Три новых почетных учителя награждены в Ленинградской области
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Три новых почетных учителя Ленобласти и семь почетных работников образования РФ награждены губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко накануне профессионального праздника педагогов, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Мы иногда думаем, что высокая оценка учителя, это когда ученик стал великим ученым или замечательным творческим человеком, но на самом деле главное, это чтобы он стал человеком. Поэтому спасибо огромное учителям за то, что воспитывают в своих учениках человечность. С праздником, уважаемые учителя!", - сказал Дрозденко на чествовании педагогов в Мариинском театре.
Звание почётный учитель Ленинградской области получили: учитель русского языка и литературы из Тихвинского района - Григорьева Марина Андреевна, учитель химии из Всеволожска - Расторгина Оксана Михайловна, учитель изобразительного искусства и черчения из Гатчинского района - Сергеева Юлия Алексеевна.
Звание почётный работник сферы образования Российской Федерации получили: учитель химии и биологии из Волховского района - Горячёва Марина Михайловна, учитель начальных классов из Кировского района - Громов Сергей Вячеславович, учитель истории и обществознания из Ломоносовского района - Денисова Елена Николаевна, учитель русского языка и литератур из Выборгского района - Захарченко Нина Николаевна, директор Лесобиржской школа-интерната - Пименова Нина Юрьевна, музыкальный руководитель из Бокситогорск - Старовойтова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования из Киришского района - Чурикова Жанна Юрьевна.