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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.10.2024
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16:52 07.10.2024 (обновлено: 18:14 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.10.2024
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:52
2024-10-07T18:14
турция
в мире
казань
ближний восток
брикс
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля."Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Обсуждены некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая опасное развитие обстановки на Ближнем Востоке", — говорится в релизе.Также президенты подтвердили договоренность об отдельной двусторонней встрече на саммите БРИКС в Казани.Кроме того, Эрдоган тепло поздравил российского коллегу с днем рождения.Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Также Эрдоган принял приглашение на саммит объединения, который пройдет 22-24 октября в Казани.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241007/putin-1976811915.html
турция
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турция, в мире, казань, ближний восток, брикс, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Казань, Ближний Восток, БРИКС, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
"Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Обсуждены некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая опасное развитие обстановки на Ближнем Востоке", — говорится в релизе.
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Также президенты подтвердили договоренность об отдельной двусторонней встрече на саммите БРИКС в Казани.
Кроме того, Эрдоган тепло поздравил российского коллегу с днем рождения.
Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Также Эрдоган принял приглашение на саммит объединения, который пройдет 22-24 октября в Казани.
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ТурцияВ миреКазаньБлижний ВостокБРИКСВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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