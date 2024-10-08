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Большинство лидеров стран СНГ на саммите в Москве выбрали "Аурус"
Большинство лидеров стран СНГ на саммите в Москве выбрали "Аурус" - РИА Новости, 08.10.2024
Большинство лидеров стран СНГ на саммите в Москве выбрали "Аурус"
Большинство лидеров стран СНГ, прибывших на заседание глав стран-участниц содружества в Москве, выбрали для передвижения по городу российский автомобиль "Аурус" РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:03
2024-10-08T21:03
2024-10-08T21:03
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Большинство лидеров стран СНГ, прибывших на заседание глав стран-участниц содружества в Москве, выбрали для передвижения по городу российский автомобиль "Аурус" (Aurus), передает корреспондент РИА Новости. Днем во вторник главы государств СНГ собрались на саммит в Кремле. Лидеры Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии уехали с саммита на "Аурусе", в свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев выбрал для передвижения лимузин "Майбах". При этом президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в 2023 году перемещался на белом "Аурусе", для российской столицы предпочел модель черного цвета.
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в мире, узбекистан, таджикистан, белоруссия, ильхам алиев, сердар бердымухамедов , снг
В мире, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Ильхам Алиев, Сердар Бердымухамедов , СНГ
Большинство лидеров стран СНГ на саммите в Москве выбрали "Аурус"
Большинство лидеров стран СНГ на саммите выбрали "Аурус" для передвижения