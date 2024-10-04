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Звезда "Вампиров средней полосы" рассказал, как относится сейчас к салютам - РИА Новости, 04.10.2024
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Культура
 
09:00 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/intervyu-1976218512.html
Звезда "Вампиров средней полосы" рассказал, как относится сейчас к салютам
Звезда "Вампиров средней полосы" рассказал, как относится сейчас к салютам - РИА Новости, 04.10.2024
Звезда "Вампиров средней полосы" рассказал, как относится сейчас к салютам
Звезда легендарной программы "Городок" и популярного сериала "Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов рассказал в интервью РИА Новости, как он относится к людям,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:00
2024-10-04T09:00
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Звезда легендарной программы "Городок" и популярного сериала "Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов рассказал в интервью РИА Новости, как он относится к людям, которые в непростое и тревожное для страны время запускают фейерверки в честь праздников."У нас огромная страна, она живет непростой жизнью. Чувство ответственности у людей, безусловно, должно быть, и понимание, в какое время мы живем", – сказал актер.Но, по его мнению, и в состоянии тревожности постоянно тоже нельзя, "непродуктивно" находиться – нужно отдыхать, но выбирать способы, как это сделать."Когда я слышу фейерверк и салют у себя в Подмосковье — у меня это вызывает возмущение. Салют можно перепутать с другим звуком, это все равно взрыв, люди начинают волноваться. И каким же надо быть идиотом, чтобы бабахать, отмечать свой день рождения или корпоративный праздник в Moscow City салютом, чтоб это видело пол-Москвы", – считает Юрий Стоянов.Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости.
https://ria.ru/20240614/bogomolov-1952539150.html
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Культура, Культура, Новости культуры, Юрий Стоянов, Интервью, Кино и сериалы, Знаменитости, Интервью - Культура
Звезда "Вампиров средней полосы" рассказал, как относится сейчас к салютам

Популярный актер Юрий Стоянов рассказал, почему осуждает запуск фейерверков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие IX фестиваля короткометражного кино "Короче"
Открытие IX фестиваля короткометражного кино Короче - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Звезда легендарной программы "Городок" и популярного сериала "Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов рассказал в интервью РИА Новости, как он относится к людям, которые в непростое и тревожное для страны время запускают фейерверки в честь праздников.
"У нас огромная страна, она живет непростой жизнью. Чувство ответственности у людей, безусловно, должно быть, и понимание, в какое время мы живем", – сказал актер.
Но, по его мнению, и в состоянии тревожности постоянно тоже нельзя, "непродуктивно" находиться – нужно отдыхать, но выбирать способы, как это сделать.
"Когда я слышу фейерверк и салют у себя в Подмосковье — у меня это вызывает возмущение. Салют можно перепутать с другим звуком, это все равно взрыв, люди начинают волноваться. И каким же надо быть идиотом, чтобы бабахать, отмечать свой день рождения или корпоративный праздник в Moscow City салютом, чтоб это видело пол-Москвы", – считает Юрий Стоянов.
Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости.
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