https://ria.ru/20241007/ushakov-1976823118.html
Ушаков прокомментировал деятельность миссии ЕС в Армении
Ушаков прокомментировал деятельность миссии ЕС в Армении - РИА Новости, 07.10.2024
Ушаков прокомментировал деятельность миссии ЕС в Армении
Разрастающаяся деятельность миссии Евросоюза в Армении не приветствуется участниками переговорного процесса между Баку и Ереваном, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:26
2024-10-07T17:26
2024-10-07T17:26
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баку
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юрий ушаков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Разрастающаяся деятельность миссии Евросоюза в Армении не приветствуется участниками переговорного процесса между Баку и Ереваном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Говоря о работе над мирным договором между Арменией и Азербайджаном, он отметил, что попытки Запада вклиниться в этот процесс и влезть в региональные дела приветствуют не все участники двусторонних переговоров. "Также не приветствуется и деятельность миссии Евросоюза в Армении. Хочу сказать, что эта миссия разрастается, к сожалению. В июне в ее состав входило 138 человек, сейчас уже где-то 210 там работают. И предусматривается, что ее численность возрастет до 600 человек. Что они там делают, можно себе, конечно, четко представить", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240712/armeniya-1959131955.html
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в мире, армения, баку, ереван, юрий ушаков
В мире, Армения, Баку, Ереван, Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал деятельность миссии ЕС в Армении
Ушаков: деятельность миссии ЕС в Армении не приветствуется Баку и Ереваном