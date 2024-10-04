Рейтинг@Mail.ru
Логвиненко: Донской марафон состоится в Ростове-на-Дону 13 октября - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
12:55 04.10.2024 (обновлено: 13:42 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/logvinenko-1976350752.html
Логвиненко: Донской марафон состоится в Ростове-на-Дону 13 октября
Логвиненко: Донской марафон состоится в Ростове-на-Дону 13 октября - РИА Новости, 04.10.2024
Логвиненко: Донской марафон состоится в Ростове-на-Дону 13 октября
Донской марафон, который соберет любителей бега из разных городов России, пройдет в Ростове-на-Дону 13 октября, сообщил журналистам глава администрации города... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:55
2024-10-04T13:42
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976365669_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_538d1c3a6654aa094c331987769fde71.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Донской марафон, который соберет любителей бега из разных городов России, пройдет в Ростове-на-Дону 13 октября, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Главный массовый легкоатлетический забег осени стартует на гребном канале "Дон" в следующее воскресенье, 13 октября", - сказал он. В этом году он пройдет уже в 38-й раз. По традиции к марафонской дистанции присоединяются забеги на 6, 12, 24 километра и детская трасса на 500 метров. "В донскую столицу съедутся любители бега из городов Ростовской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР, Краснодарского края, Крыма, Астрахани, Волгограда, Омска, Пскова, Ставрополя и даже Магадана и Владивостока", - сказал Логвиненко. Он пригласил всех желающих присоединиться, напомнив, что регистрация на соревнования заканчивается 6 октября. В 2023 году участниками марафона стали почти 600 любителей бега из более чем 20 регионов России. Старт ему дали олимпийские чемпионки по гандболу и фехтованию Влада Бобровникова и Лариса Коробейникова, а также победитель первенств мира и Европы по гребле Максим Каратаев. Впервые соревнования прошли в год Московской Олимпиады 1980 года и с тех пор стали одними из любимых ростовчанами стартов. С 2022 года фестиваль бега получил официальный статус - чемпионат города Ростова-на-Дону по марафону.
https://ria.ru/20241001/rostov-na-donu-1975772458.html
https://ria.ru/20240926/deputaty-1974913049.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976365669_93:0:1229:852_1920x0_80_0_0_9f7baef9fb50f2975250881889b1f01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко

Логвиненко: Донской марафон состоится в Ростове-на-Дону 13 октября

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Ростова-на-ДонуУчастники Донского марафона 2023
Участники Донского марафона 2023 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Донской марафон, который соберет любителей бега из разных городов России, пройдет в Ростове-на-Дону 13 октября, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Главный массовый легкоатлетический забег осени стартует на гребном канале "Дон" в следующее воскресенье, 13 октября", - сказал он.
Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Все социальные объекты Ростова уже готовы к зиме
1 октября, 16:49
В этом году он пройдет уже в 38-й раз. По традиции к марафонской дистанции присоединяются забеги на 6, 12, 24 километра и детская трасса на 500 метров.
"В донскую столицу съедутся любители бега из городов Ростовской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР, Краснодарского края, Крыма, Астрахани, Волгограда, Омска, Пскова, Ставрополя и даже Магадана и Владивостока", - сказал Логвиненко.
Он пригласил всех желающих присоединиться, напомнив, что регистрация на соревнования заканчивается 6 октября.
В 2023 году участниками марафона стали почти 600 любителей бега из более чем 20 регионов России. Старт ему дали олимпийские чемпионки по гандболу и фехтованию Влада Бобровникова и Лариса Коробейникова, а также победитель первенств мира и Европы по гребле Максим Каратаев.
Впервые соревнования прошли в год Московской Олимпиады 1980 года и с тех пор стали одними из любимых ростовчанами стартов. С 2022 года фестиваль бега получил официальный статус - чемпионат города Ростова-на-Дону по марафону.
Председатель областного парламента Александр Ищенко во время заседания Законодательного собрания Ростовской области. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению
26 сентября, 17:26
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала