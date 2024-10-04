https://ria.ru/20241004/logvinenko-1976350752.html

Логвиненко: Донской марафон состоится в Ростове-на-Дону 13 октября

Логвиненко: Донской марафон состоится в Ростове-на-Дону 13 октября - РИА Новости, 04.10.2024

Логвиненко: Донской марафон состоится в Ростове-на-Дону 13 октября

Донской марафон, который соберет любителей бега из разных городов России, пройдет в Ростове-на-Дону 13 октября, сообщил журналистам глава администрации города... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:55

2024-10-04T12:55

2024-10-04T13:42

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Донской марафон, который соберет любителей бега из разных городов России, пройдет в Ростове-на-Дону 13 октября, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Главный массовый легкоатлетический забег осени стартует на гребном канале "Дон" в следующее воскресенье, 13 октября", - сказал он. В этом году он пройдет уже в 38-й раз. По традиции к марафонской дистанции присоединяются забеги на 6, 12, 24 километра и детская трасса на 500 метров. "В донскую столицу съедутся любители бега из городов Ростовской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР, Краснодарского края, Крыма, Астрахани, Волгограда, Омска, Пскова, Ставрополя и даже Магадана и Владивостока", - сказал Логвиненко. Он пригласил всех желающих присоединиться, напомнив, что регистрация на соревнования заканчивается 6 октября. В 2023 году участниками марафона стали почти 600 любителей бега из более чем 20 регионов России. Старт ему дали олимпийские чемпионки по гандболу и фехтованию Влада Бобровникова и Лариса Коробейникова, а также победитель первенств мира и Европы по гребле Максим Каратаев. Впервые соревнования прошли в год Московской Олимпиады 1980 года и с тех пор стали одними из любимых ростовчанами стартов. С 2022 года фестиваль бега получил официальный статус - чемпионат города Ростова-на-Дону по марафону.

https://ria.ru/20241001/rostov-na-donu-1975772458.html

https://ria.ru/20240926/deputaty-1974913049.html

ростов-на-дону

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, алексей логвиненко