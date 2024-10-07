https://ria.ru/20241007/agroprodmash-2024-1976829153.html

Выставка "Агропродмаш-2024" торжественно открылась в Москве

Выставка "Агропродмаш-2024" торжественно открылась в Москве - РИА Новости, 07.10.2024

Выставка "Агропродмаш-2024" торжественно открылась в Москве

Торжественная церемония открытия 29-й международной выставки оборудования, технологий, ингредиентов и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:54

2024-10-07T17:54

2024-10-07T17:54

россия

москва

сергей митин

владимир кашин

владимир платонов

совет федерации рф

экспоцентр

московская торгово-промышленная палата

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Торжественная церемония открытия 29-й международной выставки оборудования, технологий, ингредиентов и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности состоялась в понедельник в московском "Экспоцентре", сообщил корреспондент РИА Новости. Организатором выставки стал "Экспоцентр" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Выступая на церемонии открытия выставки, председатель комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин обозначил главное требование к сельскохозяйственной продукции. "Надо, чтобы эта продукция была экологически чистая, вкусная, безопасная. Мы сейчас системно движемся к этой цели", - заявил Кашин. Парламентарий подчеркнул, что современные технологии дают возможность аграриям получить большое количество сырья, а задача предприятий – это сырье переработать, сохранить и доставить потребителю. "К 2030 году мы должны в 1,5 раза увеличить экспорт, на 25% увеличить объем сельскохозяйственной продукции. И вот на это сегодня настроены более 20 тысяч предприятий, на это настроены почти 50 отраслей из перерабатывающей промышленности", - сказал на открытии выставки первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Общаясь с журналистами, сенатор отметил небывалый рост сельскохозяйственного машиностроения. "В прошлом году на 39% увеличился объем сельскохозяйственного машиностроения. Это очень большие цифры. Ни одна другая подотрасль не дала такие темпы роста. Почему это произошло? Прежде всего, сам рынок потребовал. И государство очень быстро откликнулось на это. Есть меры государственной поддержки. И наши предприятия начали выпускать эту продукцию. На самом деле, есть ли смысл покупать пищевое перерабатывающее оборудование в других странах, привозить его, вопросы ставить по запасным частям, по ремонту, если есть наши технологии?" - заявил Митин. Также сенатор обратил внимание на то, что такой рост стал также следствием поддержки законодателей. "В Совете Федерации была создана специальная временная комиссия по законодательному обеспечению производства сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Три года мы отработали, как и положено нашим регламентом работы Совета Федерации для временной комиссии. За это время было создано несколько нормативных документов, в том числе была выпущена правительственная стратегия развития пищевого машиностроения. Впервые, кстати. И вот результат – эти 39%", - подчеркнул Митин. Президент Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что в последние годы столица, как и вся Россия, стала не столько потребителем, сколько производителем продукции. "Санкции 2014 года помогли российским фермерам показать всем, что Россия, находясь в так называемой зоне рискованного земледелия, может не только накормить себя, но и производить продукцию на экспорт, благодаря усилиям фермеров и тем условиям, которые создают органы власти… И я уверен, что мы уходим от понятия "Россия – страна-потребитель" к понятию "Россия – страна-производитель", - подчеркнул Платонов. Генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев сообщил о некоторых рекордах выставки 2024 года по сравнению с прошлым. "В 2024 году выросли все 25 салонов, что свидетельствует о динамичном развитии интереса к выставке и увеличении числа участников. Количество участников достигло 925 компаний (в 2023 году — 861), что говорит о продолжении роста и интереса к инновационным технологиям. Из них 682 — российские компании (в 2023 году — 593)", - отметил Фатеев. Общая площадь выставки превысила 64 тысячи квадратных метров, этот показатель на 4242 квадратных метра больше, чем в 2023 году. "В этом году представлены компании из 18 стран", - отметил Фатеев. Выставка "Агропродмаш-2024" продлится до 11 октября.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972236435.html

https://ria.ru/20240905/territoriyabuduschego-1970445595.html

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Артем Смирнов

россия, москва, сергей митин, владимир кашин, владимир платонов, совет федерации рф, экспоцентр, московская торгово-промышленная палата