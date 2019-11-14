Врач рассказал, кому нельзя есть клюкву

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", при каких заболеваниях не стоит есть клюкву и как приготовить из нее наиболее полезный морс.
"Ягода и напиток из нее запрещены людям с гастритом, с повышенной кислотностью. Они могут получить осложнения по своим заболеваниям", — рассказал Арзамасцев.
Кроме того, добавил он, клюква может навредить тем, кто страдает от камней в почках, — морс из нее при избыточном длительном употреблении может вызвать рост камней.
А вот аллергия на эту ягоду, по словам врача, встречается довольно редко.
Диетолог подчеркнул, что клюквенный морс можно пить при простуде. Но тогда его нельзя варить, чтобы полезные вещества не утратили своих свойств. По этой же причине в морс не следует добавлять сахар, его лучше заменить медом.
13 ноября, 12:58Врач назвала лучший напиток для укрепления иммунитета