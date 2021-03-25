Клюква - польза и вред ягод для здоровья человека
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Клюква - природный источник витаминов и минералов. В чем польза и вред клюквы для организма женщин и мужчин, что она лечит, сколько ее нужно есть в день, а также как правильно выбрать и сколько хранить клюкву - в материале РИА Новости.
Состав и калорийность
- Клюква – это ягода, которая на 88% состоит из воды, также в ее состав входят клетчатка и углеводы. Из жирорастворимых витаминов в клюкве присутствуют A, бета-каротин, E и K. Из водорастворимых - витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. Ягода содержит кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен, - рассказала РИА Новости диетолог Мария Старогодская.
Сбор клюквы на предприятии "Полесские журавины"
КБЖУ на 100 грамм продукта:
- —калорийность – 28 килокалорий;
- —белки – 0,5 грамма;
- —жиры – 0,2 грамма;
- —углеводы – 3,7 грамма.
Полезные свойства клюквы
- Клюква содержит массу антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления и предупреждают развитие злокачественных новообразований. Например, доказано, что мирицетин, который есть в клюкве, эффективен в профилактике опухолей, снижении вероятности их метастазирования. Также этот антиоксидант предотвращает развитие хронических заболеваний со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем, - рассказала медик.
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Канадские ученые определили, что клюква снижает концентрацию общего холестерина в крови, а также его атерогенных, оседающих не стенках сосудов, фракций (липопротеины низкой плотности - ЛПНП, и очень низкой плотности - ЛПОНП). А специалисты из Тайваня обнаружили повышение уровня "полезного" холестерина (ЛПВП - липопротеины высокой плотности) на фоне употребления ягоды. Такие эффекты снижают риск развития патологий: ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, хронической ишемии мозга.
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Вред и противопоказания
Несмотря на всю пользу, которую несет клюква, она, как и любой продукт, имеет противопоказания, среди которых аллергические реакции и индивидуальная непереносимость.
Также клюква может нанести вред при диспепсических расстройствах. Употребление ягод в таких случаях может повлечь за собой тошноту, диарею, вздутие живота.
В состав ягоды входят оксалаты, которые являются структурным элементом отдельных видов конкрементов (камней). Избыточное включение клюквы в рацион может усугубить течение мочекаменной болезни или способствовать ее развитию.
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При наличии сахарного диабета употребление клюквы в большом количестве может вызвать резкий подъем уровня глюкозы в крови.
- Клюква противопоказана при обострении болезней ЖКТ, воспалительных процессов в печени и желчном пузыре. Употребление ее нельзя людям, страдающим непроходимостью желчевыводящих путей. Однако как профилактическое средство, до начала желчнокаменной болезни, ягоды незаменимы, - пояснила медик.
Польза и вред клюквы для организма женщины
- Клюква эффективна при инфекциях мочевыводящих путей, а женщины наиболее уязвимы в этом отношении. Мужчины значительно реже страдают от этих заболеваний, - отметила диетолог.
При беременности
Медики рекомендуют употреблять ягоду женщинам во время беременности, но в умеренных количествах.
- Она содержит много микроэлементов, макроэлементов, витаминов, необходимых для нормального развития плода, - пояснила Мария Старогодская.
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По словам врача, клюква способна уменьшить выраженность токсикоза у будущей матери (особенно на ранних сроках), помочь в укреплении иммунитета. Однако каждая беременность уникальна, потому перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.
Польза и вред клюквы для здоровья мужчин
- Ягода помогает предотвратить инфекции мочевого пузыря у людей, у которых есть проблемы с его полным опорожнением, например, у мужчин с увеличением простаты. Но прежде чем использовать клюкву, все же необходимо посоветоваться с врачом, так как возможны противопоказания, - сообщила специалист.
Польза и вред видов клюквы
Самый полезный способ употребления клюквы – в свежем виде, без добавления других продуктов. Однако многих отпугивает ее кислый вкус, потому ягоду часто употребляют в составе морсов, компотов, добавляют к ним сахар.
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Замороженная клюква
Замороженная клюква сохраняет максимальный объем витаминов и антиоксидантов. Такой вариант хранения ягоды считается наиболее полезным.
- Для замораживания нужно выложить промытые и высушенные ягоды на доску и поместить в морозилку на 4-8 часов. Затем ягоды перекладываются в пакет. В таком виде они хранятся до года, - отметила диетолог.
