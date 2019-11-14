Врач рассказал, кому нельзя есть клюкву

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал в беседе с " Вечерней Москвой ", при каких заболеваниях не стоит есть клюкву и как приготовить из нее наиболее полезный морс.

"Ягода и напиток из нее запрещены людям с гастритом, с повышенной кислотностью. Они могут получить осложнения по своим заболеваниям", — рассказал Арзамасцев.

Кроме того, добавил он, клюква может навредить тем, кто страдает от камней в почках, — морс из нее при избыточном длительном употреблении может вызвать рост камней.

А вот аллергия на эту ягоду, по словам врача, встречается довольно редко.