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Финал конкурса "Мисс Россия — 2024" - РИА Новости, 06.10.2024
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Шоубиз
 
01:36 06.10.2024 (обновлено: 01:37 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/miss-1976573115.html
Финал конкурса "Мисс Россия — 2024"
Финал конкурса "Мисс Россия — 2024" - РИА Новости, 06.10.2024
Финал конкурса "Мисс Россия — 2024"
В Москве прошел финал "Мисс Россия — 2024". Победительницей стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Самые красивые участницы конкурса — в фотоленте РИА... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T01:36
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шоубиз
россия
мисс россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Москве прошел финал "Мисс Россия — 2024". Победительницей стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Самые красивые участницы конкурса — в фотоленте РИА Новости.
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россия, мисс россия, фото
Шоубиз, Россия, Мисс Россия

Финал конкурса "Мисс Россия — 2024"

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Москве прошел финал "Мисс Россия — 2024". Победительницей стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Самые красивые участницы конкурса — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Победительница получает возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

В этом году титул достался 18-летней уроженке Чувашии Валентине Алексеевой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Девушка стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Корону она получила из рук обладательницы титула "Мисс Россия 2023" Маргариты Голубевой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.

Финал конкурса Мисс Россия 2024

Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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