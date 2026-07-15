День физкультурника в России 2026: какого числа и что за праздник

Всероссийский день физкультурника отмечают во вторую субботу августа. Занимаетесь бегом или скандинавской ходьбой, делаете зарядку — значит, это ваш праздник. Когда и для чего его придумали, как отмечали — в материале РИА Новости.

Дата праздника в 2026 году: 8 августа (вторая суббота августа)

Статус: общероссийский профессиональный праздник

Кого поздравляют: спортсменов, тренеров, преподавателей физкультуры, работников спортивных учреждений, любителей ЗОЖ

Когда учрежден: 16 июня 1939 года Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР

Когда День физкультурника в 2026 году

День физкультурника не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается во вторую субботу августа. Благодаря этому большинство спортивных мероприятий проходит в выходной день, когда к ним могут присоединиться все желающие.

Какого числа праздник

В 2026 году День физкультурника отмечается 8 августа. Эта дата приходится на вторую субботу августа, что соответствует действующему порядку празднования.

8 августа отмечается День физкультурника в 2026 году

Почему дата меняется каждый год

Такой порядок действует с 1961 года, но официально был закреплен в 1980 году, после принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х "О праздничных и памятных днях". Плавающая дата делает проведение праздника более удобным.

В выходной день легче организовать спортивные фестивали, массовые забеги, школьные и корпоративные соревнования, открытые тренировки и другие мероприятия. Это дает возможность привлечь к занятиям физической культурой как можно больше людей.

История Дня физкультурника

Истоки Дня физкультурника уходят в советский период, когда развитию физической культуры начали уделять особое внимание на государственном уровне. Уже в конце 1930-х годов массовый спорт рассматривался как один из способов укрепления здоровья населения и подготовки граждан к активной трудовой деятельности. По всей стране открывались спортивные общества, регулярно проводились спартакиады и соревнования, а единые нормативы физической подготовки способствовали популяризации занятий спортом среди людей разных возрастов.

Ключевые вехи истории праздника Год Событие Значение 1939 Первый День физкультурника старт официальной традиции 1961 Праздник закреплён за второй субботой августа дата стала понятной и повторяемой 1980 Праздничная дата закреплена в советском календаре формализация статуса 1995 Праздник получил новую жизнь в современной России массовое возвращение в повестку 2014 Возрождение комплекса ГТО усиление связи с массовым спортом

Учреждение Всесоюзного дня физкультурника в 1939 году

Праздник берет начало с постановления Совета Народных Комиссаров СССР, принятого 16 июня 1939 года. Согласно этому документу был учрежден Всесоюзный день физкультурника, а первое празднование прошло 18 июля 1939 года. Его главной целью стала популяризация занятий физической культурой и вовлечение населения в массовый спорт.

В конце 1930-х годов активно развивались добровольные спортивные общества — "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Крылья Советов" и другие. Большую популярность приобрели и спартакиады — комплексные соревнования сразу по нескольким видам спорта.

Неотъемлемой частью физкультурного движения был комплекс ГТО ("Готов к труду и обороне"). Он появился еще в 1931 году, а в 1939 году прошел масштабное обновление. Именно тогда была сформирована усовершенствованная система с несколькими ступенями подготовки — БГТО, ГТО I и ГТО II, что сделало оценку физической подготовки более последовательной и удобной.

Первые парады физкультурников на Красной площади

В советские годы одной из главных традиций Дня физкультурника стали массовые парады. На Красной площади проходили грандиозные шествия, в которых участвовали спортсмены, учащиеся, студенты и представители спортивных обществ. Во время праздника зрителям показывали выступления гимнастов, акробатов, легкоатлетов и коллективов массовой гимнастики, подчеркивая значение физической культуры для страны.

Первый физкультурный парад на Красной площади состоялся 25 мая 1919 года, а начиная с 1936 года, мероприятия проводились уже в общесоюзном формате с участием делегаций всех союзных республик.

Особенно памятным стал парад 12 августа 1945 года, организованный после окончания Великой Отечественной войны. В нем приняли участие около 25 тысяч человек, а спортивно-гимнастическая программа включала 22 номера общей продолжительностью более четырех часов. Парад был посвящен Победе и символизировал готовность страны к мирной жизни и восстановлению. Он стал последним физкультурным парадом на Красной площади — в последующие годы такие праздники проводились уже на крупных спортивных аренах.

Закрепление даты во вторую субботу августа

На первых этапах существования праздника его дата не была постоянной и ежегодно устанавливалась отдельным решением. Из-за этого организаторам приходилось каждый раз заново планировать проведение спортивных мероприятий.

Ситуация изменилась в 1961 году, когда День физкультурника стали отмечать во вторую субботу августа. Впоследствии этот порядок получил официальное закрепление в Указе Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х "О праздничных и памятных днях", принятом 1 октября 1980 года. Эта традиция сохранилась и после распада Советского Союза: сегодня День физкультурника также ежегодно отмечают во вторую субботу августа.

