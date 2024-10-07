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Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине - РИА Новости, 07.10.2024
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Наука
 
12:36 07.10.2024 (обновлено: 14:59 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/nobel-1976751975.html
Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине - РИА Новости, 07.10.2024
Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
Нобелевскую премию по медицине 2024 года присудили американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:36
2024-10-07T14:59
наука
открытия - риа наука
нобелевская премия
нобелевская премия по физиологии или медицине
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине 2024 года присудили американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов."Нобелевская премия 2024 года в области физиологии и медицины присуждена Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов", — говорится на сайте премии.Работа лауреатов важна для понимания причин многих болезней, отметил Нобелевский комитет."Благодаря фундаментальному открытию Амброса и Равкана, а также многих их коллег, которые опирались на их результаты, было открыто новое измерение регуляции генов", — поясняется в пресс-релизе.Регуляция работы генов на уровне мРНК имеет решающее значение на протяжении всей жизни организмов и необходима "для сложной многоклеточной жизни". Это позволяет добиваться успехов в разработке методов диагностики и терапии таких заболеваний, как нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные состояния и рак, подчеркнули в Нобелевском комитете.
https://ria.ru/20241007/nobelevskaya_premiya-1976322339.html
https://ria.ru/20241007/laureaty-1976780652.html
https://ria.ru/20240827/aging-1968574295.html
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открытия - риа наука, нобелевская премия, нобелевская премия по физиологии или медицине
Наука, Открытия - РИА Наука, Нобелевская премия, Нобелевская премия по физиологии или медицине
Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по медицине дали ученым из США за открытие молекул микроРНК

© Nobel PrizeНобелевская премия 2024 года по медицине присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов
Нобелевская премия 2024 года по медицине присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Nobel Prize
Нобелевская премия 2024 года по медицине присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине 2024 года присудили американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.
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"Нобелевская премия 2024 года в области физиологии и медицины присуждена Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов", — говорится на сайте премии.
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
История Нобелевских премий
Вчера, 00:51

МикроРНК — особый класс молекул, которые находятся вне клеток. Они выполняют множество функций, в том числе защитные и сигнальные. В частности, не позволяют вирусам встраиваться в геном здоровых клеток. С возрастом количество микроРНК уменьшается, и организм начинает хуже справляться с инфекцией.

Аномальное состояние микроРНК может указывать на различные проблемы со здоровьем — от ожирения до психических расстройств. Особые надежды связаны с лечением рака: так, сегодня разрабатываются средства диагностики на основе анализа микроРНК, позволяющие выявлять некоторые его виды на ранних стадиях.

Работа лауреатов важна для понимания причин многих болезней, отметил Нобелевский комитет.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2024 год
Вчера, 14:54
"Благодаря фундаментальному открытию Амброса и Равкана, а также многих их коллег, которые опирались на их результаты, было открыто новое измерение регуляции генов", — поясняется в пресс-релизе.
Регуляция работы генов на уровне мРНК имеет решающее значение на протяжении всей жизни организмов и необходима "для сложной многоклеточной жизни". Это позволяет добиваться успехов в разработке методов диагностики и терапии таких заболеваний, как нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные состояния и рак, подчеркнули в Нобелевском комитете.
Гены старения - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Все не так, как мы думали". Ученые раскрыли секрет старения
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