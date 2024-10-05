https://ria.ru/20241005/ft-1976521917.html

"Обсуждают давно". СМИ раскрыли, что Запад хочет сделать с Украиной

"Обсуждают давно". СМИ раскрыли, что Запад хочет сделать с Украиной - РИА Новости, 06.10.2024

"Обсуждают давно". СМИ раскрыли, что Запад хочет сделать с Украиной

Западные страны рассматривают разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР, сообщает Financial Times. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-05T15:31

2024-10-05T15:31

2024-10-06T01:48

в мире

украина

россия

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йенс столтенберг

владимир путин

юрий ушаков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Западные страны рассматривают разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР, сообщает Financial Times.""Сценарий Западной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев", — говорится в материале.Журналисты указали, что такой вариант подразумевает временный отказ от подконтрольных Россией территорий взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.Накануне бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Financial Times указал на опыт советско-финской войны и дал понять, что Киеву стоит подумать над признанием территориальных реалий.В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976513943.html

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в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато, политика