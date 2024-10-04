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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 04.10.2024
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:34
2024-10-04T12:34
2024-10-04T12:35
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти россиян (79%) ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии президенту 77% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% респондентов заявили, что скорее ему не доверяют. Больше половины россиян (52%) считают, что российское правительство работает хорошо, 24% заявили, что оно работает скорее плохо. Работу премьера России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% респондентов, отрицательно - 11%. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 7% отдали бы голоса за КПРФ, 10% - за ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди" и за партию "Справедливая Россия" 3%. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 27 по 29 сентября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
ФОМ: 79 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ.
Восемь из десяти россиян (79%) ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% скорее плохо оценивают его работу.
На вопрос о доверии президенту 77% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% респондентов заявили, что скорее ему не доверяют.
Больше половины россиян (52%) считают, что российское правительство работает хорошо, 24% заявили, что оно работает скорее плохо. Работу премьера России Михаила Мишустина
положительно оценивают 57% респондентов, отрицательно - 11%.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму
. Около половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию
", 7% отдали бы голоса за КПРФ
, 10% - за ЛДПР
, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди" и за партию "Справедливая Россия
" 3%.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 27 по 29 сентября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.