Кто празднует День физкультурника

Сегодня День физкультурника — это праздник не только профессиональных спортсменов, но и миллионов людей, для которых движение стало частью повседневной жизни. Его отмечают воспитанники спортивных школ, любители бега, велосипедных прогулок, фитнеса, плавания и других видов физической активности.

Особое внимание уделяется тем, кто развивает спорт и физическую культуру. Поздравления звучат в адрес тренеров, учителей физкультуры, работников спортивных школ, организаторов соревнований и специалистов, благодаря которым массовый спорт становится доступнее.

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Традиции празднования Дня физкультурника

За годы существования День физкультурника обзавелся собственными традициями. Если в советский период главную роль играли масштабные государственные мероприятия, то сегодня праздник ориентирован прежде всего на популяризацию активного образа жизни среди людей всех возрастов.

Массовые спортивные мероприятия и соревнования

Во многих регионах праздник проходит в формате спортивного фестиваля, объединяющего официальные мероприятия, соревнования и активный досуг. Каждый желающий может выбрать подходящий формат участия — от любительского турнира до открытой тренировки. Подготовкой праздничной программы обычно занимаются региональные власти совместно с Минспортом России , спортивными федерациями и муниципальными организациями.

Неотъемлемой частью Дня физкультурника остаются массовые соревнования. В этот день проводят легкоатлетические забеги, футбольные, волейбольные и баскетбольные турниры, соревнования по плаванию, велозаезды и дворовые чемпионаты.

Особое место занимают семейные старты, позволяющие детям и взрослым вместе принять участие в спортивных испытаниях. Такие мероприятия подходят участникам с разным уровнем подготовки и способствуют популяризации активного семейного отдыха. Во многих городах также организуют школьные и корпоративные соревнования, дворовые чемпионаты и любительские спартакиады.

Мастер-классы и открытые тренировки

Во время Дня физкультурника во многих городах организуют бесплатные открытые тренировки и мастер-классы. Спортивные школы, фитнес-центры и профильные федерации проводят занятия, на которых можно познакомиться с различными дисциплинами и выполнить первые упражнения под руководством профессиональных наставников.

Во многих населенных пунктах проходят встречи с известными спортсменами и тренерами, рассказывающими о подготовке, технике выполнения упражнений и правилах безопасных занятий. Праздничную атмосферу дополняют показательные выступления по различным дисциплинам — от единоборств и гимнастики до акробатики, фехтования и других видов спорта.

Награждение лучших спортсменов и тренеров

Торжественная часть посвящена чествованию людей, развивающих физическую культуру и спорт. Почётные награды получают победители соревнований, заслуженные тренеры, преподаватели физкультуры, сотрудники спортивных учреждений и организаторы спортивных событий.

Во многих субъектах России в этот день вручают грамоты, благодарности и ведомственные награды. Признание получают также спортивные клубы, общественные объединения и волонтеры, участвующие в организации соревнований, фестивалей и массовых оздоровительных мероприятий.

День физкультурника в СССР и современной России

За более чем 80 лет День физкультурника прошёл путь от масштабного государственного праздника до общероссийского дня массового спорта. Сегодня основное внимание уделяется доступности физической активности, семейным спортивным мероприятиям и популяризации здорового образа жизни. При этом исторические традиции сохраняются.

Особенности празднования в советское время

Во времена СССР День физкультурника сопровождался масштабными спортивными мероприятиями. Тысячи участников выходили на парады физкультурников, участвовали в гимнастических композициях и показательных выступлениях, демонстрируя высокий уровень подготовки.

Значительную роль в организации праздника играли добровольные спортивные общества. Они активно развивали массовый спорт и проводили соревнования. С 1956 года к празднику иногда приурочивали открытие Летней Спартакиады народов СССР — крупнейших комплексных соревнований, объединявших представителей всех союзных республик.

Современные форматы празднования

В наши дни День физкультурника проходит как большой городской спортивный праздник. Вместо массовых шествий организуют фестивали, семейные эстафеты, любительские турниры, массовые разминки, соревнования по уличным видам спорта и корпоративные спортивные мероприятия.

Во многих населенных пунктах работают интерактивные площадки, где можно попробовать различные виды спорта, получить рекомендации тренеров, принять участие в конкурсах и познакомиться с деятельностью спортивных школ. Подобные события помогают сделать физическую активность частью повседневной жизни и привлекают к занятиям спортом людей разных поколений.

Роль комплекса ГТО в популяризации спорта

Особое место в программе занимает комплекс ГТО — государственная система спортивных нормативов, предназначенная для оценки уровня физической подготовки населения.

После возрождения в 2014 году (на основании указа президента от 24 марта 2014 года № 172) комплекс вновь стал важной частью спортивной жизни страны. Во многих регионах в День физкультурника организуют площадки, где все желающие могут выполнить нормативы под руководством специалистов.

Участие в испытаниях помогает оценить собственную физическую форму, мотивирует к регулярным тренировкам и поддерживает интерес к занятиям спортом.

Поздравления с Днем физкультурника

День физкультурника — прекрасная возможность поздравить всех, кто связан со спортом и физической культурой. Тёплые слова адресуют профессиональным спортсменам, тренерам, преподавателям, инструкторам, организаторам соревнований и каждому, для кого движение стало частью повседневной жизни.

