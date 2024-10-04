https://ria.ru/20241004/moda-1976409596.html

Показы стартовали на Московской неделе моды в Манеже

Показы стартовали на Московской неделе моды в Манеже - РИА Новости, 04.10.2024

Показы стартовали на Московской неделе моды в Манеже

Московская неделя моды открылась показом столичного бренда Loom by Rodina в Манеже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:40

2024-10-04T16:40

2024-10-04T16:43

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санкт-петербург

махачкала

манеж

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московская неделя моды открылась показом столичного бренда Loom by Rodina в Манеже, передает корреспондент РИА Новости. Третья Московская неделя моды проходит в столичном центральном выставочном зале "Манеж", она продлится до 9 октября. Сотни москвичей и гостей столицы пришли на самое ожидаемое модное событие Москвы. Показ столичного бренда Loom by Rodina открылся под композицию "Улетай на крыльях ветра" в современной обработке. В пятницу свои коллекции также покажут дизайнеры из Санкт-Петербурга и Махачкалы - Ianis Chamalidy и Measure. Кроме того, пройдут показы дизайнеров зарубежных стран, среди них Индонезия, ЮАР, Индия, Бразилия и Китай. Участников и гостей ждут показы, лекции ведущих российских экспертов и фестиваль короткометражек. Все желающие также смогут посетить маркет дизайнерских брендов и международный шоурум, приобрести там одежду, обувь и аксессуары.

https://ria.ru/20241004/moda-1976372790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, санкт-петербург, махачкала, манеж, общество