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Показы стартовали на Московской неделе моды в Манеже - РИА Новости, 04.10.2024
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16:40 04.10.2024 (обновлено: 16:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/moda-1976409596.html
Показы стартовали на Московской неделе моды в Манеже
Показы стартовали на Московской неделе моды в Манеже - РИА Новости, 04.10.2024
Показы стартовали на Московской неделе моды в Манеже
Московская неделя моды открылась показом столичного бренда Loom by Rodina в Манеже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:40
2024-10-04T16:43
москва
санкт-петербург
махачкала
манеж
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московская неделя моды открылась показом столичного бренда Loom by Rodina в Манеже, передает корреспондент РИА Новости. Третья Московская неделя моды проходит в столичном центральном выставочном зале "Манеж", она продлится до 9 октября. Сотни москвичей и гостей столицы пришли на самое ожидаемое модное событие Москвы. Показ столичного бренда Loom by Rodina открылся под композицию "Улетай на крыльях ветра" в современной обработке. В пятницу свои коллекции также покажут дизайнеры из Санкт-Петербурга и Махачкалы - Ianis Chamalidy и Measure. Кроме того, пройдут показы дизайнеров зарубежных стран, среди них Индонезия, ЮАР, Индия, Бразилия и Китай. Участников и гостей ждут показы, лекции ведущих российских экспертов и фестиваль короткометражек. Все желающие также смогут посетить маркет дизайнерских брендов и международный шоурум, приобрести там одежду, обувь и аксессуары.
https://ria.ru/20241004/moda-1976372790.html
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москва, санкт-петербург, махачкала, манеж, общество
Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Манеж, Общество
Показы стартовали на Московской неделе моды в Манеже

Московская неделя моды открылась показом бренда Loom by Rodina в Манеже

© РИА Новости / Григорий СысоевПоказ бренда Loom by Rodina на Московской неделе моды
Показ бренда Loom by Rodina на Московской неделе моды - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Показ бренда Loom by Rodina на Московской неделе моды
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московская неделя моды открылась показом столичного бренда Loom by Rodina в Манеже, передает корреспондент РИА Новости.
Третья Московская неделя моды проходит в столичном центральном выставочном зале "Манеж", она продлится до 9 октября. Сотни москвичей и гостей столицы пришли на самое ожидаемое модное событие Москвы.
Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Вчера, 14:10
Показ столичного бренда Loom by Rodina открылся под композицию "Улетай на крыльях ветра" в современной обработке. В пятницу свои коллекции также покажут дизайнеры из Санкт-Петербурга и Махачкалы - Ianis Chamalidy и Measure. Кроме того, пройдут показы дизайнеров зарубежных стран, среди них Индонезия, ЮАР, Индия, Бразилия и Китай.
Участников и гостей ждут показы, лекции ведущих российских экспертов и фестиваль короткометражек. Все желающие также смогут посетить маркет дизайнерских брендов и международный шоурум, приобрести там одежду, обувь и аксессуары.
Участники пленарной сессии: Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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