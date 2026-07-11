Индийский гуру рассказал, как снизить уровень тревожности

"Дыхательные практики определенно помогают снизить уровень тревожности, а также усиливают вашу интуицию. Все это способствует принятию более взвешенных и эффективных решений", - сказал он.

Как подчеркнул индийский гуру, сегодня многие люди интересуются медитацией и различными практиками.

"Это больше не является роскошью или просто хобби - сегодня это необходимость для укрепления ментального здоровья", - добавил он.