Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

МикроРНК — особый класс молекул, которые находятся вне клеток. Они выполняют множество функций, в том числе защитные и сигнальные. В частности, не позволяют вирусам встраиваться в геном здоровых клеток. С возрастом количество микроРНК уменьшается, и организм начинает хуже справляться с инфекцией.

Аномальное состояние микроРНК может указывать на различные проблемы со здоровьем — от ожирения до психических расстройств. Особые надежды связаны с лечением рака: так, сегодня разрабатываются средства диагностики на основе анализа микроРНК, позволяющие выявлять некоторые его виды на ранних стадиях.