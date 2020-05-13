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РИА Наука
2020-05-13T14:29
https://ria.ru/20200513/1571379584.html
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
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РИА Новости

Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу

14:29 13.05.2020
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Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американские ученые обнаружили, что с возрастом у человека уменьшается количество микроРНК. Это напрямую влияет на способность организма бороться с вирусами, сильно снижая его защиту. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging and Disease.
МикроРНК — это короткие некодирующие РНК. Они играют важную роль в способности человека реагировать на вирусы. При попадании вируса в организм они фиксируют и разрезают его РНК, не давая ему встраиваться в геном здоровых клеток.
Американские биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается. Поэтому пожилые и люди хроническими заболеваниями сердца, легких, печени и почек, с ожирением, диабетом, а также люди с ослабленной иммунной системой и онкологические больные тяжелее переносят COVID-19 и чаще умирают.
В новой работе авторы изучили, какие последовательности микроРНК нацелены на два вируса семейства SARS — возбудитель атипичной пневмонии 2002 года SARS-CoV и коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. Исследование включало четыре образца SARS-CoV и 29 образцов SARS-CoV-2, взятых в период с января по апрель 2020 года в 17 странах от США до Таиланда.
Компьютерное моделирование на основе полученных данных позволило ученым выявить 848 микроРНК, которые нацелены на геном SARS-CoV, и 873 микроРНК, взаимодействующих с геномом SARS-CoV-2. При этом 558 микроРНК, борющихся с SARS-CoV, были также эффективны против SARS-CoV-2, в то время как 315 микроРНК были уникальными для SARS-CoV-2, а 290 связывались только с вирусом SARS-CoV.
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Ученые обнаружили около десяти так называемых сайтов-мишеней — участков генома нового коронавируса, атака на которые со стороны микроРНК, по их мнению, могла бы быть наиболее действенной.
Авторы исследования также выяснили, что микроРНК, нацеленные на SARS-CoV-2, участвуют в 72 различных биологических процессах — от производства молекул до иммунного ответа, и что многие из них становятся нерегулируемыми или их количество уменьшается с возрастом, при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях.
"Самая важная особенность COVID-19 — это высокая смертность пожилых людей, — приводятся в пресс-релизе Медицинского колледжа Джорджии слова первого автора исследования Садананда Фульцеле (Sadanand Fulzele) из Центра здорового старения при Университете Огасты в Джорджии. — Производство синтетической микроРНК позволит дополнить линию фронта организма, ослабленную возрастом или болезнью".
В 29 образцах SARS-CoV-2, собранных в разных странах мира, 19 имеют идентичные микроРНК, что, по мнению авторов, позволяет надеяться на возможность создания универсального препарата или вакцины на основе микроРНК.
"Я считаю, что существует ключевой набор микроРНК, которые важны для запуска нормального ответа, который сделает пожилых пациентов менее восприимчивыми к коронавирусу, — говорит руководитель исследования Карлос Исалес (Carlos Isales), глава отдела эндокринологии Медицинского колледжа Джорджии. — Обычно иммунные клетки уничтожают вирусы, но при большой вирусной нагрузке в организме возникает резкий воспалительный ответ, который в итоге приводит к цитокиновому шторму, разрушающему органы, а не защищающему их".
По мнению авторов, увеличение количества ключевых микроРНК позволит организму лучше справлять с вирусом. Ученые планируют продолжить свои исследования, чтобы убедиться, что результаты лабораторных испытаний на животных подтвердят данные, полученные путем компьютерного анализа человеческих микроРНК.
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