Формат поздравлений может быть разным: для официальных церемоний подходят торжественные обращения, а для друзей, коллег и близких — искренние пожелания в свободной форме. Праздничное настроение помогают создать открытки со спортивной символикой и мотивирующими надписями.

Обычно в этот день желают крепкого здоровья, силы, выносливости, новых спортивных успехов и неизменного интереса к физической активности.

Интересные факты о Дне физкультурника

Девиз "В здоровом теле — здоровый дух" стал одним из символов праздника.

Хотя сама фраза принадлежит древнеримскому поэту Ювеналу и появилась почти две тысячи лет назад, именно благодаря развитию физкультурного движения в СССР она стала широко известна миллионам людей.

Парад физкультурников появился раньше самого праздника.

Первый крупный парад физкультурников на Красной площади состоялся 25 мая 1919 года, а с 1931 года такие шествия стали регулярными. Сам День физкультурника учредили лишь спустя двадцать лет — в 1939 году.

Первый всесоюзный парад прошёл в 1936 году.

Именно он собрал лучших спортсменов союзных республик и стал прообразом масштабных праздничных шествий, которые позже стали ассоциироваться с Днём физкультурника.

Парады физкультурников были настоящими театрализованными представлениями.

Участники выстраивались в гигантские живые фигуры, синхронно выполняли гимнастические упражнения и создавали композиции, которые можно было полностью оценить только с высоты трибун или на аэрофотосъемке.

После Великой Отечественной войны праздник стал символом возвращения к мирной жизни.

Парад 12 августа 1945 года на Красной площади стал первым крупным спортивным торжеством после Победы и собрал около 25 тысяч участников со всего Советского Союза.

В первые десятилетия СССР слово "физкультурник" употреблялось гораздо чаще, чем "спортсмен".

Под физкультурником понимали любого человека, регулярно занимающегося упражнениями, независимо от спортивных достижений. Именно поэтому праздник изначально задумывался как массовый, а не профессиональный.

Слово "спартакиада" связано со Спартаком.

Название массовых соревнований произошло от имени предводителя восстания рабов в Древнем Риме — Спартака, который в советской культуре считался символом силы, мужества и борьбы за свободу. Именно поэтому крупнейшие комплексные соревнования получили такое название.

Традиция праздника сохранилась после распада СССР.

Несмотря на серьезные изменения в спортивной системе страны, День физкультурника продолжили отмечать и в современной России, сохранив его главную идею — популяризацию массового спорта и здорового образа жизни.

Современный праздник ориентирован на участие всех желающих.

Если раньше главным событием были масштабные парады, то сегодня основу программы составляют массовые забеги, велозаезды, семейные старты, фестивали спорта, открытые тренировки и выполнение нормативов ГТО.

Комплекс ГТО сегодня дает не только знак отличия.

Обладатели золотого знака ГТО в ряде российских вузов могут получить дополнительные баллы при поступлении, а некоторые работодатели предусматривают для сотрудников премии или дополнительные дни отдыха. Конкретные меры поддержки определяются образовательными организациями и работодателями.

День физкультурника считается праздником не только профессионалов.

Поздравления принимают тренеры, учителя физкультуры, инструкторы, спортивные волонтёры и все, кто регулярно занимается физической активностью — от любителей бега до поклонников фитнеса и велоспорта.

Праздник отражает изменение отношения к спорту.

Если в середине XX века физическая культура во многом рассматривалась как элемент государственной подготовки граждан, то сегодня основной акцент сделан на здоровье, активное долголетие и доступность спорта для людей любого возраста.

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Вопросы и ответы

Какого числа день физкультурника в 2026 году?

День физкультурника в 2026 году отмечается 8 августа, в субботу. Дата праздника плавающая - он всегда выпадает на вторую субботу августа.

Почему дата дня физкультурника меняется каждый год?

Дата меняется, потому что праздник привязан ко дню недели, а не к конкретному числу. С 1961 года установлено правило: День физкультурника отмечается во вторую субботу августа.

Кто учредил день физкультурника?

Всесоюзный день физкультурника был учрежден Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 16 июня 1939 года для популяризации спорта и здорового образа жизни среди граждан.

Кого поздравляют с днем физкультурника?

С праздником поздравляют спортсменов, тренеров, преподавателей физкультуры, работников спортивных учреждений, а также всех, кто ведёт здоровый образ жизни и занимается физкультурой.

День физкультурника - это выходной день?

Обычно является выходным для большинства работников, так как всегда выпадает на субботу. Однако он не является официальным нерабочим днем по Трудовому кодексу.

Как отмечали день физкультурника в СССР?

В СССР праздник сопровождался массовыми парадами физкультурников на Красной площади, показательными выступлениями спортсменов, соревнованиями. Это был идеологический праздник с лозунгами о защите Родины.

Какие мероприятия проводят в день физкультурника?

Традиционно проводят массовые забеги, турниры по игровым видам спорта, семейные эстафеты, мастер-классы от профессиональных спортсменов, сдачу нормативов ГТО, награждения лучших спортсменов и тренеров.