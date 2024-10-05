https://ria.ru/20241005/uchitel-1976547946.html

Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга

Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 05.10.2024

Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга

Учителем года в России стал Леонид Дедюха, преподающий физику в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T19:54

2024-10-05T19:54

2024-10-05T20:30

санкт-петербург

общество

россия

белгородская область

дмитрий чернышенко

виктор садовничий

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Учителем года в России стал Леонид Дедюха, преподающий физику в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения в Кремлевском дворце."Завтра мы вернемся в свои регионы, в понедельник будем говорить о важном, учить тех, в чьих руках находится будущее нашей великой страны", — сказал победитель конкурса.Награду ему вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий."Профессия преподаватель, учитель — поистине героическая, которую выбирают по зову сердца, мы бесконечно ценим и уважаем ваши успехи, достижения и будем их обязательно отмечать, делать это регулярно", — сказал Чернышенко.В свою очередь, победителем конкурса "Первый учитель" стала преподаватель начальных классов школы № 2 из поселка Чернянка Белгородской области Светлана Редченко. Воспитателем года признали Татьяну Раннинен — сотрудницу детского сада № 9, расположенного в Геленджике. Победу в номинации "Директор года России" одержал директор школы № 1 из Екатеринбурга Алексей Махновецкий.Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов — День учителя. В Кремлевском дворце состоялось чествование победителей всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования.Конкурс "Учитель года России" проводится для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов.

https://ria.ru/20241001/analitiki-1975774954.html

https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976483630.html

https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976133437.html

санкт-петербург

россия

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санкт-петербург, общество, россия, белгородская область, дмитрий чернышенко, виктор садовничий