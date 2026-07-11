Индийский гуру рассказал, как снизить уровень тревожности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Регулярные дыхательные практики помогают снизить уровень тревожности и способствуют принятию взвешенных решений, рассказал Шри Шри Рави Шанкар.
- Сегодня многие люди интересуются медитацией и различными практиками, так как это необходимо для укрепления ментального здоровья, подчеркнул индийский гуру.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Регулярные дыхательные практики помогают снизить уровень тревожности и способствуют принятию взвешенных решений, рассказал РИА Новости индийский гуру, создатель международного фонда "Искусство жизни" Шри Шри Рави Шанкар.
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"Дыхательные практики определенно помогают снизить уровень тревожности, а также усиливают вашу интуицию. Все это способствует принятию более взвешенных и эффективных решений", - сказал он.
Как подчеркнул индийский гуру, сегодня многие люди интересуются медитацией и различными практиками.
"Это больше не является роскошью или просто хобби - сегодня это необходимость для укрепления ментального здоровья", - добавил он.
"Крепкое ментальное здоровье, в свою очередь, необходимо для того, чтобы ваше тело было здоровым, а ум - счастливым", - отметил Шри Шри Рави Шанкар.
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