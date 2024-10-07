Семена чиа: продукт с уникальным составом
© Depositphotos.com / egalСемена чиа
© Depositphotos.com / egal
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Семена чиа – это один из популярных суперфудов из Латинской Америки, который сохранился до наших времен. О пользе и вреде продукта рассказывает РИА Новости.
Родина семян чиа
Латинскую Америку принято считать родиной семян чиа. Проживающие на ее землях народы майя, инков и ацтеков применяли зерна как основной продукт питания. С древнего языка майя "чиа" переводится как "сила". Мужчины племени брали семена с собой на битвы для восстановления сил, женщины создавали из растения косметические средства.
Также зерна использовать как деньги. На них покупали различные товары, платили ими налоги и дань, а также дарили молодоженам на свадьбу.
Сегодня суперфуд - продукт, обладающий необыкновенно сильными полезными свойствами - культивируют в Мексике, Австралии, Гватемале, Эквадоре и Боливии. Вырастает он до 1 метра в высоту и формирует красивый миниатюрный цветок, который оставляет после себя маленькие овальные мелкие семена. Они бывают черными, белыми и сероватыми. Имеют нейтральный вкус.
© Depositphotos.com / Mona MakelaСемена чиа
© Depositphotos.com / Mona Makela
Семена чиа
Чем полезны семена чиа
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— Зерна растения содержат в себе множество активных компонентов, которые нужны организму человека. Из-за высокой концентрации растительных белков, жиров, витаминов А и Е семена чиа принесут пользу людям, которые не употребляют мясо. Также они входят в рацион правильного питания, назначаются тем, кто хочет сбросить лишний вес, — рассказала РИА Новости нутрициолог Анастасия Никитенкова.
Содержащиеся в растении антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют процесс старения и провоцируют возникновение различных болезней.
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Кроме того, в семенах много клетчатки. Также имеются жирные кислоты Омега-3, которые помогают выводить токсины из организма человека.
КБЖУ на 100 грамм семян чиа:
- 486 килокалорий;
- 16,54 грамма белков;
- 42,12 грамма углеводов;
- 30,74 грамма жиров.
Когда они опасны
Продукт не вызовет никаких негативных ответов от организма при разумном употреблении. Однако, семена чиа могут нанести вред тем, у кого ранее была аллергия, особенно на орехи и другие семена.
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— При индивидуальной непереносимости лучше отказаться от семян чиа. Также у некоторых людей зерна могут вызвать расстройство ЖКТ. Это связано с высоким содержанием клетчатки. Осторожно нужно употреблять беременным, важно проконсультироваться с врачом. Кроме того, данные зерна имеют свойство разжижать кровь, поэтому лучше не увлекаться ими во время приема аспирина. Также стоит воздержаться от приема в пищу чиа тем, у кого низкое давление, — подчеркнула специалист.
Как чиа применяют в медицине
Зерна растения помогает контролировать уровень глюкозы в организме, потому помогают тем, кто страдает от сахарного диабета. Также семена налаживают работу ЖКТ за счет высокого содержания клетчатки.
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Из-за высокой концентрации калия зерна полезны для людей с непереносимостью лактозы и вегетарианцев, а из-за большого количества железа - для людей с анемией.
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— Длительное чувство насыщения, очищение организма, повышение иммунитета, восстановление сил – все это дают семена чиа. Кроме того, они являются натуральным антибиотиком, обладают противобактериальным эффектом, помогают организму бороться с инфекционными и бактерицидными нарушениями, — отметила Анастасия Никитенкова.
Применение семян в кулинарии
Зерна растения практически не имеют вкуса, поэтому их можно добавлять почти во все блюда Их активно используют в приготовлении каш, салатов, выпечки, пудингов, овощных рагу, а также в качестве панировки для рыбных и мясных котлет. Рецептов с семенами чиа в Сети великое множество.
Смузи с семенами чиа
Ингредиенты:
- 2 банана;
- 250 мл кокосового молока;
- 100 г замороженной черники;
- 1 ст.л. семян чиа.
Приготовление:
Бананы порезать кольцами и убрать в морозилку на 15 минут. Чиа залить 100 мл кокосового молока и оставить на 15 минут набухать. После в чашу блендера кладем чернику, бананы и размоченные чиа. Заливаем оставшееся молоко и взбиваем блендером до однородной массы. Украшаем по вкусу.
Омлет с семенами чиа
Ингредиенты:
- 15-20 г чиа;
- 3-4 яичных белка;
- 15 г льняного семени;
- 40 г овсяных хлопьев;
- 10 г оливкового масла.
Приготовление:
Яичные белки отделить от желтков и взбить их до однородной смеси. Добавить к ней чиа, семена льна и геркулес и все хорошо перемешать. Сковороду смазать оливковым маслом, разогреть и вылить в нее приготовленную смесь. Готовый омлет употреблять горячим.
Салат с семенами чиа
Ингредиенты:
- 2 огурца;
- 2 помидора;
- половинка головки репчатого лука;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 15-20 мл сока лимона;
- 2 ст. л. семян чиа.
Приготовление:
Огурцы и помидоры нарезать небольшими кусочками. Измельчить репчатый лук. Смешать овощи, добавить чиа и полить оливковым маслом с соком лимона. Затем все перемешать, и можно подавать на стол.
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Как выбрать и хранить продукт
Качественные, пригодные для употребления семена чиа, не должны обладать ярко выраженным запахом. В некоторых случаях они могут источать приятный аромат пшеницы. По форме хорошие зерна – округлые, небольшие.
Купить продукт можно в специальных магазинах здорового питания, в интернет-магазинах. Судя по отзывам в Сети, лучше не приобретать семена чиа у продавцов "с рук". В случае такой покупки обязательно требуйте сертификат качества.
Хранить зерна нужно в темном месте, куда не проникают прямые солнечные лучи. Емкость с семенами лучше закрыть крышкой, чтобы уберечь от влаги.
Как правильно употреблять продукт
Для лучшего усвоения в организме семена чиа перемалывают (можно слегка, главное — нарушить твердую оболочку), замачивают в воде и оставляют на 15-20 минут. В жидкости они разбухают и превращаются в желеобразную массу. Ее можно добавлять в йогурт, каши, смузи, кефир, молоко.
Оптимальное соотношение семян к жидкости – 1:4. По вкусу можно изменить пропорции.
Рекомендуется ежедневно съедать 15 грамм семян чиа. Это одна столовая ложка.
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