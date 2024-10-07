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Ушаков анонсировал неформальный саммит лидеров стран СНГ

Ушаков анонсировал неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2024

Ушаков анонсировал неформальный саммит лидеров стран СНГ

Очередной неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет по традиции в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:06

2024-10-07T17:06

2024-10-07T17:06

санкт-петербург

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юрий ушаков

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евразийский экономический союз

политика

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Очередной неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет по традиции в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вообще, неформальный, дружественный формат, предусматривающий свободную дискуссию, весьма и весьма продуктивен. Мы по традиции организуем в конце декабря в Санкт-Петербурге еще одну неформальную встречу стран СНГ. Она проводится каждый год, будет проводиться и в этот раз. В декабре к ней будет привязана и встреча по линии ЕАЭС, то есть, будет заседание ЕАЭС тоже", - сказал Ушаков на брифинге.

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санкт-петербург, россия, юрий ушаков, снг, евразийский экономический союз, политика