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Десять самых красивых: как прошел кастинг "Мисс Россия 2024" - РИА Новости, 22.07.2024
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Культура
 
12:55 22.07.2024 (обновлено: 13:50 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kasting-1961178134.html
Десять самых красивых: как прошел кастинг "Мисс Россия 2024"
Десять самых красивых: как прошел кастинг "Мисс Россия 2024" - РИА Новости, 22.07.2024
Десять самых красивых: как прошел кастинг "Мисс Россия 2024"
В Москве прошел открытый кастинг на "Мисс Россия 2024". Об условиях конкурса и подготовке участниц — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2024
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культура
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Москве прошел открытый кастинг на "Мисс Россия 2024". Об условиях конкурса и подготовке участниц — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, стиль жизни, красота, россия, москва
Фото, Культура, Стиль жизни, Красота, Россия, Москва

Десять самых красивых: как прошел кастинг "Мисс Россия 2024"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Москве прошел открытый кастинг на "Мисс Россия 2024". Об условиях конкурса и подготовке участниц — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Перед дефиле с красавица работали стилисты и визажисты.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Перед дефиле с красавица работали стилисты и визажисты.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия 2024".

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия 2024".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В кастингах принимают участие 75 тысяч девушек.

Открытый кастинг Мисс Россия 2024

В кастингах принимают участие 75 тысяч девушек.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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