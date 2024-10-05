https://ria.ru/20241005/glebov-1976545304.html
Спортивный директор "Ростова" ответил на слова Амарала о трансфере Глебова
Спортивный директор "Ростова" ответил на слова Амарала о трансфере Глебова - РИА Новости, 05.10.2024
Спортивный директор "Ростова" ответил на слова Амарала о трансфере Глебова
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в разговоре с РИА Новости назвал слова спортдиректора московского "Спартака" Томаша Амарала по поводу возможного... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T19:24
2024-10-05T19:24
2024-10-05T19:24
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в разговоре с РИА Новости назвал слова спортдиректора московского "Спартака" Томаша Амарала по поводу возможного трансфера футболиста Данила Глебова некорректными. В начале августа Рыскин заявил РИА Новости, что клуб готов рассмотреть возможность продажи лидеров, в том числе капитана команды Глебова, если поступит достойное предложение. Позднее Амарал заявил журналистам, что столичный клуб проявлял интерес к Глебову, однако отказался от приобретения из-за цены, поняв, что "оно того не стоит". "Консультации между клубами проходят довольно часто. Информация, которая была в прессе (слова Амарала о трансфере Глебова - ред.), некорректна", - сказал Рыскин. Глебову 24 года, он выступает за "Ростов" с 2019 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года. За основной состав команды он провел 182 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.
https://rsport.ria.ru/20240919/luchshie-futbolisty-1973586162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, данил глебов, томаш амарал, ростов, спартак москва
Футбол, Спорт, Данил Глебов, Томаш Амарал, Ростов, Спартак Москва
Спортивный директор "Ростова" ответил на слова Амарала о трансфере Глебова
Спортдир "Ростова": слова Амарала о трансфере Глебова в "Спартак" некорректны
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в разговоре с РИА Новости назвал слова спортдиректора московского "Спартака" Томаша Амарала по поводу возможного трансфера футболиста Данила Глебова некорректными.
В начале августа Рыскин заявил РИА Новости, что клуб готов рассмотреть возможность продажи лидеров, в том числе капитана команды Глебова, если поступит достойное предложение. Позднее Амарал заявил журналистам, что столичный клуб проявлял интерес к Глебову, однако отказался от приобретения из-за цены, поняв, что "оно того не стоит".
«
"Консультации между клубами проходят довольно часто. Информация, которая была в прессе (слова Амарала о трансфере Глебова - ред.), некорректна", - сказал Рыскин.
Глебову 24 года, он выступает за "Ростов" с 2019 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года. За основной состав команды он провел 182 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.