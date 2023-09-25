https://ria.ru/20230925/uchitel-1898426849.html

Заключительный этап конкурса "Учитель года России" стартовал в Подмосковье

Заключительный этап конкурса "Учитель года России" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2023

Заключительный этап конкурса "Учитель года России" стартовал в Подмосковье

Открытие заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023" состоялось 22 сентября в Доме правительства Московской области, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:14

2023-09-25T10:14

2023-09-25T10:14

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893384047_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_ac37ead197943d9f6c6dbdf30252ebab.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Открытие заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023" состоялось 22 сентября в Доме правительства Московской области, сообщили в Минпросвещения. В Год педагога и наставника финальные состязания главного профессионального конкурса в сфере образования проходят в Подмосковье, где живет и работает победитель прошлого года Дмитрий Лутовинов. В состязании участвуют 90 человек: педагоги городских и сельских школ, разных возрастов и с разным педагогическим стажем.Приветствие участникам конкурса направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он напомнил, что Всероссийский конкурс "Учитель года" ведет свою историю с 1990 года, и в текущем году проводится уже в 34-й раз."В этом году в конкурсе приняли участие более 100 тысяч учителей из 89 субъектов Российской Федерации, из них на финальное испытание в Московскую область приехали 89 лучших учителей и один победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России". Уже стало традицией конкурса открытие новых имен талантливых учителей. Более чем 30 лет проведения конкурса для тысяч учителей дало возможность по-новому взглянуть на себя в профессии, а для многих из вас конкурс стал настоящим прорывом, помог покорить новые горизонты и максимально реализовать себя", – подчеркнул Сергей Кравцов.С приветственным словом к участникам заключительного этапа конкурса обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев."Рады видеть наших дорогих педагогов – участников финального этапа конкурса "Учитель года". Подмосковью посчастливилось принимать его, поскольку наш Дмитрий Владимирович Лутовинов в прошлом году одержал победу. Но время летит, и каждый следующий год – это новые вызовы, новые методы, новые способы в воспитании и педагогической деятельности. Я хочу поблагодарить всех, кто присутствует в зале за ваш труд, вашу вовлеченность, ваш профессионализм, желание искать новое и щедро делиться этим с учениками, с нашими детьми. Желаю всем успехов. Мы с большой радостью знакомимся с командами участников, чтобы тоже учиться и перенимать все самое лучшее, самое умное. Я хочу всех поздравить с начавшимся учебным годом. Это всегда волнительное, важное мероприятие. В наши школы приходят миллионы детей. И мы очень надеемся и как родители, и как организаторы педагогического процесса, что каждый следующий год будет успешным", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.К участникам всероссийского финала конкурса также обратилась заместитель Министра просвещения РФ Анастасия Зырянова."Конечно, каждый из вас приехал за победой, каждый из вас доказал, что он лучший в своем регионе, но мы прекрасно понимаем, что победитель будет только один. Поэтому я желаю каждому из вас по максимуму использовать эти дни, чтобы получить новый импульс для саморазвития, чтобы открыть для себя новые горизонты, найти единомышленников, а, возможно, и друзей на долгие годы. Жюри я желаю объективности и беспристрастности, а всем нам вместе новых открытий и новых эмоций. В добрый путь!" – напутствовала финалистов Анастасия Зырянова.Впереди у конкурсантов почти две недели соревнований.С 23 по 30 сентября, участники пройдут три конкурсных испытания: "Разговор со школьниками", "Педагогический диктант" и "Урок". Пятнадцать конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, станут лауреатами конкурса и примут участие во втором туре. С 1 по 4 октября они покажут членам Большого, родительского, ученического и студенческого жюри авторские мастер-классы, поучаствуют в пресс-конференции "Вопрос учителю года" и выступят с лекцией "Слово учителю".Церемония награждения победителя и призеров 2023 года состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября. Победителю вручат главный приз конкурса – "Большого хрустального пеликана".В Год педагога и наставника впервые победитель профессионального конкурса получит главный приз в размере 1 миллиона рублей, а призеры – по 500 тысяч рублей.За более чем 30-летнюю историю Всероссийский конкурс "Учитель года России" стал самым масштабным состязанием профессионального мастерства среди учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов-участников, объединяя все больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.В 2022 году победителем конкурса стал Дмитрий Лутовинов, учитель истории школы № 16 города Орехово-Зуево (Московская область).В 2023 году конкурс проводится в 34-й раз.Учредители конкурса – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО "Издательский дом "Учительская газета".

https://ria.ru/20230922/direktor-1897974875.html

https://ria.ru/20230922/uchitel-1897975856.html

https://ria.ru/20230925/pedagog-1898425107.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование