Финал конкурса "Мисс Россия — 2024"
Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.
"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.
В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.
В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.
Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.
В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.
Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.
Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.
Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.
Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.
Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.
Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.