Клюква в сахаре
Клюква в сахаре вредна из-за самого сахара, так как он влияет на гликемический индекс и количество углеводов в продукте.
- Менее полезны, чем свежая клюква, различные варенья, а также ягоды, протертые с сахаром. Употреблять такие блюда лицам, страдающим сахарным диабетом или ожирением, категорически запрещено, - подчеркнула специалист.
Морс из клюквы
Витаминов в морсе из клюквы несколько меньше, чем в соке, однако такой напиток не очень концентрированный, а значит, не слишком кислый.
- Для приготовления морса из клюквы ягоды толкут и заливают кипяченой водой на полчаса. Затем его процеживают и употребляют. Такой напиток улучшает общее состояние и борется с воспалениями, - пояснила диетолог.
Сушеная клюква
Сушеная клюква сохраняет часть витаминов и минералов, но при этом в разы увеличивается ее калорийность и содержание углеводов.
- Употреблять сушеную клюкву при сахарном диабете и ожирении нежелательно, поскольку она может негативно отразиться на гликемическом фоне и массе тела, - пояснила эксперт.
Клюква с медом
Клюква хорошо сочетается с медом. Вместе продукты оказывают помощь иммунитету, способствуют активной борьбе с болезнями.
- При этом стоит помнить, что оба продукта аллергенны. Такое сочетание также противопоказано людям с сахарным диабетом и избыточным лишним весом, - отметила врач.
Кисель из клюквы
Кисель из клюквы - полезное блюдо славянской кухни. Он является питательным и высококалорийным блюдом за счет содержания крахмала и при умеренном приеме положительно сказывается на состоянии организма.
- Клюква идеально подходит для приготовления киселя. Можно использовать как цельные ягоды, так и сок. Напиток помогает улучшить микрофлору кишечника, защитить слизистую желудка, - пояснила эксперт.
Осторожными с киселем нужно быть людям, страдающим ожирением, и тем, у кого есть аллергия на крахмал.
Клюквенный чай
Клюквенный чай готовят не только из самих ягод, но и из листьев и веток растения. Такой напиток в горячем виде часто пьют при простуде как потогонное средство, а теплый или холодный — как мочегонное.
- Клюквенный чай улучшает обменные процессы, оказывает противомикробное действие, улучшает пищеварение. Главное, не добавлять в него сахар, - подчеркнула врач.
Применение в медицине
При давлении
Выраженное антиоксидантное действие ягоды, по данным ученых из США, может способствовать снижению артериального давления и уменьшить риск гипертонии.
- Клюква снижает концентрацию общего холестерина в крови. Ее употребление помогает улучшить работу сердца и сосудов, предотвратить ряд смертельно опасных патологий, - подчеркнула Мария Старогодская.
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При простуде
В клюкве содержатся такие антиоксиданты как проантоцианы. Они имеют противовоспалительный эффект и способны вызывать гибель вредоносных микроорганизмов.
- Входящий в состав клюквы антиоксидант урсоловая кислота обладает выраженным противовоспалительным действием: помогает бороться с хроническими воспалениями, замедляет старение организма в целом, - отметила диетолог.
При цистите
Проантоцианы, которые имеются в составе клюквы, замедляют размножение бактерий на слизистых оболочках мочевыделительного тракта, что важно для профилактики болезней. Британские ученые считают, что включение клюквы в рацион существенно снижает риск развития инфекций мочевого пузыря.
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- При этом клюква может использоваться исключительно для профилактики болезней мочеполовой системы. При наличии активного воспалительного заболевания нужна консультация врача и прием медикаментов, - отметила врач.
Клюква в кулинарии
Помимо того, что из клюквы готовят витаминные напитки, ее часто добавляют в салаты, делают из нее соусы к мясу, рыбе, птице, используют для приготовления сладкой выпечки, десертов, желе, пастилы. Ягода хорошо сочетается с апельсинами, яблоками, свежими овощами, солеными грибами, орехами.
Рецепты приготовления
Пирог с клюквой
Ингредиенты:
- —яйца - 3 штуки;
- —масло сливочное (размягченное) - 150 грамм;
- —сахар - 1 стакан (и 0,5 стакана для начинки);
- —мука – 1 стакан;
- —разрыхлитель теста - 0,5 чайной ложки;
- —клюква - 300 грамм;
- —орехи грецкие жареные - 80 грамм;
- —сахарная пудра - 3 столовых ложки.
