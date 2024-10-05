https://ria.ru/20241005/glebov-1976545304.html

Спортивный директор "Ростова" ответил на слова Амарала о трансфере Глебова

Спортивный директор "Ростова" ответил на слова Амарала о трансфере Глебова - РИА Новости, 05.10.2024

Спортивный директор "Ростова" ответил на слова Амарала о трансфере Глебова

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в разговоре с РИА Новости назвал слова спортдиректора московского "Спартака" Томаша Амарала по поводу возможного... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T19:24

2024-10-05T19:24

2024-10-05T19:24

футбол

спорт

данил глебов

томаш амарал

ростов

спартак москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в разговоре с РИА Новости назвал слова спортдиректора московского "Спартака" Томаша Амарала по поводу возможного трансфера футболиста Данила Глебова некорректными. В начале августа Рыскин заявил РИА Новости, что клуб готов рассмотреть возможность продажи лидеров, в том числе капитана команды Глебова, если поступит достойное предложение. Позднее Амарал заявил журналистам, что столичный клуб проявлял интерес к Глебову, однако отказался от приобретения из-за цены, поняв, что "оно того не стоит". "Консультации между клубами проходят довольно часто. Информация, которая была в прессе (слова Амарала о трансфере Глебова - ред.), некорректна", - сказал Рыскин. Глебову 24 года, он выступает за "Ростов" с 2019 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года. За основной состав команды он провел 182 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.

https://rsport.ria.ru/20240919/luchshie-futbolisty-1973586162.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, данил глебов, томаш амарал, ростов, спартак москва