Десять самых красивых: как прошел кастинг "Мисс Россия 2024"

На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.
На кастинг, который прошел в ТРЦ "Ривьера", съехались сотни красавиц из разных регионов России.
Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.
Как в любом конкурсе, в "Мисс Россия" есть свои ограничения для участниц. Возраст девушек должен быть не меньше 17 лет и не больше 23-х. Рост — от 173 сантиметров. И они должны быть гражданками РФ.
Перед дефиле с красавица работали стилисты и визажисты.
Перед дефиле с красавица работали стилисты и визажисты.
На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.
На подиуме девушки продемонстрировали свою походку и обаяние.
Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия 2024".
Жюри отобрало десять конкурсанток, которые примут участие в финальном кастинге "Мисс Россия 2024".
Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".
Победительница "Мисс Россия" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".
Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.
Конкурс "Мисс Россия" был основан в 1927 году в Париже.
Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.
Сейчас отборочные туры на участие в этом состязании проводятся в 85 субъектах РФ.
В кастингах принимают участие 75 тысяч девушек.