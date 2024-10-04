Театральный фестиваль "Балтийский дом" открывается в Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Балтийский дом"Сцена из спектакля "Мертвые души"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Балтийский дом"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С 4 по 14 октября в Санкт-Петербурге в 34-й раз пройдет Международный театральный фестиваль "Балтийский дом", в программе – постановки из Китая и Южной Африки, а также три спектакля российских режиссеров разных поколений, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступает генеральным спонсором фестиваля.
"Фестиваль "Балтийский дом" – уникальное событие в культурной жизни страны, которое ВТБ поддерживает уже около 20 лет. За время существования форума в нем приняли участие более 300 театров из 32 стран. Традиционно он выступает площадкой для демонстрации разных культурных традиций и актуальных театральных направлений. Этот год не станет исключением – зрители, в числе которых и клиенты ВТБ, смогут погрузиться в колоритную атмосферу театра Востока, увидеть работы знаменитых режиссеров и актеров, открыть для себя новые имена зарубежной и российской сцены", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ Юрия Левченко.
Отмечается, что театральное искусство Китая будет представлять спектакль Чжэцзянского драматического театра "Чудный мир гор и морей" режиссера Поднебесной Чжао Мяо. Это шоу, созданное с применением высоких технологий XXI века. В продолжение китайской программы Театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет премьеру спектакля Валерия Степанова "Влюбленный носорог" по пьесе Ляо Имэй, это первая постановка пьесы в России.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Балтийский дом"Сцена из спектакля "Чудный мир гор и морей"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Балтийский дом"
Сцена из спектакля "Чудный мир гор и морей"
Знакомство с театром Южно-Африканской Республики начнется со спектакля "Гамлет" режиссера Фреда Абрахамса от компании "Abrahamse &Meyer Production", известной новаторскими интерпретациями шекспировских текстов. Компания классического театра "African Tree Productions" привезет на фестиваль две постановки режиссера Сейфемо Моцвири – "Система" и "Будь лучшей собакой".
Российский театр будет представлен тремя режиссерскими поколениями современной сцены. Народный артист России, режиссер Кама Гинкас покажет премьеру "Записки покойного Белкина", поставленную в Московском Театре юного зрителя (МТЮЗе). Андрей Прикотенко – свою первую работу в качестве художественного руководителя Новосибирского государственного академического театра "Красный факел" – "Мертвые души" по мотивам поэмы Николая Гоголя. Открытием фестиваля 4 октября станет спектакль "Мадам Бовари" представителя нового поколения современной режиссуры Антона Федорова.
В рамках просветительской программы фестиваля совместно с Институтом Конфуция организована режиссерская лаборатория с читками-эскизами молодых петербургских режиссеров по пьесам китайских драматургов 1920-х – 1930-х годов, совместно с кинотеатром "Великан Парк" кинопрограмма "Кино ЮАР", а в Государственном Эрмитаже пройдет конференция "Многоязыкая классика. Современный театр: ценности, опыт, рефлексия" с участием теоретиков и практиков современного театра из Индии, Китая, Бахрейна, ЮАР и России.
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