https://ria.ru/20241006/chuvashiya-1976568995.html

Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2024"

Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2024" - РИА Новости, 06.10.2024

Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2024"

Победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T00:09

2024-10-06T00:09

2024-10-06T10:07

мексика

россия

чувашская республика (чувашия)

мисс россия

шоубиз

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, передает корреспондент РИА Новости."Итак, новая "Мисс Россия — 2024" — Валентина Алексеева", — назвала победительницу обладательница титула предыдущего года Маргарита Голубева.Алексеевой вручили корону и приз в миллион рублей. Кроме того, она получила возможность отправиться на конкурсы "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", финал которого пройдет в Мексике в середине ноября.По информации на сайте конкурса, Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом."Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России. В конкурсе принимают участие незамужние россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.

мексика

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, россия, чувашская республика (чувашия), мисс россия