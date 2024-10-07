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Ушаков анонсировал неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
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17:06 07.10.2024
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Ушаков анонсировал неформальный саммит лидеров стран СНГ
Ушаков анонсировал неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
Ушаков анонсировал неформальный саммит лидеров стран СНГ
Очередной неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет по традиции в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:06
2024-10-07T17:06
санкт-петербург
россия
юрий ушаков
снг
евразийский экономический союз
политика
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Очередной неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет по традиции в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вообще, неформальный, дружественный формат, предусматривающий свободную дискуссию, весьма и весьма продуктивен. Мы по традиции организуем в конце декабря в Санкт-Петербурге еще одну неформальную встречу стран СНГ. Она проводится каждый год, будет проводиться и в этот раз. В декабре к ней будет привязана и встреча по линии ЕАЭС, то есть, будет заседание ЕАЭС тоже", - сказал Ушаков на брифинге.
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санкт-петербург, россия, юрий ушаков, снг, евразийский экономический союз, политика
Санкт-Петербург, Россия, Юрий Ушаков, СНГ, Евразийский экономический союз, Политика
Ушаков анонсировал неформальный саммит лидеров стран СНГ

Ушаков: саммит лидеров СНГ пройдет в Петербурге в конце декабря

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Очередной неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет по традиции в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вообще, неформальный, дружественный формат, предусматривающий свободную дискуссию, весьма и весьма продуктивен. Мы по традиции организуем в конце декабря в Санкт-Петербурге еще одну неформальную встречу стран СНГ. Она проводится каждый год, будет проводиться и в этот раз. В декабре к ней будет привязана и встреча по линии ЕАЭС, то есть, будет заседание ЕАЭС тоже", - сказал Ушаков на брифинге.
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Санкт-ПетербургРоссияЮрий УшаковСНГЕвразийский экономический союзПолитика
 
 
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