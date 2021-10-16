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Наука
https://ria.ru/20211016/rak-1754089968.html
"Резать не нужно": ученые нашли новый способ раннего выявления рака
"Резать не нужно": ученые нашли новый способ раннего выявления рака - РИА Новости, 16.10.2021
"Резать не нужно": ученые нашли новый способ раннего выявления рака
Диагностировать рак на самых ранних стадиях, пока он не перерос в большую опухоль и не дал метастазы, довольно сложно. Поэтому ученые стремятся создать быстрый... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:00
2021-10-16T08:06
наука
австралия
здоровье
рак
биология
генетика
пцр
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Диагностировать рак на самых ранних стадиях, пока он не перерос в большую опухоль и не дал метастазы, довольно сложно. Поэтому ученые стремятся создать быстрый и простой тест для выявления предвестников патологии. Потенциально перспективный вариант — анализ слюны. Ее безболезненно и безопасно отбирать, в ней много разных клеток и их фрагментов. Что же сдерживает развитие новой технологии — в материале РИА Новости.Кладезь биомаркеровВ 2014 году Дэвид Вонг из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США) после десяти лет исследований вместе с коллегами запатентовал новый метод диагностики рака по фрагментам РНК. Вскоре он выпустил серию научных статей — и стал звездой СМИ. "Клад в слюне", "революция в выявлении онкологических заболеваний" — сообщали заголовки.Идея на первый взгляд проста. Рак начинается с паталогических мутаций ДНК в клетках. Они перестают самопроизвольно гибнуть в конце жизненного цикла, неконтролируемо делятся и образуют опухоль. Ее клетки несут характерные генные мутации — по этому признаку их можно "выловить" в жидкостях организма, куда они так или иначе попадают. В том числе, как установила группа Вонга, их много в слюне.Вонг и его коллеги возлагали большие надежды на микроРНК — особый класс молекул, назначение которых долгое время оставалось загадкой. Сейчас известно, что они живут вне клеток и выполняют множество функций, включая сигнальные и защитные. В слюну эти фрагменты попадают из кровяных сосудов в деснах и из миндалин. Среди микроРНК есть, например, циркулярные — свернутые в кольца молекулы, также открытые учеными этого университета. По ним в ста процентах случаев можно определить рак легких, утверждал Вонг: это выше, чем по крови, которая дает надежный результат в 80 процентах.Со временем выяснилось, однако, что сделать информативный тест слюны не так-то просто. Эта среда изменчива и загрязнена, а молекула РНК — очень нежная и быстро деградирует при любом изменении окружающих условий. Тогда ученые предложили исследовать экзосомы — внеклеточные пузырьки, которые путешествуют по всему организму. Мутантная микроРНК может прятаться в них и сохраняться дольше. Статья Вонга на эту тему вдохновила студенток из Санкт-Петербургского университета запустить стартап для разработки экспресс-теста слюны на рак молочной железы.Ускользающий вирусУсилия калифорнийских ученых пока не привели к значимому практическому результату, однако заняли свое место среди особой группы методов, называемых жидкой биопсией. Речь идет о диагностике по крови и различным выделениям тяжелых массово распространенных заболеваний, таких как рак, диабет и даже ВИЧ. Такой подход дает надежду на раннее обнаружение патологии и не требует хирургического вмешательства в отличие от классической биопсии. А пробы слюны к тому же и безболезненны, что делает их удачной альтернативой анализу крови.На днях ученые из Австралии во главе с Чаминди Паньядира из Квинслендского технологического университета опубликовали результаты исследования по выявлению рака, вызываемого папилломавирусами человека (ВПЧ). Они широко циркулируют в человеческой популяции, заражая тех, кто только начинает вести половую жизнь. Обычно инфицированный избавляется от вируса в течение двух лет, но иногда возникает рак половых органов, гортани, шеи, головы. Диагностика ассоциированного с ВПЧ рака шейки матки на ранней стадии хорошо налажена, а вот общепринятого скрининга на опухоли ротоглотки нет. И пациент узнает о болезни, уже когда есть метастазы.Находясь в организме, вирус может сам вызвать рак либо спровоцировать уже измененные клетки. Но его ДНК, как предполагают ученые, в обоих случаях сохраняется в слюне. По ней в ходе двух прошлых исследований им удалось в сочетании с клинической диагностикой выявить бессимптомных больных. Однако данные не слишком надежны.Для нового эксперимента австралийские специалисты привлекли 523 волонтера, из которых 501 уже лечились от онкологии. У них взяли образцы слюны и провели ПЦР-анализ на ДНК папилломавируса. У 43,2 процента участников он оказался положительным, причем у большинства — 16-го типа. Среди тех, кто страдал от рака головы и шеи, тест показал наличие ВПЧ почти в 90 процентах случаев. То есть метод достаточно чувствительный, заключают авторы. Однако делать выводы о его эффективности для ранней диагностики преждевременно: испытание проводили на людях с развитыми стадиями рака.
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австралия, здоровье, рак, биология, генетика, пцр
08:00 16.10.2021 (обновлено: 08:06 16.10.2021)
 

