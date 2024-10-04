https://ria.ru/20241004/uchitelya-1976458063.html

Три новых почетных учителя награждены в Ленинградской области

Три новых почетных учителя награждены в Ленинградской области - РИА Новости, 04.10.2024

Три новых почетных учителя награждены в Ленинградской области

Три новых почетных учителя Ленобласти и семь почетных работников образования РФ награждены губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко накануне... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:20

2024-10-04T22:20

2024-10-04T22:20

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

мариинский театр

россия

тихвинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Три новых почетных учителя Ленобласти и семь почетных работников образования РФ награждены губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко накануне профессионального праздника педагогов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы иногда думаем, что высокая оценка учителя, это когда ученик стал великим ученым или замечательным творческим человеком, но на самом деле главное, это чтобы он стал человеком. Поэтому спасибо огромное учителям за то, что воспитывают в своих учениках человечность. С праздником, уважаемые учителя!", - сказал Дрозденко на чествовании педагогов в Мариинском театре. Звание почётный учитель Ленинградской области получили: учитель русского языка и литературы из Тихвинского района - Григорьева Марина Андреевна, учитель химии из Всеволожска - Расторгина Оксана Михайловна, учитель изобразительного искусства и черчения из Гатчинского района - Сергеева Юлия Алексеевна. Звание почётный работник сферы образования Российской Федерации получили: учитель химии и биологии из Волховского района - Горячёва Марина Михайловна, учитель начальных классов из Кировского района - Громов Сергей Вячеславович, учитель истории и обществознания из Ломоносовского района - Денисова Елена Николаевна, учитель русского языка и литератур из Выборгского района - Захарченко Нина Николаевна, директор Лесобиржской школа-интерната - Пименова Нина Юрьевна, музыкальный руководитель из Бокситогорск - Старовойтова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования из Киришского района - Чурикова Жанна Юрьевна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, александр дрозденко, мариинский театр, россия, тихвинский район