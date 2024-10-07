https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.10.2024

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:52

2024-10-07T16:52

2024-10-07T18:14

турция

в мире

казань

ближний восток

брикс

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля."Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Обсуждены некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая опасное развитие обстановки на Ближнем Востоке", — говорится в релизе.Также президенты подтвердили договоренность об отдельной двусторонней встрече на саммите БРИКС в Казани.Кроме того, Эрдоган тепло поздравил российского коллегу с днем рождения.Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Также Эрдоган принял приглашение на саммит объединения, который пройдет 22-24 октября в Казани.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241007/putin-1976811915.html

турция

казань

ближний восток

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Ольга Фомченкова

турция, в мире, казань, ближний восток, брикс, владимир путин, реджеп тайип эрдоган