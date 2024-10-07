https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.10.2024
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:52
2024-10-07T16:52
2024-10-07T18:14
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казань
ближний восток
брикс
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля."Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Обсуждены некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая опасное развитие обстановки на Ближнем Востоке", — говорится в релизе.Также президенты подтвердили договоренность об отдельной двусторонней встрече на саммите БРИКС в Казани.Кроме того, Эрдоган тепло поздравил российского коллегу с днем рождения.Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Также Эрдоган принял приглашение на саммит объединения, который пройдет 22-24 октября в Казани.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241007/putin-1976811915.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, казань, ближний восток, брикс, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Казань, Ближний Восток, БРИКС, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке