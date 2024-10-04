В военкомат в Петербурге доставили более 150 мигрантов
Более 150 мигрантов доставлены в военкомат после рейда на рынках Петербурга
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Более 150 иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на Сенном рынке и Апраксином дворе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовано военными следственными органами СК РФ совместно с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, военной полицией, представителями Ленинградского военного округа при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В ходе указанных мероприятий на территории Сенного рынка и Апраксиного двора проверили более 600 граждан, в том числе иностранных, из них выявлено более 60 человек с административными нарушениями. Более 150 человек доставлено в военкомат, где в установленном порядке принимается решение о постановке соответствующих лиц на воинский учет", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Представитель военкомата города сообщил, что с 2022 года до 500 иностранных граждан в Санкт-Петербурге без гражданства РФ заключили контракты с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции.
Следователи по поручению председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.
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