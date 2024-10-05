Рейтинг@Mail.ru
Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 05.10.2024 (обновлено: 20:30 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/uchitel-1976547946.html
Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга
Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 05.10.2024
Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга
Учителем года в России стал Леонид Дедюха, преподающий физику в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T19:54
2024-10-05T20:30
санкт-петербург
общество
россия
белгородская область
дмитрий чернышенко
виктор садовничий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976555356_0:190:2989:1871_1920x0_80_0_0_5831445d207f54d9d6fcb49a262c6ed8.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Учителем года в России стал Леонид Дедюха, преподающий физику в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения в Кремлевском дворце.&quot;Завтра мы вернемся в свои регионы, в понедельник будем говорить о важном, учить тех, в чьих руках находится будущее нашей великой страны&quot;, — сказал победитель конкурса.Награду ему вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий."Профессия преподаватель, учитель — поистине героическая, которую выбирают по зову сердца, мы бесконечно ценим и уважаем ваши успехи, достижения и будем их обязательно отмечать, делать это регулярно", — сказал Чернышенко.В свою очередь, победителем конкурса "Первый учитель" стала преподаватель начальных классов школы № 2 из поселка Чернянка Белгородской области Светлана Редченко. Воспитателем года признали Татьяну Раннинен — сотрудницу детского сада № 9, расположенного в Геленджике. Победу в номинации "Директор года России" одержал директор школы № 1 из Екатеринбурга Алексей Махновецкий.Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов — День учителя. В Кремлевском дворце состоялось чествование победителей всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования.Конкурс "Учитель года России" проводится для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов.
https://ria.ru/20241001/analitiki-1975774954.html
https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976483630.html
https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976133437.html
санкт-петербург
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976555356_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4472f836232b5792a3e3c49ae336107f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, общество, россия, белгородская область, дмитрий чернышенко, виктор садовничий
Санкт-Петербург, Общество, Россия, Белгородская область, Дмитрий Чернышенко, Виктор Садовничий
Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга

Учителем года России стал преподаватель физики Леонид Дедюха из Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПреподаватель физики в Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес Леонид Дедюха, получивший награду Всероссийского конкурса "Учитель года России", на церемонии награждения в Государственном Кремлевском Дворце
Преподаватель физики в Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес Леонид Дедюха, получивший награду Всероссийского конкурса Учитель года России, на церемонии награждения в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Преподаватель физики в Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес Леонид Дедюха, получивший награду Всероссийского конкурса "Учитель года России", на церемонии награждения в Государственном Кремлевском Дворце
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Учителем года в России стал Леонид Дедюха, преподающий физику в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения в Кремлевском дворце.
«

"Завтра мы вернемся в свои регионы, в понедельник будем говорить о важном, учить тех, в чьих руках находится будущее нашей великой страны", — сказал победитель конкурса.

Подарочные карты на День учителя - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Аналитики выяснили, какие подарки чаще всего дарят на День учителя
1 октября, 17:47
Награду ему вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
«
"Профессия преподаватель, учитель — поистине героическая, которую выбирают по зову сердца, мы бесконечно ценим и уважаем ваши успехи, достижения и будем их обязательно отмечать, делать это регулярно", — сказал Чернышенко.
В свою очередь, победителем конкурса "Первый учитель" стала преподаватель начальных классов школы № 2 из поселка Чернянка Белгородской области Светлана Редченко. Воспитателем года признали Татьяну Раннинен — сотрудницу детского сада № 9, расположенного в Геленджике. Победу в номинации "Директор года России" одержал директор школы № 1 из Екатеринбурга Алексей Махновецкий.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
За год более 63 тысяч московских учителей повысили квалификацию
Вчера, 09:37
Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов — День учителя. В Кремлевском дворце состоялось чествование победителей всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования.
Конкурс "Учитель года России" проводится для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов.
Школьники старших классов в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Всемирный день учителя
Вчера, 01:02
 
Санкт-ПетербургОбществоРоссияБелгородская областьДмитрий ЧернышенкоВиктор Садовничий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала