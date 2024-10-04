https://ria.ru/20241004/stoltenberg-1976415148.html

Столтенберг допустил влияние выборов в США на конфликт на Украине

Столтенберг допустил влияние выборов в США на конфликт на Украине - РИА Новости, 04.10.2024

Столтенберг допустил влияние выборов в США на конфликт на Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что после президентских выборов в США может возникнуть "новый импульс" к разрешению украинского... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:08

2024-10-04T17:08

2024-10-04T17:08

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что после президентских выборов в США может возникнуть "новый импульс" к разрешению украинского конфликта. Во вторник Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генерального секретаря организации Марку Рютте. "После выборов (в США - ред.) будет некий новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-либо движения... Но я не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться. Это может включать в себя способы добиться продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров", - заявил Столтенберг в интервью британской газете Financial Times. По его мнению, западным союзникам Украины необходимо создать условия для того, чтобы Киев смог сесть за стол переговоров с Россией и добиться заключения такого соглашения, которое будет "приемлемым" для украинской стороны. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240930/stoltenberg-1975616495.html

https://ria.ru/20241003/stoltenberg-1976249590.html

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

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в мире, россия, украина, сша, йенс столтенберг, владимир путин, марк рютте, нато, вооруженные силы украины