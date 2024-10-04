https://ria.ru/20241004/peterburg-1976403907.html

В военкомат в Петербурге доставили более 150 мигрантов

В военкомат в Петербурге доставили более 150 мигрантов - РИА Новости, 04.10.2024

В военкомат в Петербурге доставили более 150 мигрантов

Более 150 иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:18

2024-10-04T16:18

2024-10-04T16:19

россия

санкт-петербург

ленинградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Более 150 иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на Сенном рынке и Апраксином дворе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие организовано военными следственными органами СК РФ совместно с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, военной полицией, представителями Ленинградского военного округа при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В ходе указанных мероприятий на территории Сенного рынка и Апраксиного двора проверили более 600 граждан, в том числе иностранных, из них выявлено более 60 человек с административными нарушениями. Более 150 человек доставлено в военкомат, где в установленном порядке принимается решение о постановке соответствующих лиц на воинский учет", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Представитель военкомата города сообщил, что с 2022 года до 500 иностранных граждан в Санкт-Петербурге без гражданства РФ заключили контракты с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции. Следователи по поручению председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975928450.html

https://ria.ru/20241001/volodin-1975835179.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)