https://ria.ru/20241007/chia-1583426877.html

Семена чиа: продукт с уникальным составом

Семена чиа: продукт с уникальным составом - РИА Новости, 07.10.2024

Семена чиа: продукт с уникальным составом

Семена чиа – это один из популярных суперфудов из Латинской Америки, который сохранился до наших времен. О пользе и вреде продукта рассказывает РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:29

2024-10-07T16:29

2024-10-07T16:29

общество

продукты

здоровье - общество

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Семена чиа – это один из популярных суперфудов из Латинской Америки, который сохранился до наших времен. О пользе и вреде продукта рассказывает РИА Новости.Родина семян чиаЛатинскую Америку принято считать родиной семян чиа. Проживающие на ее землях народы майя, инков и ацтеков применяли зерна как основной продукт питания. С древнего языка майя "чиа" переводится как "сила". Мужчины племени брали семена с собой на битвы для восстановления сил, женщины создавали из растения косметические средства.Также зерна использовать как деньги. На них покупали различные товары, платили ими налоги и дань, а также дарили молодоженам на свадьбу.Сегодня суперфуд - продукт, обладающий необыкновенно сильными полезными свойствами - культивируют в Мексике, Австралии, Гватемале, Эквадоре и Боливии. Вырастает он до 1 метра в высоту и формирует красивый миниатюрный цветок, который оставляет после себя маленькие овальные мелкие семена. Они бывают черными, белыми и сероватыми. Имеют нейтральный вкус.Чем полезны семена чиа— Зерна растения содержат в себе множество активных компонентов, которые нужны организму человека. Из-за высокой концентрации растительных белков, жиров, витаминов А и Е семена чиа принесут пользу людям, которые не употребляют мясо. Также они входят в рацион правильного питания, назначаются тем, кто хочет сбросить лишний вес, — рассказала РИА Новости нутрициолог Анастасия Никитенкова.Содержащиеся в растении антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют процесс старения и провоцируют возникновение различных болезней.Кроме того, в семенах много клетчатки. Также имеются жирные кислоты Омега-3, которые помогают выводить токсины из организма человека.КБЖУ на 100 грамм семян чиа:Когда они опасныПродукт не вызовет никаких негативных ответов от организма при разумном употреблении. Однако, семена чиа могут нанести вред тем, у кого ранее была аллергия, особенно на орехи и другие семена.— При индивидуальной непереносимости лучше отказаться от семян чиа. Также у некоторых людей зерна могут вызвать расстройство ЖКТ. Это связано с высоким содержанием клетчатки. Осторожно нужно употреблять беременным, важно проконсультироваться с врачом. Кроме того, данные зерна имеют свойство разжижать кровь, поэтому лучше не увлекаться ими во время приема аспирина. Также стоит воздержаться от приема в пищу чиа тем, у кого низкое давление, — подчеркнула специалист.Как чиа применяют в медицинеЗерна растения помогает контролировать уровень глюкозы в организме, потому помогают тем, кто страдает от сахарного диабета. Также семена налаживают работу ЖКТ за счет высокого содержания клетчатки. Из-за высокой концентрации калия зерна полезны для людей с непереносимостью лактозы и вегетарианцев, а из-за большого количества железа - для людей с анемией.— Длительное чувство насыщения, очищение организма, повышение иммунитета, восстановление сил – все это дают семена чиа. Кроме того, они являются натуральным антибиотиком, обладают противобактериальным эффектом, помогают организму бороться с инфекционными и бактерицидными нарушениями, — отметила Анастасия Никитенкова.Применение семян в кулинарииЗерна растения практически не имеют вкуса, поэтому их можно добавлять почти во все блюда Их активно используют в приготовлении каш, салатов, выпечки, пудингов, овощных рагу, а также в качестве панировки для рыбных и мясных котлет. Рецептов с семенами чиа в Сети великое множество.Смузи с семенами чиаИнгредиенты:Приготовление:Бананы порезать кольцами и убрать в морозилку на 15 минут. Чиа залить 100 мл кокосового молока и оставить на 15 минут набухать. После в чашу блендера кладем чернику, бананы и размоченные чиа. Заливаем оставшееся молоко и взбиваем блендером до однородной массы. Украшаем по вкусу.Омлет с семенами чиаИнгредиенты:Приготовление:Яичные белки отделить от желтков и взбить их до однородной смеси. Добавить к ней чиа, семена льна и геркулес и все хорошо перемешать. Сковороду смазать оливковым маслом, разогреть и вылить в нее приготовленную смесь. Готовый омлет употреблять горячим.Салат с семенами чиаИнгредиенты: Приготовление:Огурцы и помидоры нарезать небольшими кусочками. Измельчить репчатый лук. Смешать овощи, добавить чиа и полить оливковым маслом с соком лимона. Затем все перемешать, и можно подавать на стол.Как выбрать и хранить продуктКачественные, пригодные для употребления семена чиа, не должны обладать ярко выраженным запахом. В некоторых случаях они могут источать приятный аромат пшеницы. По форме хорошие зерна – округлые, небольшие.Купить продукт можно в специальных магазинах здорового питания, в интернет-магазинах. Судя по отзывам в Сети, лучше не приобретать семена чиа у продавцов "с рук". В случае такой покупки обязательно требуйте сертификат качества. Хранить зерна нужно в темном месте, куда не проникают прямые солнечные лучи. Емкость с семенами лучше закрыть крышкой, чтобы уберечь от влаги.Как правильно употреблять продуктДля лучшего усвоения в организме семена чиа перемалывают (можно слегка, главное — нарушить твердую оболочку), замачивают в воде и оставляют на 15-20 минут. В жидкости они разбухают и превращаются в желеобразную массу. Ее можно добавлять в йогурт, каши, смузи, кефир, молоко.Оптимальное соотношение семян к жидкости – 1:4. По вкусу можно изменить пропорции.Рекомендуется ежедневно съедать 15 грамм семян чиа. Это одна столовая ложка.

https://rsport.ria.ru/20200807/1575491065.html

https://rsport.ria.ru/20201008/kaltsiy-1578898639.html

https://ria.ru/20200205/1564268342.html

https://radiosputnik.ru/20190813/1557428365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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