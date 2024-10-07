https://ria.ru/20241007/borrel-1976729357.html

Боррель назвал антироссийские санкции своим достижением

Боррель назвал антироссийские санкции своим достижением - РИА Новости, 07.10.2024

Боррель назвал антироссийские санкции своим достижением

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал 14 пакетов антироссийских санкций ЕС своим достижением на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:29

2024-10-07T11:29

2024-10-07T11:49

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жозеп боррель

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урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал 14 пакетов антироссийских санкций ЕС своим достижением на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. В интервью испанской газете 20 minutos Боррель заявил, что за его пять лет на посту главы дипломатии ЕС были предприняты важные шаги, чтобы Евросоюз стал "геополитическим игроком", а не только коммерческим. "Мы приняли 14 пакетов санкций (против России)", - сказал Боррель, когда его попросили выделить "важные шаги". Глава дипломатии ЕС также указал на оказание военной помощи Украине. Ранее газета Politico писала, что Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели. Этой осенью Боррель должен передать свои полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

https://ria.ru/20240927/shkolnitsa-1974973450.html

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в мире, россия, украина, эстония, жозеп боррель, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, politico