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Звезда "Вампиров средней полосы" рассказал, как относится сейчас к салютам
Звезда "Вампиров средней полосы" рассказал, как относится сейчас к салютам - РИА Новости, 04.10.2024
Звезда "Вампиров средней полосы" рассказал, как относится сейчас к салютам
Звезда легендарной программы "Городок" и популярного сериала "Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов рассказал в интервью РИА Новости, как он относится к людям,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:00
2024-10-04T09:00
2024-10-04T09:00
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Звезда легендарной программы "Городок" и популярного сериала "Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов рассказал в интервью РИА Новости, как он относится к людям, которые в непростое и тревожное для страны время запускают фейерверки в честь праздников."У нас огромная страна, она живет непростой жизнью. Чувство ответственности у людей, безусловно, должно быть, и понимание, в какое время мы живем", – сказал актер.Но, по его мнению, и в состоянии тревожности постоянно тоже нельзя, "непродуктивно" находиться – нужно отдыхать, но выбирать способы, как это сделать."Когда я слышу фейерверк и салют у себя в Подмосковье — у меня это вызывает возмущение. Салют можно перепутать с другим звуком, это все равно взрыв, люди начинают волноваться. И каким же надо быть идиотом, чтобы бабахать, отмечать свой день рождения или корпоративный праздник в Moscow City салютом, чтоб это видело пол-Москвы", – считает Юрий Стоянов.Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости.
https://ria.ru/20240614/bogomolov-1952539150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Звезда "Вампиров средней полосы" рассказал, как относится сейчас к салютам
Популярный актер Юрий Стоянов рассказал, почему осуждает запуск фейерверков
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Звезда легендарной программы "Городок" и популярного сериала "Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов рассказал в интервью РИА Новости, как он относится к людям, которые в непростое и тревожное для страны время запускают фейерверки в честь праздников.
"У нас огромная страна, она живет непростой жизнью. Чувство ответственности у людей, безусловно, должно быть, и понимание, в какое время мы живем", – сказал актер.
Но, по его мнению, и в состоянии тревожности постоянно тоже нельзя, "непродуктивно" находиться – нужно отдыхать, но выбирать способы, как это сделать.
"Когда я слышу фейерверк и салют у себя в Подмосковье — у меня это вызывает возмущение. Салют можно перепутать с другим звуком, это все равно взрыв, люди начинают волноваться. И каким же надо быть идиотом, чтобы бабахать, отмечать свой день рождения или корпоративный праздник в Moscow City салютом, чтоб это видело пол-Москвы", – считает Юрий Стоянов.
Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости.