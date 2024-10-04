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Столтенберг допустил, что Киеву придется признать территориальные реалии - РИА Новости, 04.10.2024
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22:12 04.10.2024 (обновлено: 22:57 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/stoltenberg-1976457253.html
Столтенберг допустил, что Киеву придется признать территориальные реалии
Столтенберг допустил, что Киеву придется признать территориальные реалии - РИА Новости, 04.10.2024
Столтенберг допустил, что Киеву придется признать территориальные реалии
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times указал на опыт советско-финской войны и дал понять, что Киеву стоит подумать над признанием... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:12
2024-10-04T22:57
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владимир путин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times указал на опыт советско-финской войны и дал понять, что Киеву стоит подумать над признанием территориальных реалий.&quot;Финляндия вела войну с Советским Союзом в 1939 году. &lt;...&gt; Война закончилась тем, что они (Финляндия. — Прим. ред.) отказались от десяти процентов своей территории&quot;, — приводит издание его слова.В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, йенс столтенберг, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Столтенберг допустил, что Киеву придется признать территориальные реалии

FT: экс-генсек НАТО Столтенберг призвал Киев признать территориальные реалии

© AP Photo / Markus SchreiberЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times указал на опыт советско-финской войны и дал понять, что Киеву стоит подумать над признанием территориальных реалий.
«

"Финляндия вела войну с Советским Союзом в 1939 году. <...> Война закончилась тем, что они (Финляндия. — Прим. ред.) отказались от десяти процентов своей территории", — приводит издание его слова.

Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине
10 мая, 09:25
В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Конфликт на Украине вызвал всплеск увольнений из финской армии, пишут СМИ
13 марта, 18:17
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЙенс СтолтенбергЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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