен только в небольших количествах. Лучше проконсультироваться с врачом во избежание негативных проявлений, - отметила эксперт.Можно ли есть клюкву при гастрите или язве желудка?- Клюква содержит слишком большое количество органических кислот, раздражающих слизистую ЖКТ. Потому лучше от ее приема отказаться, особенно – в периоды обострения, - пояснила врач.Как влияет клюква на свертываемость крови?- Людям с высокой вязкостью крови следует употреблять клюкву, ее сок и морсы на основе ягоды. Они разжижают кровь благодаря наличию бензойной и салициловой кислот. Это помогает избавиться от воспалений и избежать различных патологических изменений, - рассказала врач.Можно ли пить морс при ангине?- Врачи спорят о том, можно ли пить клюквенный морс при ангине. Многие убеждены, что слишком кислые ягоды сильно раздражают горло. Другие говорят, что такой витаминный и антибактериальный продукт может быть полезен в качестве помощи в лечении. Я думаю, можно найти золотую середину и готовить напиток не слишком концентрированным, - заключила диетолог.

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https://ria.ru/20210323/morkov-1602526561.html

https://ria.ru/20231130/redka-1602440459.html

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https://ria.ru/20210215/tsikoriy-1597599210.html

https://ria.ru/20210211/granat-1597059733.html

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продукты, растения, кулинария, клюква, витамины, здоровый образ жизни (зож)