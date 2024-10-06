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Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2024" - РИА Новости, 06.10.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:09 06.10.2024 (обновлено: 10:07 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/chuvashiya-1976568995.html
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2024"
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2024" - РИА Новости, 06.10.2024
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2024"
Победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T00:09
2024-10-06T10:07
мексика
россия
чувашская республика (чувашия)
мисс россия
шоубиз
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Итак, новая &quot;Мисс Россия — 2024&quot; — Валентина Алексеева&quot;, — назвала победительницу обладательница титула предыдущего года Маргарита Голубева.Алексеевой вручили корону и приз в миллион рублей. Кроме того, она получила возможность отправиться на конкурсы "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", финал которого пройдет в Мексике в середине ноября.По информации на сайте конкурса, Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом."Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России. В конкурсе принимают участие незамужние россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.
мексика
россия
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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мексика, россия, чувашская республика (чувашия), мисс россия
Мексика, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Мисс Россия, Шоубиз
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2024"

"Мисс Россия — 2024" выиграла 18-летняя девушка из Чувашии Валентина Алексеева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМисс Россия — 2024 Валентина Алексеева
Мисс Россия — 2024 Валентина Алексеева - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мисс Россия — 2024 Валентина Алексеева
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Итак, новая "Мисс Россия — 2024" — Валентина Алексеева", — назвала победительницу обладательница титула предыдущего года Маргарита Голубева.

Финал конкурса "Мисс Россия — 2024"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8

Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 8

"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 8

В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 8

Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 8

В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 8

Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 8

Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 8

Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8
Алексеевой вручили корону и приз в миллион рублей. Кроме того, она получила возможность отправиться на конкурсы "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", финал которого пройдет в Мексике в середине ноября.
По информации на сайте конкурса, Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.
"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России. В конкурсе принимают участие незамужние россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.
Десять самых красивых: как прошел кастинг "Мисс Россия — 2024"
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Перед дефиле с красавицами работали стилисты и визажисты.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Перед дефиле с красавицами работали стилисты и визажисты.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия — 2024".

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия — 2024".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В кастингах принимают участие 75 тысяч девушек.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

В кастингах принимают участие 75 тысяч девушек.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 9

На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Перед дефиле с красавицами работали стилисты и визажисты.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 9

На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 9

Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия — 2024".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 9

Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 9

Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 9

В кастингах принимают участие 75 тысяч девушек.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ШоубизМексикаРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Мисс Россия
 
 
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