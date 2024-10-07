https://ria.ru/20241007/ushakov-1976823118.html

Ушаков прокомментировал деятельность миссии ЕС в Армении

Ушаков прокомментировал деятельность миссии ЕС в Армении - РИА Новости, 07.10.2024

Ушаков прокомментировал деятельность миссии ЕС в Армении

Разрастающаяся деятельность миссии Евросоюза в Армении не приветствуется участниками переговорного процесса между Баку и Ереваном, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:26

2024-10-07T17:26

2024-10-07T17:26

в мире

армения

баку

ереван

юрий ушаков

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Разрастающаяся деятельность миссии Евросоюза в Армении не приветствуется участниками переговорного процесса между Баку и Ереваном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Говоря о работе над мирным договором между Арменией и Азербайджаном, он отметил, что попытки Запада вклиниться в этот процесс и влезть в региональные дела приветствуют не все участники двусторонних переговоров. "Также не приветствуется и деятельность миссии Евросоюза в Армении. Хочу сказать, что эта миссия разрастается, к сожалению. В июне в ее состав входило 138 человек, сейчас уже где-то 210 там работают. И предусматривается, что ее численность возрастет до 600 человек. Что они там делают, можно себе, конечно, четко представить", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240712/armeniya-1959131955.html

армения

баку

ереван

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в мире, армения, баку, ереван, юрий ушаков