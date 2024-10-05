Рейтинг@Mail.ru
"Обсуждают давно". СМИ раскрыли, что Запад хочет сделать с Украиной - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 05.10.2024 (обновлено: 01:48 06.10.2024)
https://ria.ru/20241005/ft-1976521917.html
"Обсуждают давно". СМИ раскрыли, что Запад хочет сделать с Украиной
"Обсуждают давно". СМИ раскрыли, что Запад хочет сделать с Украиной - РИА Новости, 06.10.2024
"Обсуждают давно". СМИ раскрыли, что Запад хочет сделать с Украиной
Западные страны рассматривают разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР, сообщает Financial Times. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-05T15:31
2024-10-06T01:48
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
владимир путин
юрий ушаков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Западные страны рассматривают разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР, сообщает Financial Times.""Сценарий Западной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев", — говорится в материале.Журналисты указали, что такой вариант подразумевает временный отказ от подконтрольных Россией территорий взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.Накануне бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Financial Times указал на опыт советско-финской войны и дал понять, что Киеву стоит подумать над признанием территориальных реалий.В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976513943.html
https://ria.ru/20241005/ft-1976498910.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edc432b53eb53670193b91decfe1385a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
"Обсуждают давно". СМИ раскрыли, что Запад хочет сделать с Украиной

FT: Запад обсуждает возможность отказа Украины от территорий в обмен на НАТО

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Западные страны рассматривают разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР, сообщает Financial Times.
«
""Сценарий Западной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев", — говорится в материале.
Журналисты указали, что такой вариант подразумевает временный отказ от подконтрольных Россией территорий взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Во Франции предложили радикальный план по Украине из-за коррупции
Вчера, 14:19
Накануне бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Financial Times указал на опыт советско-финской войны и дал понять, что Киеву стоит подумать над признанием территориальных реалий.
В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
"Поймают или убьют". Столтенберг сделал неожиданное признание о Зеленском
Вчера, 11:46
 
В миреУкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергВладимир ПутинЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала