https://ria.ru/20241004/putin-1976346017.html

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 04.10.2024

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:34

2024-10-04T12:34

2024-10-04T12:35

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти россиян (79%) ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии президенту 77% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% респондентов заявили, что скорее ему не доверяют. Больше половины россиян (52%) считают, что российское правительство работает хорошо, 24% заявили, что оно работает скорее плохо. Работу премьера России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% респондентов, отрицательно - 11%. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 7% отдали бы голоса за КПРФ, 10% - за ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди" и за партию "Справедливая Россия" 3%. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 27 по 29 сентября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240913/putin-1972451042.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия