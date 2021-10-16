https://ria.ru/20211016/rak-1754089968.html

"Резать не нужно": ученые нашли новый способ раннего выявления рака

"Резать не нужно": ученые нашли новый способ раннего выявления рака - РИА Новости, 16.10.2021

"Резать не нужно": ученые нашли новый способ раннего выявления рака

Диагностировать рак на самых ранних стадиях, пока он не перерос в большую опухоль и не дал метастазы, довольно сложно. Поэтому ученые стремятся создать быстрый... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T08:00

2021-10-16T08:00

2021-10-16T08:06

наука

австралия

здоровье

рак

биология

генетика

пцр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753695104_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_7b30d2876be28c8dd9b76c9eb5966604.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Диагностировать рак на самых ранних стадиях, пока он не перерос в большую опухоль и не дал метастазы, довольно сложно. Поэтому ученые стремятся создать быстрый и простой тест для выявления предвестников патологии. Потенциально перспективный вариант — анализ слюны. Ее безболезненно и безопасно отбирать, в ней много разных клеток и их фрагментов. Что же сдерживает развитие новой технологии — в материале РИА Новости.Кладезь биомаркеровВ 2014 году Дэвид Вонг из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США) после десяти лет исследований вместе с коллегами запатентовал новый метод диагностики рака по фрагментам РНК. Вскоре он выпустил серию научных статей — и стал звездой СМИ. "Клад в слюне", "революция в выявлении онкологических заболеваний" — сообщали заголовки.Идея на первый взгляд проста. Рак начинается с паталогических мутаций ДНК в клетках. Они перестают самопроизвольно гибнуть в конце жизненного цикла, неконтролируемо делятся и образуют опухоль. Ее клетки несут характерные генные мутации — по этому признаку их можно "выловить" в жидкостях организма, куда они так или иначе попадают. В том числе, как установила группа Вонга, их много в слюне.Вонг и его коллеги возлагали большие надежды на микроРНК — особый класс молекул, назначение которых долгое время оставалось загадкой. Сейчас известно, что они живут вне клеток и выполняют множество функций, включая сигнальные и защитные. В слюну эти фрагменты попадают из кровяных сосудов в деснах и из миндалин. Среди микроРНК есть, например, циркулярные — свернутые в кольца молекулы, также открытые учеными этого университета. По ним в ста процентах случаев можно определить рак легких, утверждал Вонг: это выше, чем по крови, которая дает надежный результат в 80 процентах.Со временем выяснилось, однако, что сделать информативный тест слюны не так-то просто. Эта среда изменчива и загрязнена, а молекула РНК — очень нежная и быстро деградирует при любом изменении окружающих условий. Тогда ученые предложили исследовать экзосомы — внеклеточные пузырьки, которые путешествуют по всему организму. Мутантная микроРНК может прятаться в них и сохраняться дольше. Статья Вонга на эту тему вдохновила студенток из Санкт-Петербургского университета запустить стартап для разработки экспресс-теста слюны на рак молочной железы.Ускользающий вирусУсилия калифорнийских ученых пока не привели к значимому практическому результату, однако заняли свое место среди особой группы методов, называемых жидкой биопсией. Речь идет о диагностике по крови и различным выделениям тяжелых массово распространенных заболеваний, таких как рак, диабет и даже ВИЧ. Такой подход дает надежду на раннее обнаружение патологии и не требует хирургического вмешательства в отличие от классической биопсии. А пробы слюны к тому же и безболезненны, что делает их удачной альтернативой анализу крови.На днях ученые из Австралии во главе с Чаминди Паньядира из Квинслендского технологического университета опубликовали результаты исследования по выявлению рака, вызываемого папилломавирусами человека (ВПЧ). Они широко циркулируют в человеческой популяции, заражая тех, кто только начинает вести половую жизнь. Обычно инфицированный избавляется от вируса в течение двух лет, но иногда возникает рак половых органов, гортани, шеи, головы. Диагностика ассоциированного с ВПЧ рака шейки матки на ранней стадии хорошо налажена, а вот общепринятого скрининга на опухоли ротоглотки нет. И пациент узнает о болезни, уже когда есть метастазы.Находясь в организме, вирус может сам вызвать рак либо спровоцировать уже измененные клетки. Но его ДНК, как предполагают ученые, в обоих случаях сохраняется в слюне. По ней в ходе двух прошлых исследований им удалось в сочетании с клинической диагностикой выявить бессимптомных больных. Однако данные не слишком надежны.Для нового эксперимента австралийские специалисты привлекли 523 волонтера, из которых 501 уже лечились от онкологии. У них взяли образцы слюны и провели ПЦР-анализ на ДНК папилломавируса. У 43,2 процента участников он оказался положительным, причем у большинства — 16-го типа. Среди тех, кто страдал от рака головы и шеи, тест показал наличие ВПЧ почти в 90 процентах случаев. То есть метод достаточно чувствительный, заключают авторы. Однако делать выводы о его эффективности для ранней диагностики преждевременно: испытание проводили на людях с развитыми стадиями рака.

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, здоровье, рак, биология, генетика, пцр