https://ria.ru/20231006/kontsert-1900884677.html

В Кремле наградили победителей конкурсов в сфере образования

В Кремле наградили победителей конкурсов в сфере образования - РИА Новости, 06.10.2023

В Кремле наградили победителей конкурсов в сфере образования

В Государственном Кремлевском дворце прошли праздничный концерт, приуроченный к Международному дню учителя, и торжественная церемония награждения победителей... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:32

2023-10-06T11:32

2023-10-06T11:43

год педагога и наставника

сергей кравцов

татьяна голикова

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце прошли праздничный концерт, приуроченный к Международному дню учителя, и торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства в системе образования, сообщили в Минпросвещения. Мероприятие состоялось в Год педагога и наставника и стало ключевым в рамках Большой учительской недели.Приветствие педагогам в День учителя направил Президент России Владимир Путин."Учитель – мы часто об этом говорим, и это действительно именно так, – не просто профессия. Это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия. Ваш труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни. Своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно, даже спустя долгие годы, вспоминаем с любовью и признательностью", – сказал он.Участников мероприятия приветствовала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова."Сегодня замечательный день, и мы с гордостью и трепетом говорим спасибо учителям. Мы все, кто окончили когда-то школу, с благодарностью вспоминаем, как мы вместе с нашими учителями постигали азы математики, учили грамоту, радовались отличным оценкам, переживали за не очень хорошие оценки, еще больше переживали за родительское собрание. Я думаю, сегодняшние школьники испытывают ровно такие же эмоции. И несмотря на то что мир стремительно развивается, на смену калькуляторам приходит искусственный интеллект, но никакой искусственный интеллект не сможет заменить учителя. Не сможет заменить его знания, умения, эмоции, его добрую улыбку и строгие глаза. От этого еще радостнее, что учительская семья нашей страны прирастает молодыми педагогами, потому что молодые люди на протяжении нескольких лет упорно выбирают профессию педагога", – сказала Татьяна Голикова.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил всех победителей и лауреатов профессиональных конкурсов в сфере образования."Я уверен, сегодняшний концерт запомнится теплотой атмосферы. Хочу пожелать, чтобы эта теплота была в течение всего года, всей жизни. От учителя зависит все, зависит будущее нашей страны, будущее наших детей. Спасибо вам огромное. Год педагога и наставника – это ваш год. Действительно, много делается: вводятся единые программы, строятся школы, реализуется национальный проект "Образование". Но мы понимаем, что предстоит еще больше сделать, поднимать авторитет профессии учителя. И мы это будем делать вместе с вами", – подчеркнул он.В конце своего выступления Сергей Кравцов пригласил ученицу колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского Анастасию Байда, которая мечтала выступить на сцене Государственного Кремлевского дворца. Дуэтом они исполнили композицию "С чего начинается Родина".Председатель Большого жюри Всероссийского конкурса "Учитель года России", ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что необходимо помнить глубокие отечественные педагогические традиции."В математике есть понятие "бесконечность" – это то, чего нельзя достичь. Учителя заслуживают слов, которые все сказать нельзя, потому что им бесконечно можно говорить приятные слова, ими восторгаться. И это абсолютно заслуженно", – сказал он.В торжественной обстановке прошло награждение победителя самого масштабного состязания для педагогов "Учитель года России". Учитель русского языка и литературы школы МИД РФ в Тегеране (Исламская Республика Иран) Олег Янковский получил главный приз – "Большого хрустального пеликана".Победителю Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023" Алексею Мокрушину, директору школы № 25 города Калуги, вручили "Хрустальный кристалл". За главным призом Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России" – "Хрустальной жемчужиной" – на сцену поднялась Дарья Глебова, воспитатель детского сада № 86 "Звездочка" села Орудьево Дмитровского городского округа Московской области.В Год педагога и наставника впервые был проведен Всероссийский профессиональный конкурс "Первый учитель". Главный приз – "Хрустальную планету детства" – получила педагог гимназии № 104 города Екатеринбурга Оксана Крумина.На сцене Кремлевского дворца состоялось награждение победителя Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации "Мастер года" Ивана Зарубина, преподавателя Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.Состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России – 2023". Победу в этом профессиональном состязании одержала Ольга Пельс, работающая в детском саду № 13 города Томска. Награду получила также победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства для работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" Татьяна Воробьева из Республики Башкортостан.Награды вручили победителям Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2023". В номинации "Дефектолог года" наградили учителя математики специальной (коррекционной) школы № 8 города Ейска Краснодарского края Ксению Саприку. В номинации "Логопед года" победу одержала учитель-логопед детского сада комбинированного вида № 1 города Самары Елена Мазанова.Также приз получил Артем Гусев, учитель школы № 1 города Гусь-Хрустального Владимирской области, одержавший победу во Всероссийском конкурсе "Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023".Награда была вручена и победителю Всероссийского конкурса педагогических работников "Воспитать человека" методисту Дворца детского и юношеского творчества "На Ленской" города Санкт-Петербурга Екатерине Аввакумовой.Зрителями концерта стали участники Форума классных руководителей, делегаты Съезда сельских учителей, члены Всероссийского экспертного педагогического совета, участники Собрания студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов, призеры конкурсов прошлых лет и другие представители учительского сообщества.Для гостей вечера была подготовлена насыщенная концертная программа. На сцене Кремлевского дворца выступили народные артисты РСФСР Лев Лещенко и Светлана Крючкова, народные артисты России Валерия, Диана Гурцкая и заслуженные артисты России Александр Олешко, Денис Майданов, Сергей Трофимов, Татьяна Буланова, победительница проекта "Голос" Александра Воробьева. Номера представили артисты Международного детского творческого проекта госкорпорации "Росатом" Nuclear Kids и детского музыкального театра "Домисолька". Также зрители увидели совместные выступления известных артистов и учителей из разных регионов России.Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации Ее мероприятия проходят со 2 по 9 октября и охватывают все регионы страны.В эти дни подводятся итоги восьми всероссийских конкурсов в сфере образования, в том числе конкурсов "Учитель года России", "Директор года России" и "Воспитатель года России". Также проходят Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кравцов, татьяна голикова