"Резать не нужно": ученые нашли новый способ раннего выявления рака

© Depositphotos / NewAfricaВрач берет образец для экспертизы ДНК у женщины в клинике
Врач берет образец для экспертизы ДНК у женщины в клинике - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Depositphotos / NewAfrica
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Диагностировать рак на самых ранних стадиях, пока он не перерос в большую опухоль и не дал метастазы, довольно сложно. Поэтому ученые стремятся создать быстрый и простой тест для выявления предвестников патологии. Потенциально перспективный вариант — анализ слюны. Ее безболезненно и безопасно отбирать, в ней много разных клеток и их фрагментов. Что же сдерживает развитие новой технологии — в материале РИА Новости.

Кладезь биомаркеров

В 2014 году Дэвид Вонг из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США) после десяти лет исследований вместе с коллегами запатентовал новый метод диагностики рака по фрагментам РНК. Вскоре он выпустил серию научных статей — и стал звездой СМИ. "Клад в слюне", "революция в выявлении онкологических заболеваний" — сообщали заголовки.
Идея на первый взгляд проста. Рак начинается с паталогических мутаций ДНК в клетках. Они перестают самопроизвольно гибнуть в конце жизненного цикла, неконтролируемо делятся и образуют опухоль. Ее клетки несут характерные генные мутации — по этому признаку их можно "выловить" в жидкостях организма, куда они так или иначе попадают. В том числе, как установила группа Вонга, их много в слюне.
Вонг и его коллеги возлагали большие надежды на микроРНК — особый класс молекул, назначение которых долгое время оставалось загадкой. Сейчас известно, что они живут вне клеток и выполняют множество функций, включая сигнальные и защитные. В слюну эти фрагменты попадают из кровяных сосудов в деснах и из миндалин. Среди микроРНК есть, например, циркулярные — свернутые в кольца молекулы, также открытые учеными этого университета. По ним в ста процентах случаев можно определить рак легких, утверждал Вонг: это выше, чем по крови, которая дает надежный результат в 80 процентах.
© Иллюстрация РИА НовостиЭкзосомы образуются внутри клеток и могут свободно путешествовать по организму с кровотоком и другими жидкостями, перенося внутри у себя циркулярную РНК. Ученых интересуют экзосомы, пришедшие из раковых клеток в слюну
Экзосомы с микроРНК путешествуют по организму - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Экзосомы образуются внутри клеток и могут свободно путешествовать по организму с кровотоком и другими жидкостями, перенося внутри у себя циркулярную РНК. Ученых интересуют экзосомы, пришедшие из раковых клеток в слюну
Со временем выяснилось, однако, что сделать информативный тест слюны не так-то просто. Эта среда изменчива и загрязнена, а молекула РНК — очень нежная и быстро деградирует при любом изменении окружающих условий. Тогда ученые предложили исследовать экзосомы — внеклеточные пузырьки, которые путешествуют по всему организму. Мутантная микроРНК может прятаться в них и сохраняться дольше. Статья Вонга на эту тему вдохновила студенток из Санкт-Петербургского университета запустить стартап для разработки экспресс-теста слюны на рак молочной железы.
© The Journal of Molecular DiagnosticsМикрочип для выявления экзосом в слюне, несущих признаки раковых клеток. Разработка Дэвида Вонга с колегами
Чип для выявления экзосом в слюне, несущих признаки раковых клеток
© The Journal of Molecular Diagnostics
Микрочип для выявления экзосом в слюне, несущих признаки раковых клеток. Разработка Дэвида Вонга с колегами

