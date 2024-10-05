Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга
Учителем года России стал преподаватель физики Леонид Дедюха из Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПреподаватель физики в Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес Леонид Дедюха, получивший награду Всероссийского конкурса "Учитель года России", на церемонии награждения в Государственном Кремлевском Дворце
Преподаватель физики в Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес Леонид Дедюха, получивший награду Всероссийского конкурса "Учитель года России", на церемонии награждения в Государственном Кремлевском Дворце
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Учителем года в России стал Леонид Дедюха, преподающий физику в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения в Кремлевском дворце.
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"Завтра мы вернемся в свои регионы, в понедельник будем говорить о важном, учить тех, в чьих руках находится будущее нашей великой страны", — сказал победитель конкурса.
Награду ему вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
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"Профессия преподаватель, учитель — поистине героическая, которую выбирают по зову сердца, мы бесконечно ценим и уважаем ваши успехи, достижения и будем их обязательно отмечать, делать это регулярно", — сказал Чернышенко.
В свою очередь, победителем конкурса "Первый учитель" стала преподаватель начальных классов школы № 2 из поселка Чернянка Белгородской области Светлана Редченко. Воспитателем года признали Татьяну Раннинен — сотрудницу детского сада № 9, расположенного в Геленджике. Победу в номинации "Директор года России" одержал директор школы № 1 из Екатеринбурга Алексей Махновецкий.
Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов — День учителя. В Кремлевском дворце состоялось чествование победителей всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования.
Конкурс "Учитель года России" проводится для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов.
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