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Названы продукты, больше других накапливающие радиацию
Больше всего из продуктов питания способны накапливать радионуклиды черника, клюква и грибы, почти каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи такие... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:13
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
еда
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), еда, общество

Названы продукты, больше других накапливающие радиацию

08:13 07.08.2020
1641
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРыночная торговля на Центральном продовольственном рынке Калининграда
Рыночная торговля на Центральном продовольственном рынке Калининграда
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Больше всего из продуктов питания способны накапливать радионуклиды черника, клюква и грибы, почти каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи такие товары, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Черника, клюква и грибы больше, чем другие продукты питания, способны накапливать радионуклиды... Практически каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи "дары леса" ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном", - говорится в сообщении.

Источником происхождения опасных продуктов являются территории, загрязненные после Чернобыльской аварии, при этом случаи их "ввоза" единичны, уточнили в пресс-службе.
Туристы, путешествующие на автомобилях, часто привозили из Белоруссии опасные грибы и ягоды, которые покупали у местных жителей, продающих то, что собрали прямо у трассы, пояснили в пресс-службе.
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"Потенциально техногенные элементы могут содержаться в контрафактной говядине. Заражение мяса радионуклидами может происходить на "грязных" территориях, в которых проживание запрещено", - подчеркнули в ведомстве.

В других видах продуктовых товаров повышенный радиационный фон практически не фиксируется, отметили в Роспотребнадзоре.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕдаОбщество
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