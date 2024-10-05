https://ria.ru/20241005/ssha-1976495975.html

Спикер парламента Турции призвал США пересмотреть позицию по Украине

Спикер парламента Турции призвал США пересмотреть позицию по Украине - РИА Новости, 05.10.2024

Спикер парламента Турции призвал США пересмотреть позицию по Украине

Пересмотр Вашингтоном позиции по украинскому кризису позволит оперативно начать переговоры, а ряду стран ЕС необходимо осознать, что без РФ какие-либо... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:22

2024-10-05T11:22

2024-10-05T13:33

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СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Пересмотр Вашингтоном позиции по украинскому кризису позволит оперативно начать переговоры, а ряду стран ЕС необходимо осознать, что без РФ какие-либо переговоры проводить невозможно, заявил в субботу спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Куртулмуш посетил в конце сентября РФ с официальным визитом, его принимал президент РФ Владимир Путин. "США считают, что продолжение конфликта на Украине позволяет им блокировать Россию и одновременно консолидировать ЕС. Один из основных способов обеспечить мир - пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров. Некоторым странам ЕС необходимо усвоить принцип, что без РФ невозможно провести какие-либо переговоры; мы видим, что США двигаются в этом направлении", - заявил спикер в интервью телеканалу CNN Türk. Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были сорваны из-за давления, которое определенные страны оказывали на Киев, заявил ранее Куртулмуш. Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше. В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974462360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, нуман куртулмуш, виктория нуланд, евросоюз, верховная рада украины, нато