Приготовление:
Яйца, 1 стакан сахара и размягченное сливочное масло взбить миксером в течение 3-4 минут. Муку и разрыхлитель перемешать и частями добавить к яичной массе, после чего продолжить взбивать, замешивая тесто.
Форму для выпечки застелить пекарской бумагой. На дно формы поместить клюкву и крупно рубленные орехи, посыпать сахаром (0,5 стакана). Сверху выложить тесто.
Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую духовку. Выпекать пирог нужно 40 минут при температуре 200 градусов. Затем фольгу важно снять и дать выпечке постоять в духовке еще 5 минут.
Готовый пирог с клюквой нужно перевернуть на тарелку, дать ему остыть и посыпать сахарной пудрой.
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Салат "Таежный"
Ингредиенты:
- —картофель - 3 штуки;
- —морковь - 1 штука;- грибы маринованные (резаные) - 150 грамм;
- —клюква свежая или замороженная - 1-2 столовых ложки;
- —горошек зеленый консервированный - 140 грамм;
- —лук зеленый - 2-3 пера;
- —укроп свежий - 2-3 веточки;
- —масло растительное - 2 столовых ложки;
- —соль - по вкусу.
Приготовление:
Картофель и морковь отварить, остудить, очистить и нарезать кубиками. Зеленый лук и укроп измельчить. Сложить все ингредиенты в салатник и заправить растительным маслом, посолить по вкусу и тщательно перемешать.
Как правильно выбрать
Свежую ягоду надо покупать в сентябре, потому что именно в это время она созревает. Качественная клюква должна быть упругой, ароматной и подпрыгивать, как мячик, при бросании на стол.
Обычно ягоды клюквы продаются в свежемороженом виде. Важно, чтобы в пакетах было мало льда, а надпись на этикетке должна сообщать, как был выращен продукт: "садовая" - это клюква с плантаций, "дикорастущая" - собрана в природе. Последняя считается полезнее.
При этом желательно быть уверенным, что клюква собрана в экологически чистых местах, так как она больше других ягод склонна к накоплению радионуклидов.
© РИА Новости / Сергей Лескеть / Перейти в фотобанкСбор клюквы на предприятии "Полесские журавины", созданном на базе Пинской клюквенной плантации, в Пинском районе Брестской области
Сбор клюквы на предприятии "Полесские журавины", созданном на базе Пинской клюквенной плантации, в Пинском районе Брестской области
Как и сколько хранить
Свежую клюкву нужно хранить в холодильнике. Там она останется пригодной для употребления в течение 2-3 недель. Для более длительного хранения ягоду лучше заморозить, разложив в один слой на противне, а потом, уже заледенелую, высыпать в пакет и хранить в морозилке до года. Размораживать перед употреблением ягоды нужно при комнатной температуре.
Вопросы
Сколько ягод клюквы нужно съедать в день?
- Рекомендованная суточная доза клюквы – 75-100 грамм. Лучше всего не употреблять ее натощак, поскольку она раздражает слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Также стоит воздержаться от нее в вечерние часы, поскольку возможна перегрузка ЖКТ и появление проблем со сном, - отметила Мария Старогодская.
Как правильно заваривать клюкву?
- Перед завариванием клюкву – свежую или оттаявшую после заморозки - необходимо помять. На один стакан кипятка потребуется одна столовая ложка мятых ягод, - рассказала врач.
Можно ли пить клюквенный морс при грудном вскармливании?
- Клюквенный морс при грудном вскармливании разрешен только в небольших количествах. Лучше проконсультироваться с врачом во избежание негативных проявлений, - отметила эксперт.
Можно ли есть клюкву при гастрите или язве желудка?
- Клюква содержит слишком большое количество органических кислот, раздражающих слизистую ЖКТ. Потому лучше от ее приема отказаться, особенно – в периоды обострения, - пояснила врач.
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Как влияет клюква на свертываемость крови?
- Людям с высокой вязкостью крови следует употреблять клюкву, ее сок и морсы на основе ягоды. Они разжижают кровь благодаря наличию бензойной и салициловой кислот. Это помогает избавиться от воспалений и избежать различных патологических изменений, - рассказала врач.
Можно ли пить морс при ангине?
- Врачи спорят о том, можно ли пить клюквенный морс при ангине. Многие убеждены, что слишком кислые ягоды сильно раздражают горло. Другие говорят, что такой витаминный и антибактериальный продукт может быть полезен в качестве помощи в лечении. Я думаю, можно найти золотую середину и готовить напиток не слишком концентрированным, - заключила диетолог.
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