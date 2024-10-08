https://ria.ru/20241008/alpinist-1977073313.html

Друг рассказал о погибшем в Непале альпинисте из Пензы

Друг рассказал о погибшем в Непале альпинисте из Пензы - РИА Новости, 08.10.2024

Друг рассказал о погибшем в Непале альпинисте из Пензы

Погибший в Непале альпинист Владимир Чистиков был разносторонним человеком, играл на гитаре в российской рок-группе "Босфор" и занимался собственным... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T23:41

2024-10-08T23:41

2024-10-08T23:41

непал

пенза

гималаи

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976971993_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_98f4e6faf8a51c3f15b316f6d500e1a6.jpg

САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Погибший в Непале альпинист Владимир Чистиков был разносторонним человеком, играл на гитаре в российской рок-группе "Босфор" и занимался собственным производством гитарных педалей, рассказал РИА Новости его друг, гитарист Александр Плужников. "Володя был разносторонним человеком. Познакомились мы в далёком 2008 году, когда меня пригласили в группу "Босфор". Там на гитаре уже играл Владимир. В то время он работал разработчиком в компании Yerasov, крупнейшем производителе музыкального оборудования. Позже Владимир открыл собственное производство гитарных педалей Brighton. В последние годы альпинизм занимал львиную долю всего времени. Добрый, отзывчивый, готовый подставить плечо и протянуть руку в любой ситуации, талантище, новатор", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что является гитаристом в "Босфоре", где до гибели также играл и Чистиков. По его словам, группа является действующей, но концерты случались редко, поскольку она "для души больше". Плужников отметил, что был шокирован новостью о гибели друга. "Новость меня, конечно, шокировала, даже не верится", - добавил музыкант. Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. В федерации альпинизма Ленинградской области заявили, что погибшие были опытными спортсменами, у каждого за плечами более 200 восхождений. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 06.00 утра 6 октября. Альпинисты из Санкт-Петербурга, Архангельской области и Пензы объявили сбор средств для эвакуации тел погибших. В спортивно-туристском клубе путешественников "Пенза" отметили, что Чистиков около года назад стал первым жителем Пензы, покорившим вершину, высота которой превышает восемь тысяч метров, тогда он покорил Манаслу. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала. Горный массив Манаслу также расположен в Гималаях, он состоит из двух вершин, высота главной из которых превышает 8 километров.

https://ria.ru/20241008/nepal-1976962316.html

непал

пенза

гималаи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

непал, пенза, гималаи, происшествия