Ускользающий вирус

Усилия калифорнийских ученых пока не привели к значимому практическому результату, однако заняли свое место среди особой группы методов, называемых жидкой биопсией. Речь идет о диагностике по крови и различным выделениям тяжелых массово распространенных заболеваний, таких как рак, диабет и даже ВИЧ. Такой подход дает надежду на раннее обнаружение патологии и не требует хирургического вмешательства в отличие от классической биопсии. А пробы слюны к тому же и безболезненны, что делает их удачной альтернативой анализу крови.
На днях ученые из Австралии во главе с Чаминди Паньядира из Квинслендского технологического университета опубликовали результаты исследования по выявлению рака, вызываемого папилломавирусами человека (ВПЧ). Они широко циркулируют в человеческой популяции, заражая тех, кто только начинает вести половую жизнь. Обычно инфицированный избавляется от вируса в течение двух лет, но иногда возникает рак половых органов, гортани, шеи, головы. Диагностика ассоциированного с ВПЧ рака шейки матки на ранней стадии хорошо налажена, а вот общепринятого скрининга на опухоли ротоглотки нет. И пациент узнает о болезни, уже когда есть метастазы.
© Chamindie PunyadeeraЧаминди Паньядира из Квинслендского технологического университета работает над тестом слюны на рак
Анализ слюны
© Chamindie Punyadeera
Чаминди Паньядира из Квинслендского технологического университета работает над тестом слюны на рак
Находясь в организме, вирус может сам вызвать рак либо спровоцировать уже измененные клетки. Но его ДНК, как предполагают ученые, в обоих случаях сохраняется в слюне. По ней в ходе двух прошлых исследований им удалось в сочетании с клинической диагностикой выявить бессимптомных больных. Однако данные не слишком надежны.
Для нового эксперимента австралийские специалисты привлекли 523 волонтера, из которых 501 уже лечились от онкологии. У них взяли образцы слюны и провели ПЦР-анализ на ДНК папилломавируса. У 43,2 процента участников он оказался положительным, причем у большинства — 16-го типа. Среди тех, кто страдал от рака головы и шеи, тест показал наличие ВПЧ почти в 90 процентах случаев. То есть метод достаточно чувствительный, заключают авторы. Однако делать выводы о его эффективности для ранней диагностики преждевременно: испытание проводили на людях с развитыми стадиями рака.
© Иллюстрация РИА НовостиСхема теста слюны на выявление следов папилломавирусной ДНК. Фрагменты генетического материала ВПЧ попадают в слюну, где их можно обнаружить ПЦР-анализом. Если это вариант вируса, который наиболее часто идет одновременно в онкологией, то пациента можно включить в группу риска, даже если у него нет симптомов рака.
Жидкая биопсия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Схема теста слюны на выявление следов папилломавирусной ДНК. Фрагменты генетического материала ВПЧ попадают в слюну, где их можно обнаружить ПЦР-анализом. Если это вариант вируса, который наиболее часто идет одновременно в онкологией, то пациента можно включить в группу риска, даже если у него нет симптомов рака.
 
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