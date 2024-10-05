https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976133437.html

Всемирный день учителя

Всемирный день учителя - РИА Новости, 05.10.2024

Всемирный день учителя

Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник отмечается с 1994 года и посвящен годовщине принятия... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T01:02

2024-10-05T01:02

2024-10-05T01:02

справки

всемирный день учителя

россия

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Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник отмечается с 1994 года и посвящен годовщине принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей от 5 октября 1966 года. В документе закреплены положения о правах и обязанностях учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда. В дополнение к этому документу, в 1997 году Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендацию о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.Проведение Всемирного дня учителя – не только повод поздравить учителей и отметить то, как они меняют сферу образования, но и задуматься о том, как оказать им поддержку для полного раскрытия их таланта и призвания, а также переосмыслить дальнейшие пути развития профессии в глобальном масштабе.Мероприятие проводится МОТ, ЮНИСЕФ и Международной ассоциацией просвещения (МАП).Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме.В 2024 году тема мероприятия – "Оценка голосов учителей: на пути к новому общественному договору в сфере образования" – подчеркивает безотлагательность призыва и внимания к голосу учителей для решения их проблем, но, что самое важное, признания и извлечения пользы из экспертных знаний и вклада, которые они привносят в образование. Учителя играют ключевую роль в формировании будущего, воспитывая учеников и способствуя образовательному прогрессу. Чтобы полностью раскрыть их потенциал, крайне важно, чтобы их голоса были услышаны и оценены в процессах принятия решений, которые влияют на профессию. Тема мероприятия подчеркивает необходимость решения системных проблем, с которыми сталкиваются учителя, и установления более инклюзивного диалога об их роли в образовании. Новые данные Глобального отчета об учителях (2024) показывают, что для достижения всеобщего начального и среднего образования к 2030 году дополнительно необходимо 44 миллиона учителей. Странам Африки к югу от Сахары требуется еще 15 миллионов учителей, в то время как страны с более высоким уровнем дохода сталкиваются с проблемами удержания кадров, из-за чего учителя массово покидают профессию.Во всем мире требуется около 12,3 миллиона учителей начальной школы и 27,5 миллиона для средней школы.Средний мировой показатель квалифицированных учителей составляет примерно 85%.Согласно прогнозам, финансирование всех дополнительных должностей учителей, необходимых для достижения целей всеобщего охвата образованием, обойдется примерно в 120 миллиардов долларов в год. Данные отчета, помимо массовой нехватки учителей, свидетельствуют о резком росте текучести кадров. Среди других факторов, которые удерживают учителей от вступления в профессию или продолжения работы, – плохие условия труда, неконкурентоспособная оплата труда, большая нагрузка. Также существуют символические факторы, усугубляющие тяжелое положение учителей: отсутствие общественного признания, низкая профессиональная автономия, небольшое влияние на принятие решений. Игнорирование голоса учителей негативно сказывается как на их статусе и мотивации, так и на эффективности программ для учителей и общей образовательной политике. Недавние кризисы, включая пандемию COVID-19, нарушившие образовательный процесс и приведшие к закрытию школ, подтвердили, что при наличии пространства и автономии учителя могут принимать образовательные решения и даже разрабатывать инновации, обеспечивающие обучение и благополучие учащихся.Группа высокого уровня ООН по профессии учителя (2024) рекомендовала социальный диалог как средство для преобразований в образовании, включая использование технологий, регулирование частных поставщиков, содействие гендерному равенству, экологизацию образования или преподавания для выхода в мир труда.В 2008 году для поддержки улучшения качества преподавания и обучения в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР) – качественное образование для всех к 2030 году (Цель 4) – была учреждена премия ЮНЕСКО-Хамдана. Она присуждается раз в два года при поддержке Фонда Хамдана бин Рашида Аль-Мактума (Фонд Хамдана, ОАЭ) за выдающиеся академические достижения. Сумма премии составляет 300 тысяч долларов, которая делятся между тремя победителями, чьи проекты направлены на повышение производительности учителей во всем мире. Их выбирает международное жюри из пяти профессионалов, имеющих большой опыт и знания в области педагогики. В 2022 году лауреатами стали три инновационные программы: Apprendre en paix, Enseigner sans violence ("Обучение в условиях мира, образование без насилия", Бенин), "Проект TAMAM по реформе школьного образования" Американского университета (Бейрут, Ливан) и "Подготовка учителей для преобразования Гаити" PH4 Global (Гаити). В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября.На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя в РФ отмечается 5 октября.Педагог не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия. Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во всей взрослой жизни человека. Как бы далеко вперед ни шагали современные технологии, они не могут заменить живое общение, передать всю полноту, многогранность постижения, передачи знаний. Это совместное творчество ученика и учителя. Роль наставника в образовании и воспитании остается важнейшей и определяющей.Согласно докладу правительства России о реализации государственной политики в сфере образования (2024), в образовательных организациях, реализующих программы общего образования и программы среднего профессионального образования (СПО), на начало 2023/24 учебного года работают 2,233 миллиона педагогов, в том числе: в дошкольном образовании – 652,2 тысячи человек, в общем образовании – 1,374 миллиона человек, в СПО – 206,2 тысяч человек.Согласно докладу о реализации государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ, численность профессорско-преподавательского состава в системе высшего образования на начало 2023/2024 учебного года составила 216,1 тысячи человек.В России в свой профессиональный праздник учителя получают поздравления от учеников. День учителя также отмечают работники детских садов и вузов.30 сентября-7 октября 2024 года в России проходит Большая учительская неделя, которая традиционно собирает педагогов со всей страны. Общая тема всех мероприятий в 2024 году – "Учителя – герои". В основу концепции легла героизация труда педагогов, которые становятся наставниками для детей и ежедневно совершают подвиги в своей профессии, воспитывая будущее успешное поколение.3-5 октября 2024 года проходит IV Форум классных руководителей. Для педагогов организуют панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы, состоится проектная секция "80-летие Великой Победы: воспитание событием", участники которой разработают банк идей по реализации воспитательных событий. В программе – лекции Российского общества "Знание", тематические встречи и мероприятия центра "Воин", Центра международного сотрудничества, Государственного университета просвещения и других организаций. Традиционно в День учителя или накануне проходит награждение победителей Всероссийского конкурса "Учитель года". Он ведет свою историю с 1990 года."Учитель года России" – самое масштабное профессиональное состязание среди учителей страны: ежегодно в нем участвует более 100 тысяч педагогов. Объединяя все больше творческих педагогов, конкурс формирует профессиональное экспертное сообщество.В 2023 году победителем конкурса стал учитель русского языка и литературы школы МИД РФ в городе Тегеране (Иран) Олег Янковский.Торжественная церемония награждения победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России" проходит в Государственном Кремлевском дворце.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день учителя, россия