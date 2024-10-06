Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2024"

"Мисс Россия — 2024" выиграла 18-летняя девушка из Чувашии Валентина Алексеева
"Итак, новая "Мисс Россия — 2024" — Валентина Алексеева", — назвала победительницу обладательница титула предыдущего года Маргарита Голубева.
Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.
"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.
В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.
В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.
Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.
В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.
Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.
Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.
Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.
Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.
Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.
Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.
Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.
В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.
Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.
Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.
Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.
Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.
На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.
На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.
Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.
Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.
Перед дефиле с красавицами работали стилисты и визажисты.
Перед дефиле с красавицами работали стилисты и визажисты.
На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.
На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.
Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия — 2024".
Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия — 2024".
Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".
Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".
Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.
Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.
Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.
Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.
В кастингах принимают участие 75 тысяч девушек.
На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.
Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.
Перед дефиле с красавицами работали стилисты и визажисты.
На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.
Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия — 2024".
Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".
Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.
Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.
В кастингах принимают участие 75 тысяч девушек.